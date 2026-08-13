Poslastica i za sve koji imaju povišen šećer: Sladoled od šumskog voća bogat kalijumom i proteinima
Osvežavajući i zdrav desert bez mnogo šećera, koji se jednostavno priprema i obezbeđuje telu dosta vitamina, najbolji je izbor poslastice tokom vrelih letnjih dana. Ovaj sladoled dobra je poslastica i za osobe sa dijabetesom, uz napomenu da u tom slučaju vrednosti šećera u krvi moraju da budu dobro regulisane, a porcije ograničene. Donosimo vam dve varijante recepta: prva se savetuje svima, dok je druga namenjena osobama sa povišenim vrednostima šećera u krvi.
Kako se priprema?
Potrebno je: 150 g kupina 150 g malina, 100 g borovnica ili mešanog šumskog voća, 200 g grčkog jogurta, 1 zrela banana, po želji 1 kašika meda, 1 kašičica limunovog soka, po potrebi nekoliko kašika mleka ili biljnog napitka.
Voće može da bude zamrznuto ili sveže. Kupine, maline, borovnice, bananu i grčki jogurt stavite u blender. Dodajte limunov sok i, ako želite slađi ukus, kašiku meda. Izblendajte dok ne dobijete kremastu i ujednačenu smesu. Ako je smesa pregusta, dodajte malo mleka ili biljnog napitka.
Prebacite smesu u posudu sa poklopcem i stavite u zamrzivač na najmanje tri do četiri sata. Kako bi sladoled ostao kremast, izvadite ga iz zamrzivača 10 do 15 minuta pre serviranja.
Zašto je ovaj sladoled pravi izbor?
Kupine i maline bogate su vlaknima i vitaminom C, a sadrže i antocijanine i druge polifenole sa antioksidativnim svojstvima. Vlakna podržavaju zdravlje digestivnog sistema i pružaju osećaj sitosti. Banana daje prirodnu slatkoću, ali doprinosi i unosu kalijuma. Grčki jogurt bogat je proteinima i kalcijumom, zbog čega ovaj desert može biti bolji izbor od klasičnog sladoleda.
Ako koristite zamrznuto voće, sladoled možete napraviti i bez dugog zamrzavanja. Izblendajte zamrznute sastojke i odmah poslužite kao kremasti sladoled. Za još zdraviju varijantu poslastice izostavite med i oslonite se na prirodnu slatkoću banane i bobičastog voća.
Varijanta za osobe sa povišenim šećerom
Ova poslastica može biti izbor i za osobe sa dijabetesom, ali uz kontrolu porcije i ukupne količine ugljenih hidrata. Bobičasto voće nije zabranjeno kod dijabetesa, ali važno je znati da ugljeni hidrati iz voća ipak utiču na nivo glukoze u krvi.
Preporuka je da se u ovoj varijanti recepta izostavi med, jer banana i bobičasto voće već daju prirodnu slatkoću sladoledu. Obavezno koristite nezaslađeni grčki jogurt, koji sadrži ugljene hidrate, ali je i dobar izvor proteina i kalcijuma.
Preporuka je i da se smanji količina banane ili da se ona potpuno izostavi ako želite verziju sa manje ugljenih hidrata. Koristite više kupina i malina.
Ako imate dijabetes, vodite računa o veličini porcije, jer količina ugljenih hidrata ima direktan uticaj na nivo glukoze u krvi.
Verzija pogodnija za osobe sa dijabetesom
Sastojci: 150 g kupina, 150 g malina, 100 g borovnica, 250 g nezaslađenog grčkog jogurta, nekoliko kapi limunovog soka. Sve sastojke izmiksajte u blenderu, a zatim zamrznite na tri do četiri sata. Pre serviranja ostavite sladoled 10 do 15 minuta na sobnoj temperaturi.
Važno je naglasiti da „bez dodatog šećera“ ne znači da je sladoled bez ugljenih hidrata. Voće i jogurt ih prirodno sadrže, pa osobe koje broje ugljene hidrate treba da uračunaju porciju u svoj dnevni unos.
Izvor: diabetes.org/diabetes.org.uk/ zdravlje.kurir.rs