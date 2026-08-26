I prirodni i grčki jogurt imaju koristi za zdravlje, ali izbor zavisi od toga da li vam je važniji veći unos proteina, više kalcijuma ili podrška zdravlju creva

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Kako sve više ljudi obraća pažnju na to šta jede, jogurt je postao nezaobilazna namirnica u zdravoj ishrani – ali nisu svi jogurti isti. Prirodni i grčki jogurt mogu izgledati slično na policama supermarketa, ali razlike među njima mogu imati stvaran uticaj na ishranu, varenje, pa čak i na način na koji se ponašaju u pripremi hrane.

Bez obzira na to da li pokušavate da unesete više proteina, podržite zdravlje creva ili jednostavno pronađete najbolji jogurt za omiljene recepte, važno je da znate koju vrstu da odaberete. Oba imaju svoje zdravstvene prednosti, ali nisu uvek međusobno zamenljivi.

Prirodni jogurt – šta je to?

Prirodni jogurt nastaje fermentacijom mleka korisnim bakterijama, najčešće kulturama Laktobacilus bulgarikus i Streptokokus termofilus. Ove žive kulture dodaju se u zagrejano mleko i ostavljaju da fermentišu na odgovarajućoj temperaturi.

Prirodni jogurt bogat je probioticima i kalcijumom, pa doprinosi zdravlju creva, varenju i očuvanju kostiju Foto: Shutterstock

Tokom fermentacije bakterije pretvaraju prirodne šećere iz mleka, prvenstveno laktozu, u mlečnu kiselinu, koja jogurtu daje karakterističan kiselkast ukus i doprinosi njegovom očuvanju.

Neke vrste sadrže dodatnu pavlaku radi bogatije teksture, dok se verzije sa manjim sadržajem masti prave od obranog ili mleka sa smanjenim procentom mlečne masti.

Za razliku od aromatizovanih jogurta, prirodni jogurt ne sadrži dodat šećer, veštačke zaslađivače ni arome. Ima glatku, kremastu teksturu i predstavlja dobar izvor kalcijuma, vitamina B grupe i korisnih probiotika koji mogu doprineti zdravlju creva i boljem varenju.

Grčki jogurt – šta je to?

Grčki jogurt nastaje ceđenjem običnog jogurta kroz finu tkaninu ili filter kako bi se uklonio veći deo surutke. Ovaj postupak traje nekoliko sati, a može se ponoviti više puta kako bi se dobila karakteristična gusta i kremasta tekstura.

Zahvaljujući uklanjanju surutke, grčki jogurt sadrži znatno više proteina po porciji – često gotovo dvostruko više nego prirodni jogurt.

Proces ceđenja takođe smanjuje količinu ugljenih hidrata i laktoze, pa može biti pogodniji za osobe koje imaju blaži oblik intolerancije na laktozu ili se hrane sa manje ugljenih hidrata.

Međutim, uklanjanjem surutke smanjuje se i sadržaj kalcijuma u odnosu na prirodni jogurt.

Grčki jogurt sadrži više proteina i manje laktoze, zbog čega je odličan izbor za duži osećaj sitosti i oporavak mišića Foto: Shutterstock

Kako se razlikuju?

I prirodni i grčki jogurt predstavljaju zdrav dodatak ishrani, ali imaju različite prednosti.

Grčki jogurt je odličan izbor za one koji žele više proteina, duži osećaj sitosti ili rade na očuvanju i izgradnji mišićne mase. Njegova gusta tekstura čini ga pogodnim za pripremu umaka poput cacikija, marinada ili kao zamenu za pavlaku u sosovima.

S druge strane, prirodni jogurt ima lakšu teksturu i više kalcijuma, zbog čega je dobar izbor za zdravlje kostiju. Lakše se meša sa žitaricama, koristi u smutijima, desertima, prelivima za salate i u pripremi peciva.