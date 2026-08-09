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Kada je toliko vruće da vam se ne uključuje šporet, obrok salata može da bude jednostavno rešenje za ručak ili večeru, savetuje na svom Instagram nalogu Zorica Smallwood. Ova kombinacija manga (koga mogu da zemene nektarine), pasulja, avokada, povrća i fete osvežava, ali zahvaljujući vlaknima, proteinima i zdravim mastima može i dobro da zasiti.

Letnja obrok salata sa pasuljem 

Potrebno vam je

  • konzerva crvenog ili canellini pasulja (oceđenog)
    2 velike šake mladog spanaća i zeleniša
    250 g paradajza, isečenih
    ½ krastavca, prepolovljenog po dužini, sa uklonjenim semenkama i isečenog na polumesece
    mango (ili 2 nektarine), oljušten i isečen na kocke
    velika crvena glavica luka, prepolovljena i tanko isečena
    avokado, oljušten i isečena na kriške
    100 g grčke fete, izmrvljenog
paradajz šljivar isečen na polovine, ceo kadar seckanog paradajza
Paradajz je čest gost letnje trpeze, a dobar je saveznik i kod masne jetre Foto: Shutterstock

Za dresing

  • veća veza nane
    manja veza peršuna
    manja veza bosiljka
    manji čen belog luka
    100 ml kvalitetnog maslinovog ulja
    sok od 2 limete
    2 kašike belog vinskog sirćeta
    2 kašičice meda ili agavinog sirupa  

Priprema

Pripremite dresing tako što ćete sve sastojke izmiksati u blenderu (ili ih veoma sitno iseckati ako nemate aparat). Preliv možete pripremiti i do 24h unapred i čuvati u frižideru. U velikoj činiju rasporedite paradajz, krastavac, mango, crveni luk, pasulj, zeleniš, avokado i izmrvljenu fetu. Dresing dodajte pred samo posluženje i sve dobro promešajte. Ostavite malo fete i dodajte je na kraju. Poslužite je kao obrok salatu ili uz roštilj. 

Zašto ova salata?

Pasulj je dobar izvor biljnih proteina i vlakana, dok avokado i maslinovo ulje obezbeđuju nezasićene masti. Mango, paradajz, spanać i drugo povrće doprinose unosu vitamina, minerala i antioksidanasa, pa ova salata može da bude lagan, ali hranljiv letnji obrok.

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