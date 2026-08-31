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Voda razgrađuje hranu, olakšava njen prolazak kroz digestivni trakt i čini gutanje jednostavnijim

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Sigurno ste čuli savet: „Nemoj da piješ vodu dok jedeš.” Veruje se da voda razblažuje želudačnu kiselinu, usporava varenje i tako sprečava organizam da pravilno apsorbuje sve hranljive materije. Iako sve deluje uverljivo, stručnjaci napominju da je ljudsko telo složen i u isto vreme čudesan mehanizam.

Šta kaže nauka?

Sistem za varenje osmišljen je na taj način da istovremeno može da obradi hranu i tečnost. Kod većine zdravih ljudi, umereno unošenje vode tokom obroka neće uticati na varenje, tvrde lekari.

Mit – voda „razređuje” želudačnu kiselinu

Verovanje da voda „razređuje” želudačnu kiselinu jedan je od glavnih razloga zbog kojih ljudi izbegavaju vodu tokom obroka. Prema rečima dr Samira Batija, analitičara javnog zdravlja, ovo verovanje nije u skladu sa načinom na koji sistem za varenje zapravo funkcioniše.

- Rašireno je uverenje da ljudi ne treba da piju vodu uz obrok, jer bi voda mogla da utiče na sokove za varenje i sam proces varenja. Neki se plaše da će voda tokom obroka izazvati nadimanje, ili sprečiti apsorpciju hranljivih materija. Međutim, istina je drugačija - kaže dr Bati.

Želudačna kiselina pomaže varenju, posebno proteina, a ljudski sistem za varenje je osmišljen tako da efikasno funkcioniše i sam reguliše nivo želudačne kiseline i enzima za varenje.

- Male ili umerene količine vode ne utiču značajno na ove normalne procese - napominje doktor.

Želudačna kiselina pomaže varenju, posebno proteina, Foto: Shutterstock

Voda zapravo može da olakša varenje

Tokom obroka hrana mora da se sažvaće, proguta, pomeša sa želudačnom kiselinom i zatim prođe kroz creva. Voda tiho pomaže u svakom od ovih koraka.

Dr Bati kaže da u mnogim slučajevima umerena količina vode tokom obroka može pomoći varenju.

- Voda razgrađuje hranu, olakšava njen prolazak kroz digestivni trakt i čini gutanje jednostavnijim. Ograničavanje unosa tečnosti može uticati na redovnost pražnjenja creva i doprineti zatvoru - smatra doktor.

Voda je posebno važna kada obrok sadrži mnogo povrća, voća, integralnih žitarica ili drugih namirnica bogatih vlaknima. Bez dovoljno tečnosti, vlakna ne mogu efikasno da obavljaju svoju funkciju. Umesto da pomognu pražnjenju creva, mogu čak da pogoršaju zatvor.

Zanimljivo je da voda može pomoći i na još jedan način.

Mnogi ljudi prebrzo konzumiraju obrok dok gledaju telefon ili rade. Povremeni gutljaji vode mogu prirodno da uspore tempo jela. To često znači bolje žvakanje hrane, ranije prepoznavanje osećaja sitosti i sprečavanje prejedanja.

Mnogi ljudi prebrzo konzumiraju obrok dok gledaju telefon ili rade Foto: Shutterstock

Kada voda tokom obroka može da izazove neprijatan osećaj

Iako sama po sebi nije štetna, voda tokom obroka može kod pojedinih osoba, naročito kod onih sa osetljivim želucem, da prouzrokuje neprijatne tegobe.

- Brzo konzumiranje velike količine može da izazove privremenu nelagodnost u stomaku ili nadimanje, naročito kod osoba sa osetljivim želucem - napominje dr Bati.

Pacijentima sa gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB) veće količine tečnosti uz obilne obroke mogu da pogoršaju simptome poput gorušice ili osećaja punoće.

- Pojedinim osobama ne prijaju veoma hladna pića. Voda sobne temperature ili blago topla voda često se lakše podnosi - dodaje dr Bati.

To ne znači da je u ovom slučaju sama voda problem. Često je uzrok nelagodnosti kombinacija prejedanja, prebrzog jedenja i odjednom ispijenih velikih količina tečnosti.

Često je uzrok nelagodnosti kombinacija prejedanja, prebrzog jedenja i odjednom ispijenih velikih količina tečnosti. Foto: Shutterstock

Ne deluju isto sva pića

Dr Bati zato savetuje da radije slušamo signale svog tela nego da verujemo u neke opšte zabrane.

Ne deluju sva pića isto na želudac. Obična voda veoma se razlikuje od zaslađenih sokova, gaziranih napitaka ili alkohola.

- Gazirana pića mogu da izazovu gasove, nadutost i pritisak u stomaku, što može doprineti pojavi gorušice. Zaslađena pića takođe dodaju nepotrebne kalorije i mogu negativno da utiču na metaboličko zdravlje. Obična voda ostaje bolji izbor tokom obroka - ističe dr Bati.

Alkohol, s druge strane, može iritirati sluzokožu želuca i ometati normalnu funkciju varenja kada se konzumira u većim količinama. Izbor obične vode često je najjednostavnija odluka.