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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Pravi izbor napitka posle večere može podržati varenje i zdravlje creva, dok neka pića mogu pogoršati refluks, nadimanje i gorušicu

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Pravilna hidratacija je važan faktor za zdravo varenje, ali nisu sva pića podjednako korisna za sistem za varenje. Dok neka mogu pomoći telu u procesu varenja, ublažiti neprijatne simptome ili podržati zdravlje creva, druga mogu pogoršati stanja poput refluksa, nadimanja ili gorušice.

Koje je piće najbolje posle večere zavisi od individualnih potreba i eventualnih problema sa varenjem, ali nekoliko opcija se ističu kao dobar izbor za većinu ljudi.

Najjednostavniji izbor za bolje varenje

Iako možda nije najprivlačniji izbor, voda je jedno od najboljih pića za podršku varenju. Dovoljan unos tečnosti važan je za pravilnu hidrataciju, ali i za efikasnije varenje. Voda pomaže telu da lakše preradi hranu i omogućava joj da se lakše kreće kroz digestivni trakt.

Jednostavni dodaci poput limuna, đumbira i mente mogu običnu vodu pretvoriti u saveznik boljeg varenja i metabolizma Foto: Shutterstock

Obična voda je sasvim u redu. Uprkos brojnim marketinškim tvrdnjama, alkalna, oksigenisana ili demineralizovana voda ne pružaju posebne dodatne prednosti za varenje.

Neki ljudi smatraju da je topla voda ili voda sa limunom dobar izbor, ali to je uglavnom stvar ličnog ukusa. Kod osoba sa refluksom kiseline, limun može pogoršati simptome zbog svoje kiselosti.

Čaj može smiriti sistem za varenje

Određene vrste čaja mogu imati pozitivan efekat na sistem za varenje. Zeleni i crni mogu povoljno delovati na crevni mikrobiom, odnosno ravnotežu mikroorganizama koji žive u našim crevima.

Biljni čajevi, poput kamilice ili čaja od đumbira, često se koriste za ublažavanje probavnih tegoba. Mogu pomoći kod osećaja težine nakon obroka, mučnine, nadimanja i drugih blažih problema sa varenjem.

Biljno ili mleko sa manje masti kod refluksa

Kod ljudi koji imaju problem sa refluksom kiseline, određene vrste mleka mogu privremeno ublažiti simptome. Biljno mleko ili mleko sa niskim sadržajem masti može obložiti jednjak i pružiti kratkotrajno olakšanje.

Ipak, mleko sa visokim sadržajem masti kod nekih ljudi može imati suprotan efekat i pogoršati refluks. Ako birate biljno mleko, preporuka je da bude bez dodatog šećera.

Kod ljudi koji imaju problem sa refluksom kiseline, određene vrste mleka mogu privremeno ublažiti simptome Foto: Profimedia

Voćni i povrtni sokovi

Određeni sokovi od voća i povrća mogu biti blaži za digestivni sistem od veoma kiselih napitaka, a istovremeno obezbeđuju vitamine i korisna biljna jedinjenja.

Sok od lubenice ili šargarepe sa dodatkom đumbira može biti zanimljiva opcija za one koji žele da podrže varenje.

Osobe koje imaju refluks trebalo bi da izbegavaju kisele sokove od citrusa, poput pomorandže ili grejpfruta, jer mogu pogoršati simptome. Sokovi od povrća, poput šargarepe ili celera, mogu biti bolji izbor. Sok od suvih šljiva često se preporučuje zbog sadržaja vlakana i mogućeg pozitivnog uticaja na zdravlje creva.

Kombuha i kefir – izvori probiotika

Kombuha, fermentisani čaj, i kefir, fermentisani mlečni napitak, često se povezuju sa zdravljem creva jer sadrže probiotike – korisne bakterije koje mogu doprineti ravnoteži crevne mikrobiote.

Iako ova pića neće nužno poboljšati varenje odmah nakon obroka, njihova redovno pijenje može dugoročno doprineti zdravlju sistema za varenje. Važno je obratiti pažnju na deklaraciju jer neke vrste mogu sadržati velike količine dodatog šećera.

Najbolji izbor zavisi od vaših tegoba

Ne postoji jedno piće koje će odgovarati svima. Ono što jednoj osobi pomaže kod varenja, drugoj može izazvati nelagodnost. Izbor napitka treba prilagoditi simptomima i zdravstvenom stanju, a veće promene u ishrani najbolje je napraviti uz savet stručnjaka.

Kefir je fermentisani mlečni napitak bogat probioticima, korisnim bakterijama koje mogu doprineti ravnoteži crevne mikrobiote i zdravlju sistema za varenje Foto: Shutterstock

Koja pića je bolje izbegavati kod problema sa varenjem?

Neka pića mogu pogoršati simptome poput refluksa, gorušice i nelagodnosti nakon jela:

Alkohol – može oštetiti sluzokožu želuca i uticati na funkciju jednjaka, povećavajući rizik od refluksa.

– može oštetiti sluzokožu želuca i uticati na funkciju jednjaka, povećavajući rizik od refluksa. Kafa i napici sa kofeinom – kod nekih ljudi mogu izazvati ili pogoršati refluks.

– kod nekih ljudi mogu izazvati ili pogoršati refluks. Gazirana pića – mehurići mogu povećati rizik od refluksa, a mnogi od ovih napitaka sadrže i velike količine šećera.

– mehurići mogu povećati rizik od refluksa, a mnogi od ovih napitaka sadrže i velike količine šećera. Sokovi od citrusa – zbog kiselosti mogu pogoršati simptome refluksa. I voda sa limunom kod nekih osoba može izazvati tegobe. Navike koje mogu pomoći varenju

Pored izbora pravog napitka, nekoliko svakodnevnih navika može pozitivno uticati na varenje: