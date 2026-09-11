Mnogi ljudi čim osete pečenje u želucu izbace ljutu hranu, a da prethodno ne utvrde šta je pravi uzrok tegoba

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Neprijatan osećaj pečenja iza grudne kosti, poznat kao gorušica, javlja se kada se kiseli sadržaj iz želuca vraća u jednjak. Povremena gorušica je čest zdravstveni problem, ali ukoliko su tegobe izražene i uporne, moguće je da se radi o gastroezofagealnoj refluksnoj bolesti (GERB). Osećaj žarenja i peckanja iza grudne kosti ili u grlu, gorak ukus u ustima i otežano gutanje hrane neki su od simptoma koji mogu da se ublaže lekovima bez recepta, ali i terapijom po preporuci lekara.

Kako se leče tegobe?

Ne postoji univerzalni pristup koji će odgovarati svima, a lečenje se najčešće zasniva na kombinaciji terapije, promena životnih navika, regulisanja telesne težine i prilagođavanja ishrane. Iako se često govori o namirnicama koje mogu pogoršati refluks, postoje i one koje mogu pomoći u ublažavanju tegoba.

Lekari kažu da je skoro svako bar jednom osetio neprijatno vraćanje želudačne kiseline. Ukoliko se simptomi javljaju najmanje dva puta nedeljno, stanje se dijagnostikuje kao gastroezofagealna refluksna bolest (GERB).

- Lekovi koji se izdaju bez recepta ili medikamenti koje lekar propiše na recept mogu pomoći u ublažavanju refluksa, ali ne reaguju svi pacijenti podjednako dobro na dostupne terapije - kaže dr Nise Berta Toriz, gastroenterolog i predstavnica Američkog gastroenterološkog udruženja (AGA), i objašnjava kako ishrana može da pomogne pri kontroli tegoba.

Hrana bogata vlaknima

Ishrana bogata vlaknima povezuje se sa manjim rizikom od razvoja refluksa. Dobri izvori vlakana su integralne žitarice, ovsene pahuljice, mahunarke, integralni pirinač i povrće. Preporučeni dnevni unos vlakana za odrasle iznosi oko 25 do 34 grama.

Vlakna pružaju dugotrajan osećaj sitosti i doprinose održavanju zdrave telesne težine. Višak kilograma, naročito u predelu stomaka, može da poveća pritisak na donji sfinkter jednjaka i olakša vraćanje želudačne kiseline u jednjak.

Stručnjaci ističu i da su vlakna hrana za korisne bakterije u crevima i da doprinose boljem radu sistema za varenje. Iako još nema dovoljno dokaza da vlakna direktno leče refluks, stručnjaci smatraju da je ishrana bogata vlaknima korisna za opšte zdravlje.

Dobri izvori vlakana su integralne žitarice, ovsene pahuljice, mahunarke, integralni pirinač i povrće. Foto: Thinkstock

Namirnice sa manjom kiselošću

Pojedine namirnice sa nižom kiselošću mogu da budu dobar izbor za osobe koje imaju problema sa gorušicom. Smatra se da mogu doprineti ublažavanju simptoma jer ne podstiču dodatno povećanje kiselosti u želucu.

U ovu grupu spadaju povrće, krompir, integralne žitarice, mahunarke, orašasti plodovi, semenke i voće koje nije citrusno.

Među namirnicama koje stručnjaci često preporučuju nalaze se dinja, karfiol i komorač. Iako još nisu dostupni čvrsti naučni dokazi da određene „alkalne“ namirnice direktno smanjuju refluks, one su svakako deo zdrave i uravnotežene ishrane.

Mleko i jogurt

Mleko i jogurt kod nekih osoba mogu privremeno da ublaže osećaj žarenja tokom epizode gorušice. Jogurt dodatno sadrži probiotike koji povoljno deluju na zdravlje sistema za varenje.

Ipak, važno je da obrate pažnju na izbor proizvoda. Hrana sa visokim sadržajem masti kod pojedinih ljudi može da pogorša simptome refluksa, pa se preporučuju mleko i jogurt sa manjim procentom mlečne masti.

Osobama koje imaju problem sa varenjem laktoze mogu da odgovaraju proizvodi bez laktoze.

Namirnice bogate vodom

Dovoljan unos tečnosti važan je za normalno funkcionisanje organizma, a voda može pomoći da želudačna kiselina brže nestane iz jednjaka.

Sličan doprinos hidrataciji imaju i namirnice sa velikim procentom vode - krastavac, celer, zelena salata i lubenica. Imaju malo kalorija i mogu da doprinesu održavanju zdrave telesne težine, što je važno jer višak kilograma može da poveća rizik od refluksa.

Sličan doprinos hidrataciji imaju i namirnice sa velikim procentom vode - krastavac, celer, zelena salata i lubenica. Foto: Kyselova Inna / Alamy / Alamy / Profimedia

Kada je potrebno da se javite lekaru?

Gorušicu ne treba zanemariti ukoliko se javljaju i dodatni simptomi koji mogu da ukažu na ozbiljniji problem.

Obavezno se obratite lekaru ako imate osećaj da se hrana zaglavljuje u jednjaku ili grudima, neobjašnjiv gubitak telesne težine, uporno povraćanje, povraćanje krvi, crnu ili krvavu stolicu.

Sama promena ishrane nije uvek dovoljna za kontrolu simptoma. Lekar može da preporuči odgovarajuću terapiju ili dodatna ispitivanja, poput endoskopskog pregleda jednjaka i želuca.

Koje namirnice najčešće pogoršavaju refluks?

Okidači se razlikuju od osobe do osobe, ali među najčešćim namirnicama koje mogu pogoršati simptome su:

kafa

alkohol

čokolada

nana

citrusno voće

beli luk

gazirana pića

ljuta i masna hrana.