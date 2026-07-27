Baltička dijeta, zasnovana na integralnim žitaricama, ribi, voću i povrću, povezuje se sa boljim zdravljem srca, povoljnijim metabolizmom i manjim rizikom od dijabetesa tipa 2

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Baltička dijeta, poznata i kao zdrava nordijska ishrana, zasniva se na tradicionalnim namirnicama karakterističnim za Finsku, Švedsku, Norvešku, Dansku i Island. Njenu osnovu čine integralne žitarice poput raži, ovsa i ječma, obilje voća i povrća, naročito bobičastog i korenastog, mahunarke, masna riba poput lososa, haringe i skuše, kao i mlečni proizvodi sa manjim udelom masti.

Istovremeno se preporučuje ograničen unos crvenog i prerađenog mesa, slatkiša, zasićenih masti i industrijski prerađene hrane.

Kako izgleda jedan dan baltičke ishrane?

Ovaj plan je primer kako se principi baltičke dijete mogu prilagoditi namirnicama koje su lako dostupne i kod nas.

Doručak ovsena kaša kuvana u vodi ili mleku sa manjim udelom masti

šaka borovnica, malina ili drugog sezonskog bobičastog voća

kašičica mlevenog lana ili oraha

Ishrana zasnovana na integralnim žitaricama povezuje se sa manjim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa i gojaznosti Foto: Shutterstock

Užina jabuka ili kruška

čaša jogurta sa manjim udelom masti Ručak pečeni losos, skuša ili druga masnija riba

kuvani ječam ili integralni pirinač

salata od kupusa, šargarepe i cvekle začinjena biljnim uljem Užina šaka neslanih badema ili lešnika Večera čorba od sočiva ili pasulja

parče integralnog raženog hleba

zelena salata sa krastavcem i paradajzom

Za osobe koje žele jednostavniju varijantu, dovoljno je pridržavati se nekoliko osnovnih pravila:

integralne žitarice najmanje 2–3 puta dnevno

riba 2–3 puta nedeljno

voće i povrće u svakom obroku

mahunarke najmanje dva puta nedeljno

crveno i prerađeno meso što ređe

biljna ulja umesto putera i masti

Masna riba, poput lososa, haringe i skuše, jedna je od ključnih namirnica baltičke dijete jer je bogata omega-3 masnim kiselinama koje doprinose zdravlju srca i krvnih sudova Foto: DUSAN ZIDAR/Shutterstock

Zdravstvene koristi

Brojna istraživanja ukazuju da ovakav način ishrane može imati pozitivan uticaj na zdravlje srca i metabolizam. Veća privrženost baltičkoj dijeti povezuje se sa manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara i dijabetesa tipa 2, kao i sa nižim nivoom LDL („lošeg“) holesterola, nižim krvnim pritiskom i lakšim održavanjem zdrave telesne težine.

Ipak, naučnici ističu da, iako su rezultati ohrabrujući, još nema dovoljno dokaza da bi se sa sigurnošću moglo tvrditi da je upravo ovaj način ishrane direktan uzrok svih uočenih zdravstvenih koristi.

Dobra vest je da nije neophodno živeti u nordijskim zemljama kako biste primenili principe baltičke dijete. Suština ovog obrasca ishrane nije u tačno određenim namirnicama, već u izboru kvalitetne, što manje prerađene hrane. To znači da prednost treba dati integralnim žitaricama umesto belom brašnu, češće birati ribu i mahunarke kao izvor proteina, svakodnevno jesti voće i povrće, koristiti biljna ulja bogata nezasićenim mastima i ograničiti unos prerađenog mesa, slatkiša i zasićenih masti.