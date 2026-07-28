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Dijetetičari preporučuju da ih pojedete između obroka, naročito u popodnevnim satima, kada mnogi osećaju pad energije

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Prepune ugljenih hidrata, vlakana i kalijuma, urme predstavljaju odličan izbor za prirodan izvor energije i podršku zdravlju digestivnog sistema. Stručnjaci navode da ne postoji jedno idealno vreme za njihovu konzumaciju, ali da u određenim periodima dana mogu imati posebno povoljan efekat.

Kada jesti urme za više energije?

Većina ugljenih hidrata u urmama potiče od prirodnih šećera, koji se brzo razgrađuju i organizmu obezbeđuju brz izvor energije. Zbog toga su odličan izbor kada vam je potreban dodatni podsticaj tokom dana.

Dijetetičari preporučuju da ih pojedete između obroka, naročito u popodnevnim satima, kada mnogi osećaju pad energije. Nekoliko urmi može pomoći da lakše prebrodite umor i zadržite koncentraciju.

Odlične su pre i posle treninga

Urme su i odlična užina pre fizičke aktivnosti. Njihovi ugljeni hidrati obezbeđuju energiju mišićima, dok kalijum doprinosi njihovom pravilnom radu i može pomoći u sprečavanju grčeva.

Posle treninga takođe imaju svoje mesto na jelovniku. U kombinaciji sa namirnicama bogatim proteinima doprinose obnavljanju zaliha glikogena u mišićima i ubrzavaju oporavak organizma.

Većina ugljenih hidrata u urmama potiče od prirodnih šećera, koji se brzo razgrađuju i organizmu obezbeđuju brz izvor energije Foto: Shutterstock

Kako urme pomažu varenju?

Pored energije, urme su poznate i po visokom sadržaju vlakana. Samo tri urme sadrže gotovo pet grama vlakana, što predstavlja značajan deo dnevnih potreba.

Vlakna podstiču redovno pražnjenje creva, doprinose zdravlju digestivnog sistema i hrane korisne bakterije u crevima. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se urme jedu između obroka, kako bi vlakna tokom dana ravnomerno delovala na sistem za varenje.

Iako istraživanja nisu pokazala da postoji određeno doba dana koje je najbolje za varenje, redovna umerena konzumacija može doprineti zdravlju creva.

Obavezno ih kombinujte sa vodom

Stručnjaci savetuju da uz urme pijete dovoljno vode ili druge tečnosti. Na taj način vlakna lakše prolaze kroz digestivni trakt i efikasnije obavljaju svoju funkciju.

Stručnjaci savetuju da uz urme pijete dovoljno vode ili druge tečnosti Foto: Shutterstock

Napomena o šećeru

Iako urme mogu da obezbede brz izvor energije i doprinesu zdravijem varenju, važno je imati na umu da sadrže relativno veliku količinu prirodnih šećera.

Istraživanja pokazuju da su prirodni šećeri iz voća povoljniji od dodatih šećera, jer dolaze zajedno sa vlaknima, vitaminima, mineralima i drugim korisnim hranljivim materijama. Međutim, i prirodni i dodati šećeri u organizmu se metabolišu na sličan način, pa njihovo prekomerno unošenje može doprineti povećanju telesne težine i povišenom nivou šećera u krvi.

- Šećeri se mogu brzo nagomilati, upozorava dijetetičarka Loren Haris-Pinkus.

Iako su prirodni šećeri iz urmi zdraviji od dodatih šećera jer dolaze zajedno sa vlaknima, vitaminima i mineralima, ipak ih ne treba jesti u neograničenim količinama.

Ako želite stabilniji nivo šećera u krvi, urme je najbolje kombinovati sa proteinima. Dobar izbor su:

* grčki jogurt

* mladi sir

* puter od kikirikija

* puter od badema