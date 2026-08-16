Posne lazanje prema receptu nutricioniste: Obiluju proteinima i vlaknima za duži osećaj sitosti
Velikogospojinski post, koji je počeo juče i traje do 28. avgusta, ne mora da znači dve nedelje jednoličnih obroka niti odricanje od jela koja inače volimo. Ove posne lazanje nutricioniste Tijane Mladenović spajaju poznate ukuse sa sastojcima koji dobro zasićuju, a jedna porcija obezbeđuje više od 20 gramaproteina.
Posne lazanje sa pečurkama
Potrebno vam je
- 500 g integralnih kora za lazanje (standardne veličine, dovoljno za tri sloja)
450 g tofua
200 g šampinjona
pola glavice crnog luka
4 čena belog luka
2 kašike maslinovog ulja
200 ml nezaslađenog biljnog mleka
sok od pola limuna
kašičica sušenog bosiljka
1l paradajz sosa
2 kašičice himalajske soli
listovi svežeg bosiljka za dekoraciju
Priprema
Lazanje skuvati u slanoj vodi prema uputstvu, ocediti ih, isprati hladnom vodom i ostaviti da se ohlade. U tiganju na blago zagrejanom maslinovom ulju izdinstati crni luk, beli luk i pečurke. Tofu dobro ocediti koristeći ubrus ili čistu krpu. Izmrviti ga u činiju, dadati biljno mleko, sok od limuna, bosiljak, so i izdinstano povrće pa dobro izmešati da se sjedini. Rernu zagrejati na 180 stepeni. Pleh za pečenje prvo namazati paradajz sosom, zatim poređati četiri kore za lazanje, dodati mešavinu sa povrćem, još jedan sloj paradajz sosa pa drugi sloj kora. Ponoviti postupak dok se ne utroši sav materijal, na kraju sve preliti ostatkom paradajz sosa. Peći 45 minuta. Na kraju ukrasiti listovima svežeg bosiljka.
Zašto su ove lazanje dobar izbor?
Tofu je izvor kompletnih biljnih proteina, odnosno sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina, što je posebno korisno u posnom obroku bez mesa, jaja i mlečnih proizvoda. Integralne kore donose više vlakana od običnih, dok paradajz obezbeđuje likopen, antioksidans čija se iskoristljivost povećava termičkom obradom. Maslinovo ulje pomaže njegovu apsorpciju, jer je likopen rastvorljiv u mastima, a istovremeno obezbeđuje pretežno mononezasićene masne kiseline i polifenole. Bosiljak sadrži biljna jedinjenja sa antioksidativnim dejstvom, među kojima su flavonoidi i fenolne kiseline.
Izvor: Ltmfitt.com/Zdravlje.kurir.rs