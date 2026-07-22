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Istraživanja ukazuju da je za povoljan efekat važno unositi dovoljnu količinu beta-glukana – rastvorljivih vlakana iz ovsa – i konzumirati ovas redovno, najmanje nekoliko nedelja

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Redovna konzumacija ovsenih pahuljica može pomoći u blagom snižavanju krvnog pritiska, posebno kod osoba koje već imaju hipertenziju.

Ovsena kaša može biti jednostavan, pristupačan i zdrav izbor za doručak, naročito kada je deo uravnotežene ishrane koja čuva zdravlje srca. Istraživanja pokazuju da redovno unošenje ovsa može dovesti do malog, ali značajnog smanjenja krvnog pritiska tokom vremena.

Efekat je izraženiji kod osoba koje već imaju povišen pritisak, kao i kod onih koji ovsenu kašu koriste kao zamenu za beli hleb, zaslađene pahuljice i druge proizvode od rafinisanih žitarica.

Šta pokazuju istraživanja?

Velika analiza više kliničkih studija pokazala je da osobe koje redovno konzumiraju ovas mogu imati blago smanjenje sistolnog krvnog pritiska (gornje vrednosti pritiska).

Najveća korist primećena je kod ljudi sa povišenim krvnim pritiskom i kod onih koji su rafinisane žitarice zamenili celovitim ovsenim proizvodima.

Istraživanja ukazuju da je za povoljan efekat važno unositi dovoljnu količinu beta-glukana – rastvorljivih vlakana iz ovsa – i konzumirati ovas redovno, najmanje nekoliko nedelja.

Ovsena kaša može biti jednostavan, pristupačan i zdrav izbor za doručak, naročito kada je deo uravnotežene ishrane koja čuva zdravlje srca Foto: Shutterstock

Kako ovsena kaša pomaže u snižavanju pritiska?

Pomaže opuštanju krvnih sudova

Opušteni i elastični krvni sudovi omogućavaju lakši protok krvi, što doprinosi boljoj kontroli krvnog pritiska.

Ovas sadrži magnezijum i vlakna koji mogu doprineti zdravlju krvnih sudova.

Magnezijum učestvuje u normalnom funkcionisanju mišića krvnih sudova, a ishrana bogata ovim mineralom povezuje se sa blagim poboljšanjem vrednosti krvnog pritiska.

Vlakna iz ovsa hrane korisne bakterije u crevima, koje stvaraju jedinjenja koja mogu uticati na opuštanje krvnih sudova.

Može smanjiti upalne procese u krvnim sudovima

Hronična, blaga upala u organizmu povezuje se sa oštećenjem arterija i većim rizikom od hipertenzije.

Ovas sadrži prirodna biljna jedinjenja, uključujući antioksidanse poznate kao avenantramidi, koji mogu pomoći u smanjenju upalnih procesa.

Posebno su korisne celovite ovsene žitarice jer sadrže mekinje i klicu, delove zrna bogate zaštitnim jedinjenjima.

Mnoge studije pokazale su da beta-glukani iz ovsa efikasno smanjuju ukupni nivo i nivo LDL (lošeg) holesterola, te samim tim smanjuju rizik za razvoj srčanih oboljenja Foto: Shutterstock

Snižava „loš“ LDL holesterol

Jedna od najpoznatijih prednosti ovsa jeste njegov uticaj na nivo LDL („lošeg“) holesterola.

Beta-glukan iz ovsa u sistemu za varenje stvara gustu gelastu masu koja vezuje holesterol i žučne kiseline, pomažući njihovom izbacivanju iz organizma.

Kada se smanji količina LDL holesterola u krvi, smanjuje se i mogućnost njegovog taloženja u zidovima arterija, što doprinosi boljem protoku krvi i zdravlju krvnih sudova.

Usporava stvaranje naslaga u arterijama

Naslage u arterijama (aterosklerotski plakovi) nastaju nakupljanjem masnih materija, uključujući holesterol. Vremenom mogu suziti krvne sudove i otežati protok krvi, što doprinosi povećanju krvnog pritiska.

Redovna konzumacija ovsa može pomoći usporavanju ovog procesa prvenstveno kroz snižavanje nivoa LDL holesterola i smanjenje količine holesterola koji dospeva u zidove arterija.

Dodajte sveže voće, orašaste plodove ili semenke kako biste obogatili obrok vitaminima, mineralima i zdravim mastim Foto: Shutterstock

Kako da ovsena kaša bude deo zdrave rutine?

Da biste izvukli najviše koristi, obratite pažnju na nekoliko stvari:

* Birajte manje prerađene vrste ovsa, poput krupnih ili čelično sečenih ovsenih pahuljica, jer obično sadrže više vlakana i manje dodatog šećera.

* Dodajte sveže voće, orašaste plodove ili semenke kako biste obogatili obrok vitaminima, mineralima i zdravim mastima.

* Izbegavajte zaslađene instant kaše koje često sadrže dosta šećera.

* Vodite računa o količini, jer i zdrave namirnice mogu doprineti prekomernom unosu kalorija ako se jedu u velikim porcijama.

* Uključite ovsenu kašu u ishranu većinu dana u nedelji za dugoročnu korist.