Slušaj vest

Tražite ideju za zdrav, brz i ukusan doručak?

Čia puding sa kupinama i bademom odličan je izbor za početak dana – lagan je, osvežavajuć i jednostavan za pripremu. Sitne čia semenke poznate su po sadržaju vlakana, proteina i hranljivih materija, a u kombinaciji sa voćem, bademom i kokosovim mlekom daju obroku bogat ukus i dodatnu nutritivnu vrednost.

- Čia puding najčešće pripremam za doručak i ovog puta sam se opredelila za varijantu sa kupinama i bademom. Pored toga što predstavlja veoma lagan obrok, čija pudingu kombinacije različitog voća uvek daju drugačiji ukus. Osim što su ove sitne semenke veoma korisne za probavu i podizanje energije, prepune su proteina - kaže Tatjana Popović, holistički nutricionista i sertifikovani health coach.

Recept za čia puding sa bademima

Potrebno je

* 6 kašika čia semenki

* 2 dl nezaslađenog kokosovog mleka

* 1/2 kašičice cejlonskog cimeta

* 1 kašičica kakaoa

* 1 kašičica agava sirupa

* 1 banana

* ½ šolje zamrznutih kupina

* 1-2 kašike listića badema

Priprema

U duboki tanjir ili činiju sipajte kokosovo mleko, a potom dodajte čia semenke, cimet, kakao i agava sirup. Dobro promešajte, a potom sačekajte desetak minuta da se puding zgusne. Potom na vrh dodajte seckanu bananu, kupine i bademove listiće.

Kupine su ukusno i hranljivo voće koje se često preporučuje kao deo zdrave ishrane Foto: Shutterstock

Kupine - riznica zdravlja