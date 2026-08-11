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Hronična upala povećava rizik od bolesti srca, dijabetesa tipa 2, demencije i pojedinih vrsta raka

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Hronična upala, koja može da nastane usled prekomernog ili dugotrajnog imunskog odgovora, vremenom može da ošteti tkiva i povezana je sa većim rizikom od bolesti srca, dijabetesa tipa 2, demencije i pojedinih vrsta raka. Na njen razvoj utiču i životne navike, uključujući ishranu, navodi Harvard Health.

Zvanično definisana antiinflamatorna dijeta ne postoji, objašnjava nutricionistkinja Džin Luongo iz Beth Israel Deaconess Medical Center povezane sa Medicinskim fakultetom Univerziteta Harvard. Istraživanja, međutim, ukazuju da mediteranski način ishrane, bogat biljnom hranom i nezasićenim mastima, predstavlja jedan od najboljih pristupa. Najvažniji je celokupan obrazac ishrane, a ne pojedinačna namirnica.

Namirnice koje smanjuju upalu

Namirnice koje doprinose smanjenju inflamatornih procesa bogate su omega-3 masnim kiselinama, polifenolima, vlaknima, nezasićenim mastima i probioticima, istuču stručnjaci.

Omega-3 masne kiseline nalaze se pre svega u masnoj ribi, poput tune, lososa, sardine i skuše. Biljni izvori su soja, čija semenke i orasi, kao i laneno ulje, dok ih ima i u zelenom lisnatom povrću, poput spanaća i kelja.

nalaze se pre svega u masnoj ribi, poput tune, lososa, sardine i skuše. Biljni izvori su soja, čija semenke i orasi, kao i laneno ulje, dok ih ima i u zelenom lisnatom povrću, poput spanaća i kelja. Polifenoli su korisna biljna jedinjenja kojih naročito mnogo ima u namirnicama intenzivnih boja, poput borovnica i kupina. Njihovi izvori su i čaj, kafa, crna čokolada, jabuke, citrusno voće, crni luk i soja.

Antocijanini, jedna grupa polifenola, su biljni pigmenti koji daju crvenu, ljubičastu i plavu boju Foto: Shutterstock

Vlaknima su bogate mahunarke, voće i povrće, kao i integralne žitarice, među kojima Harvard posebno izdvaja ovas, mekinje i ječam.

su bogate mahunarke, voće i povrće, kao i integralne žitarice, među kojima Harvard posebno izdvaja ovas, mekinje i ječam. Nezasićene masti možemo da unesemo kroz orahe, bademe i druge orašaste plodove, susam i semenke bundeve, kao i biljna ulja - maslinovo, ulje avokada, uljane repice, lana i oraha.

možemo da unesemo kroz orahe, bademe i druge orašaste plodove, susam i semenke bundeve, kao i biljna ulja - maslinovo, ulje avokada, uljane repice, lana i oraha. Probiotici, odnosno korisni mikroorganizmi koji podstiču raznovrsnost i aktivnost bakterija u crevima, nalaze se u jogurtu i kefiru, ali i u fermentisanom kiselom kupusu i drugom fermentisanom povrću. Koje namirnice podstiču upalu?

Na prvom mestu su ultraprerađene namirnice, među kojima Harvard Healthu navodi gotova jela za podgrevanje, pileće medaljone i slične prerađevine, instant supe, zaslađene žitarice za doručak, industrijski keks i gotove sosove. Ovi proizvodi često sadrže mnogo soli, dodatih šećera i zasićenih masti, koje povećavaju LDL, odnosno "loš" holesterol, a ove komponente povezuju se sa podsticanjem inflamatornih procesa.

Preporučuje se da se ograniče i crveno i prerađeno meso, uključujući burgere, slaninu, viršle, kobasice i suhomesnate proizvode, kao i hrana pržena u dubokom ulju, poput pomfrita.

Preporučuje se da se ograniče i crveno i prerađeno meso, uključujući burgere, slaninu, viršle, kobasice i suhomesnate proizvode Foto: Shutterstock

Na listi su i rafinisani ugljeni hidrati, poput belog pirinča, belog hleba i peciva, gazirani i drugi napici sa dodatim šećerom, kao i margarin, biljne masti za pečenje i svinjska mast.

Važniji je jelovnik nego jedna namirnica

Promene ne moraju da budu drastične. Inflamatorne namirnice mogu postepeno da se smanjuju u ishrani, kako po učestalosti tako i po količini, dok se povećava unos povrća, voća, integralnih žitarica, mahunarki, ribe, orašastih plodova i nezasićenih masti.