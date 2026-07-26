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Sočne punjene paprike su sastavni deo naše kuhinje i odličan predlog za nedeljni ručak. U mirisima i ukusima sigurno će uživati sva čula. Kombinacija svinjskog i goveđeg mesa, uz papriku, obezbeđuje telu odličnu apsorpciju gvožđa.

Domaća punjena paprika može da pomogne organizmu da bolje iskoristi gvožđe iz hrane, prvenstveno zahvaljujući paprici koja je bogata vitaminom C. Tradicionalne punjene paprike najčešće se spremaju sa mesom, a ova kombinacija može da ima dodatnu hranljivu vrednost.

Meso (goveđe, svinjsko ili mešano mleveno meso) sadrži hem gvožđe, što je oblik gvožđa koji organizam lakše apsorbuje. Paprika je, s druge strane, bogata vitaminom C, koji pomaže boljem iskorišćavanju gvožđa iz hrane.

Paprika pomaže telu da se izbori sa okisidativnim stresom

Postoji više sorti paprika, od slatkih babura do onih ljutih i šiljatih. Ovo je doba godine kada možemo da uživamo u svežoj paprici koja svojim svojstvima može da ojača imuni sistem i smanji upalne procese. Znate količine vitamina C u paprici pomoći će telu da se izbori sa oksidativnim stresom koji može da doprinese nastanku upala i bolesti.

Postoji više sorti paprika, od slatkih babura do onih ljutih i šiljatih. Foto: Shutterstock

Veruje se da slatka paprika može da doprinese regulaciji nivoa šećera u krvi. Zelene paprike sadrže fitosterole koji mogu da snize vrednosti lošeg holesterola. Likopen, beta-karoten, vitamini A i C doprinose zaštiti organizma od štetnih uticaja.

Paprika u kombinaciji sa mesom može da doprinese boljoj apsorpciji gvožđa, ali ne leči anemiju koja je posledica nedostatka ovog minerala. Ako postoji značajan manjak gvožđa, potrebno je utvrditi uzrok i postupati prema savetima lekara.

Izvor vitamnia B12 i B1

Punjene paprike su najbolje kada se pripremaju sa mlevenim svinjskim i junećim mesom. Domaćice kažu da ova kombinacija predstavlja savršen balans masnoće i sočnosti.

Svinjetina omekšava smesu, dok junetina daje bogat ukus i čvrstinu. Goveđe meso posebno se preporučuje osobama kojima je potreban povećan unos gvožđa i proteina, s tim što nikada ne bi trebalo preterivati u konzumaciji. Govedina sadrži više gvožđa i vitamina B12, dok je svinjetina bogatiji izvor vitamina B1.

Punjene paprike su najbolje kada se pripremaju sa mlevenim svinjskim i junećim mesom Foto: Shutterstock

Recept

Za 10 većih babura potrebno je: 500 g mlevenog mesa, po želji oko 250 g suvih rebara, oko 3 glavice crnog luka, 50 g pirinča i paradajz. Začine pripremite po ukusu, a savet je da koristite 1 dl ulja, 1 kašičicu soli, celer, prstohvat sode bikarbone, mleveni biber, slatku mlevenu papriku i dva čena belog luka. Domaćice savetuju i kašičicu šećera i pola ljute papričice.

Zagrejte ulje i na njemu propržite sitno iseckan crni luk sa malo soli. Kada omekša, dodajte mleveno meso i dinstajte uz povremeno mešanje dok meso ne promeni boju. Dodajte začine po ukusu. Pred sam kraj dodajte opran pirinač i promešajte.

Iz paprika se odstrane peteljke i semenke, a zatim se pune pripremljenim nadevom. Ređajte ih uspravno u šerpu tako da budu jedna uz drugu. Paradajz isecite na kolutove i njima zatvorite svaku papriku. Ostatak paradajza možete da iseckate i rasporedite između paprika, zajedno sa suvim rebrima. Sipajte vodu tako da dopire do tri četvrtine visine paprika, a na kraju dodajte kašičicu šećera i, po želji, peršun.

Punjene paprike su ručak koji možete jesti i sutradan. Domaćice kažu da su drugog dana, kada se svi sastojci sjedine, često još ukusnije.