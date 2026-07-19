Letnja salata od kajsija, smokava, malina i spanaća donosi obilje vlakana, vitamina K, antioksidanasa i zdravih masti koje podržavaju zdravlje srca i dobru probavu

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Letnja salata od kajsija, smokava i oraha savršen je izbor ako tražite lagan, osvežavajući obrok bogat antioksidansima. Kombinacija slatkih kajsija ili nektarina, sočnih malina, zrelih smokava i mladog spanaća donosi obilje ukusa i vrednih hranljivih materija, dok jednostavan preliv od ekstra devičanskog maslinovog ulja i limunovog soka dodatno ističe prirodnu svežinu voća.

Salata se priprema za svega 10 minuta, bez kuvanja, pa je idealna za letnji ručak, laganu večeru ili kao prilog jelima sa roštilja.

Potrebno je: 2 velike šake bebi spanaća

2 zrele kajsije ili nektarine, isečene na kriške

1 šolja malina

1/3 šolje oraha, grubo iseckanih

4 smokve, isečene na četvrtine

mala šaka svežih listova mente (po želji)

Letnja salata od kajsija, smokava i oraha savršen je izbor ako tražite lagan, osvežavajući obrok bogat antioksidansima Foto: Shutterstock

Za preliv: 2 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja

1 kašika limunovog soka

prstohvat morske soli

sveže mleveni crni biber po ukusu Priprema

U manjoj činiji pomešajte maslinovo ulje, limunov sok, prstohvat morske soli i sveže mleveni crni biber, pa kratko umutite viljuškom ili žicom dok se sastojci ne sjedine.

Na veliki tanjir ili u činiju rasporedite bebi spanać, pa preko njega poređajte kriške kajsija ili nektarina, smokve i maline. Pospite grubo seckanim orasima i po želji dodajte nekoliko listića sveže mente.

Neposredno pre serviranja prelijte salatu pripremljenim prelivom, lagano promešajte i odmah poslužite kako bi voće i spanać zadržali svežinu i hrskavost. Salata je gotova za svega 10 minuta i idealna je kao lagan letnji ručak, večera ili prilog uz jela sa grila.

Zdravstvene koristi

Osim što je ukusna, ova salata je i nutritivno bogata. Obezbeđuje više od 100 odsto preporučenog dnevnog unosa vitamina K, kao i značajnu količinu omega-3 masnih kiselina iz oraha.

Omega-3 masne kiseline - DHA, EPA i DPA - povezane su sa brojnim benefitima: od razvoja mozga i vida u ranom detinjstvu, jačanja imuniteta i zdravlja srca Foto: Shutterstock

Omega-3 masne kiseline (posebno EPA i DHA iz ribe i ALA iz biljnih izvora) povezane su sa brojnim koristima za zdravlje srca i krvnih sudova. Mogu doprineti snižavanju nivoa triglicerida u krvi, blagom smanjenju krvnog pritiska kod pojedinih osoba, ublažavanju upalnih procesa i boljoj funkciji krvnih sudova.

Vitamin K je najpoznatiji po ulozi u zgrušavanju krvi, ali učestvuje i u očuvanju zdravlja kostiju i krvnih sudova. Pomaže aktivaciju proteina koji usmeravaju kalcijum u kosti, umesto da se taloži u zidovima krvnih sudova.