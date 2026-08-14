da li ste znali?

da li ste znali?

Ljudi koji su jeli najviše orašastih plodova imali su 16 odsto manji relativni rizik od hipertenzije

Slušaj vest

Hipertenzija pogađa oko 1,4 milijarde ljudi širom sveta i predstavlja jedan od vodećih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti. Ishrana ima važnu ulogu u njenom nastanku, a među nepovoljnim navikama izdvajaju se visok unos soli, dodatog šećera, zaslađenih napitaka i prerađenog i crvenog mesa, uz nedovoljan unos voća, povrća, integralnih žitarica i orašastih plodova.

Nova studija, objavljena u časopisu British Journal of Nutrition, analizirala je rezultate osam prospektivnih istraživanja koja su pratila povezanost između unošenja orašastih plodova i razvoja hipertenzije.

Ukupno je obuhvaćeno 143.380 ljudi uzrasta od 18 do 87 godina, među kojima je tokom istraživanja zabeleženo 20.665 slučajeva hipertenzije. Studije su sprovedene u SAD, Francuskoj, Španiji, Iranu, Kini i Južnoj Koreji.

Koliko je dovoljno?

Ljudi koji su jeli najviše orašastih plodova imali su 16 odsto manji relativni rizik od hipertenzije u poređenju sa onima koji su ih unosili najmanje. Kada su istraživači posmatrali količinu, svako povećanje dnevnog unosa za oko 28 grama, što je približno jedna šaka, bilo je povezano sa 20 odsto manjim relativnim rizikom od hipertenzije.

Jedna šaka dnevno (25-30 grama) je količina uz koju je zabeležena najveća korist Foto: Shutterstock

Analiza je, međutim, pokazala da korist ne raste neograničeno sa količinom. Kriva se izravnavala pri unosu od približno 25 do 30 grama dnevno, dok je 30 do 35 grama bilo povezano sa oko 26 odsto manjim relativnim rizikom.

Drugim rečima, jedna šaka dnevno (25-30 grama) je količina uz koju je zabeležena najveća korist.

Nije svejedno kakve orašaste plodove jedemo

Autori upozoravaju da rezultati pokazuju povezanost, ali ne mogu definitivno da dokažu da upravo orašasti plodovi sprečavaju hipertenziju. Na rezultate su mogle da utiču i druge životne i prehrambene navike učesnika.

Važno ograničenje je i to što istraživači nisu imali podatke o tome da li su učesnici jeli slane ili neslane orašaste plodove. To može da bude značajno, jer veći unos soli doprinosi porastu krvnog pritiska. Takođe nisu analizirane razlike između pojedinih vrsta orašastih plodova.