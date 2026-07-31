Nisu svi izvori proteina isti - pojedine namirnice mogu više da opterete varenje od drugih

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Ishrana bogata proteinima poslednjih godina postala je jedan od najpopularnijih načina za mršavljenje i izgradnju mišićne mase. Međutim, mnogi koji povećaju unos proteina primete da imaju problem sa zatvorom i često zaključe da su za to krivi upravo proteini. Stručnjaci, međutim, kažu da uzrok najčešće leži u tome kako je ishrana organizovana.

Glavna dijetetičarka za kliničku i onkološku ishranu u bolnici KIMS u Indiji, Čitra B. K, objašnjava da proteini sami po sebi ne usporavaju rad creva. Tegobe se najčešće javljaju zato što ljudi, povećavajući unos mesa, jaja ili drugih proteinskih namirnica, istovremeno smanjuju količinu hrane bogate vlaknima.

- Integralne žitarice, voće, povrće i mahunarke obezbeđuju vlakna koja povećavaju zapreminu stolice i olakšavaju njeno prolazak kroz creva. Kada ih nema dovoljno, stolica postaje tvrđa, a pražnjenje otežano. Ako se uz to unosi i premalo tečnosti, problem može da bude još izraženiji - objašnjava dijetetičarka.

Ona dodaje da ni svi izvori proteina nemaju isti uticaj na varenje. Kod pojedinih ljudi veće količine prerađenog mesa ili punomasnih sireva mogu dodatno da pogoršaju tegobe, dok nemasno meso, riba, jaja, mlečni proizvodi, mahunarke i drugi biljni izvori proteina uglavnom ne predstavljaju problem ako je ishrana raznovrsna.

Prevelik unos proteina ne znači bolje zdravlje - višak može opteretiti bubrege, jetru, srce i narušiti varenje Foto: Shutterstock, Dusan Petkovic/Shutterstock

- Da biste sprečili zatvor, svakodnevno jedite voće, povrće, integralne žitarice, orašaste plodove i semenke, pijte dovoljno vode tokom dana i budite fizički aktivni. Ukoliko zatvor traje duže od dve nedelje ili je praćen jakim bolovima u stomaku, krvarenjem ili neobjašnjivim gubitkom telesne mase, potrebno je javiti se lekaru - preporučuje Čitra B. K.

Šta kažu istraživanja?

Sličan zaključak donela je i studija objavljena 2024. godine u časopisu Neurogastroenterology & Motility. Naučnici su analizirali podatke gotovo 14.000 odraslih osoba i nisu pronašli dokaz da veći unos proteina sam po sebi povećava rizik od zatvora.