Letnja obrok salata sa pasuljem puna je vlakana i proteina: Osvežava i dugo drži sitost
Kada je toliko vruće da vam se ne uključuje šporet, obrok salata može da bude jednostavno rešenje za ručak ili večeru, savetuje na svom Instagram nalogu Zorica Smallwood. Ova kombinacija manga (koga mogu da zemene nektarine), pasulja, avokada, povrća i fete osvežava, ali zahvaljujući vlaknima, proteinima i zdravim mastima može i dobro da zasiti.
Letnja obrok salata sa pasuljem
Potrebno vam je
- konzerva crvenog ili canellini pasulja (oceđenog)
2 velike šake mladog spanaća i zeleniša
250 g paradajza, isečenih
½ krastavca, prepolovljenog po dužini, sa uklonjenim semenkama i isečenog na polumesece
mango (ili 2 nektarine), oljušten i isečen na kocke
velika crvena glavica luka, prepolovljena i tanko isečena
avokado, oljušten i isečena na kriške
100 g grčke fete, izmrvljenog
Za dresing
- veća veza nane
manja veza peršuna
manja veza bosiljka
manji čen belog luka
100 ml kvalitetnog maslinovog ulja
sok od 2 limete
2 kašike belog vinskog sirćeta
2 kašičice meda ili agavinog sirupa
Priprema
Pripremite dresing tako što ćete sve sastojke izmiksati u blenderu (ili ih veoma sitno iseckati ako nemate aparat). Preliv možete pripremiti i do 24h unapred i čuvati u frižideru. U velikoj činiju rasporedite paradajz, krastavac, mango, crveni luk, pasulj, zeleniš, avokado i izmrvljenu fetu. Dresing dodajte pred samo posluženje i sve dobro promešajte. Ostavite malo fete i dodajte je na kraju. Poslužite je kao obrok salatu ili uz roštilj.
Zašto ova salata?
Pasulj je dobar izvor biljnih proteina i vlakana, dok avokado i maslinovo ulje obezbeđuju nezasićene masti. Mango, paradajz, spanać i drugo povrće doprinose unosu vitamina, minerala i antioksidanasa, pa ova salata može da bude lagan, ali hranljiv letnji obrok.