Infekcija salmonelom zove se salmoneloza i često se dovodi u vezu sa konzumacijom nedovoljno termički obrađenog mesa, jaja ili proizvoda od jaja

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Leto je period kada su trovanja hranom mnogo češća, jer visoke temperature pogoduju razmnožavanju bakterija. Zato nije važno samo šta jedete, već i kako čuvate i pripremate namirnice. Stručnjaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovic Batut" upozoravaju da hrana može da izgleda, miriše i ima ukus kao da je ispravna, a da ipak bude zdravstveno nebezbedna. Uz nekoliko jednostavnih pravila rizik od crevnih infekcija i trovanja može značajno da se smanji.

Pijte više vode, jedite laganije

Tokom letnjih meseci zbog pojačanog znojenja potrebno je unositi dovoljno tečnosti kako bi se sprečila dehidratacija. Preporučuje se najmanje 1,5 do 2 litra vode dnevno, a osobama koje borave na visokim temperaturama ili su fizički aktivne i više. Najbolji izbor su voda, rashlađeni biljni čajevi i sveže ceđeni voćni sokovi, dok bi gazirane napitke, alkohol i veće količine kafe trebalo ograničiti.

Ishrana bi trebalo da se zasniva na sezonskom voću i povrću, laganijim mlečnim proizvodima, ribi, piletini i ćuretini, dok masnu, prženu hranu i suhomesnate proizvode treba jesti što ređe. Umesto obilnih obroka preporučuju se češći i manji obroci tokom dana.

Hrana se leti mnogo brže kvari

Posebno su osetljivi meso, riba, jaja, mleko i mlečni proizvodi, zbog čega ih treba čuvati u frižideru i poštovati rok upotrebe. Kuvana jela potrebno je što pre ohladiti i držati u frižideru najduže dva do tri dana.

Posebno su osetljivi meso, riba, jaja, mleko i mlečni proizvodi Foto: Shutterstock

Poseban oprez potreban je kod hrane koja sadrži sirova ili nedovoljno termički obrađena jaja, poput domaćeg majoneza, kremova i pojedinih poslastica, zbog rizika od salmonele.

Otopljeni sladoled ne zamrzavajte ponovo

Sladoled kupujte isključivo na mestima gde se pravilno čuva. Ako se jednom otopi zbog prekida hladnog lanca, ne bi trebalo ponovo da se zamrzava, jer niska temperatura ne uništava mikroorganizme, već samo privremeno zaustavlja njihov rast.

Voće i povrće pre jela dobro operite pod mlazom hladne vode, a do pripreme povrće čuvajte neoprano u papirnoj kesi u frižideru.

Niska temperatura ne uništava mikroorganizme, već samo privremeno zaustavlja njihov rast Foto: Shutterstock

Higijena je najbolja zaštita

Ruke treba prati pre pripreme hrane i pre jela, radne površine i pribor održavati čistim, a za sirovo meso koristiti odvojene daske i noževe. Hranu treba zaštititi od insekata i glodara, a kuhinjski otpad redovno uklanjati.