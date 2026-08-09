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Kada je toliko vruće da vam se ne uključuje šporet, obrok salata može da bude jednostavno rešenje za ručak ili večeru, savetuje na svom Instagram nalogu Zorica Smallwood. Ova kombinacija manga (koga mogu da zemene nektarine), pasulja, avokada, povrća i fete osvežava, ali zahvaljujući vlaknima, proteinima i zdravim mastima može i dobro da zasiti.

Letnja obrok salata sa pasuljem

Potrebno vam je

konzerva crvenog ili canellini pasulja (oceđenog)

2 velike šake mladog spanaća i zeleniša

250 g paradajza, isečenih

½ krastavca, prepolovljenog po dužini, sa uklonjenim semenkama i isečenog na polumesece

mango (ili 2 nektarine), oljušten i isečen na kocke

velika crvena glavica luka, prepolovljena i tanko isečena

avokado, oljušten i isečena na kriške

100 g grčke fete, izmrvljenog

Paradajz je čest gost letnje trpeze, a dobar je saveznik i kod masne jetre Foto: Shutterstock

Za dresing

veća veza nane

manja veza peršuna

manja veza bosiljka

manji čen belog luka

100 ml kvalitetnog maslinovog ulja

sok od 2 limete

2 kašike belog vinskog sirćeta

2 kašičice meda ili agavinog sirupa

Priprema

Pripremite dresing tako što ćete sve sastojke izmiksati u blenderu (ili ih veoma sitno iseckati ako nemate aparat). Preliv možete pripremiti i do 24h unapred i čuvati u frižideru. U velikoj činiju rasporedite paradajz, krastavac, mango, crveni luk, pasulj, zeleniš, avokado i izmrvljenu fetu. Dresing dodajte pred samo posluženje i sve dobro promešajte. Ostavite malo fete i dodajte je na kraju. Poslužite je kao obrok salatu ili uz roštilj.

Zašto ova salata?