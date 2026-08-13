Ovaj sladoled dobra je poslastica i za osobe sa dijabetesom, uz napomenu da u tom slučaju vrednosti šećera u krvi moraju da budu dobro regulisane, a porcije ograničene.

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Osvežavajući i zdrav desert bez mnogo šećera, koji se jednostavno priprema i obezbeđuje telu dosta vitamina, najbolji je izbor poslastice tokom vrelih letnjih dana. Ovaj sladoled dobra je poslastica i za osobe sa dijabetesom, uz napomenu da u tom slučaju vrednosti šećera u krvi moraju da budu dobro regulisane, a porcije ograničene. Donosimo vam dve varijante recepta: prva se savetuje svima, dok je druga namenjena osobama sa povišenim vrednostima šećera u krvi.

Kako se priprema?

Potrebno je: 150 g kupina 150 g malina, 100 g borovnica ili mešanog šumskog voća, 200 g grčkog jogurta, 1 zrela banana, po želji 1 kašika meda, 1 kašičica limunovog soka, po potrebi nekoliko kašika mleka ili biljnog napitka.

Voće može da bude zamrznuto ili sveže. Kupine, maline, borovnice, bananu i grčki jogurt stavite u blender. Dodajte limunov sok i, ako želite slađi ukus, kašiku meda. Izblendajte dok ne dobijete kremastu i ujednačenu smesu. Ako je smesa pregusta, dodajte malo mleka ili biljnog napitka.

Prebacite smesu u posudu sa poklopcem i stavite u zamrzivač na najmanje tri do četiri sata. Kako bi sladoled ostao kremast, izvadite ga iz zamrzivača 10 do 15 minuta pre serviranja.

Kupine i maline bogate su vlaknima i vitaminom C, a sadrže i antocijanine i druge polifenole sa antioksidativnim svojstvima Foto: Shutterstock

Zašto je ovaj sladoled pravi izbor?

Kupine i maline bogate su vlaknima i vitaminom C, a sadrže i antocijanine i druge polifenole sa antioksidativnim svojstvima. Vlakna podržavaju zdravlje digestivnog sistema i pružaju osećaj sitosti. Banana daje prirodnu slatkoću, ali doprinosi i unosu kalijuma. Grčki jogurt bogat je proteinima i kalcijumom, zbog čega ovaj desert može biti bolji izbor od klasičnog sladoleda.

Ako koristite zamrznuto voće, sladoled možete napraviti i bez dugog zamrzavanja. Izblendajte zamrznute sastojke i odmah poslužite kao kremasti sladoled. Za još zdraviju varijantu poslastice izostavite med i oslonite se na prirodnu slatkoću banane i bobičastog voća.

Varijanta za osobe sa povišenim šećerom

Ova poslastica može biti izbor i za osobe sa dijabetesom, ali uz kontrolu porcije i ukupne količine ugljenih hidrata. Bobičasto voće nije zabranjeno kod dijabetesa, ali važno je znati da ugljeni hidrati iz voća ipak utiču na nivo glukoze u krvi.

Preporuka je da se u ovoj varijanti recepta izostavi med, jer banana i bobičasto voće već daju prirodnu slatkoću sladoledu. Obavezno koristite nezaslađeni grčki jogurt, koji sadrži ugljene hidrate, ali je i dobar izvor proteina i kalcijuma.

Preporuka je i da se smanji količina banane ili da se ona potpuno izostavi ako želite verziju sa manje ugljenih hidrata. Koristite više kupina i malina.

Ako imate dijabetes, vodite računa o veličini porcije, jer količina ugljenih hidrata ima direktan uticaj na nivo glukoze u krvi.

Važno je znati da ugljeni hidrati iz voća ipak utiču na nivo glukoze u krvi. Foto: Promo

Verzija pogodnija za osobe sa dijabetesom

Sastojci: 150 g kupina, 150 g malina, 100 g borovnica, 250 g nezaslađenog grčkog jogurta, nekoliko kapi limunovog soka. Sve sastojke izmiksajte u blenderu, a zatim zamrznite na tri do četiri sata. Pre serviranja ostavite sladoled 10 do 15 minuta na sobnoj temperaturi.