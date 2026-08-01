Čia puding sa kupinama i bademom za zdrav doručak: Nutricionista otkriva recept bogat vlaknima i proteinima
Tražite ideju za zdrav, brz i ukusan doručak?
Čia puding sa kupinama i bademom odličan je izbor za početak dana – lagan je, osvežavajuć i jednostavan za pripremu. Sitne čia semenke poznate su po sadržaju vlakana, proteina i hranljivih materija, a u kombinaciji sa voćem, bademom i kokosovim mlekom daju obroku bogat ukus i dodatnu nutritivnu vrednost.
- Čia puding najčešće pripremam za doručak i ovog puta sam se opredelila za varijantu sa kupinama i bademom. Pored toga što predstavlja veoma lagan obrok, čija pudingu kombinacije različitog voća uvek daju drugačiji ukus. Osim što su ove sitne semenke veoma korisne za probavu i podizanje energije, prepune su proteina - kaže Tatjana Popović, holistički nutricionista i sertifikovani health coach.
Recept za čia puding sa bademima
Potrebno je
* 6 kašika čia semenki
* 2 dl nezaslađenog kokosovog mleka
* 1/2 kašičice cejlonskog cimeta
* 1 kašičica kakaoa
* 1 kašičica agava sirupa
* 1 banana
* ½ šolje zamrznutih kupina
* 1-2 kašike listića badema
Priprema
U duboki tanjir ili činiju sipajte kokosovo mleko, a potom dodajte čia semenke, cimet, kakao i agava sirup. Dobro promešajte, a potom sačekajte desetak minuta da se puding zgusne. Potom na vrh dodajte seckanu bananu, kupine i bademove listiće.
Kupine - riznica zdravlja
Kupine su ukusno i hranljivo voće koje se često preporučuje kao deo zdrave ishrane. Bogate su vlaknima, vitaminima i biljnim jedinjenjima sa antioksidativnim dejstvom, a zbog svog osvežavajućeg ukusa odlično se kombinuju sa čia semenkama, orašastim plodovima i biljnim mlekom. Osim što daju prirodnu slatkoću i lepu boju jelima, kupine mogu doprineti osećaju sitosti i biti odličan izbor za lagan doručak ili užinu.