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Brazilska limunada pravi se od limete i jednog neočekivanog sastojka

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Iako se zove brazilska limunada, njen glavni sastojak zapravo nije limun, već limeta, koja se koristi zajedno sa korom. Upravo ona napitku daje intenzivnu citrusnu aromu, dok ga kondenzovano mleko pretvara u kremast i osvežavajući letnji napitak.

Brazilska limunada, poznata i kao limonada suíça, posebno je popularna tokom toplih dana, a priprema traje svega nekoliko minuta. Limeta je dobar izvor vitamina C, antioksidansa važnog za normalno funkcionisanje imunog sistema i stvaranje kolagena, dok njen karakterističan ukus omogućava da napitak ostane izrazito osvežavajući i bez dodatnog šećera.

Ipak, kondenzovano mleko već sadrži dosta šećera, pa ga nema potrebe dodatno zaslađivati. Količina kondenzovanog mleka može da se prilagodi ukusu - što ga je manje, napitak će biti kiseliji i manje sladak.

Brazilska limunada

Potrebno vaam je

4 limete

1 litar hladne vode

80-100 ml kondenzovanog mleka

led

Posebno je važno kratko blendanje, jer dugo usitnjavanje kore i belog dela limete može da napravi napitak neprijatno gorkim Foto: Shutterstock

Priprema

Limete dobro operite, odstranite krajeve i isecite ih na nekoliko komada zajedno sa korom. Stavite ih u blender, sipajte hladnu vodu i miksajte samo 10 do 20 sekundi. Važno je da limete ne blendate dugo jer kora i beli deo ispod nje mogu napitku da daju izraženu gorčinu.