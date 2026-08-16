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Velikogospojinski post, koji je počeo juče i traje do 28. avgusta, ne mora da znači dve nedelje jednoličnih obroka niti odricanje od jela koja inače volimo. Ove posne lazanje nutricioniste Tijane Mladenović spajaju poznate ukuse sa sastojcima koji dobro zasićuju, a jedna porcija obezbeđuje više od 20 gramaproteina.

Posne lazanje sa pečurkama

Potrebno vam je

500 g integralnih kora za lazanje (standardne veličine, dovoljno za tri sloja)

450 g tofua

200 g šampinjona

pola glavice crnog luka

4 čena belog luka

2 kašike maslinovog ulja

200 ml nezaslađenog biljnog mleka

sok od pola limuna

kašičica sušenog bosiljka

1l paradajz sosa

2 kašičice himalajske soli

listovi svežeg bosiljka za dekoraciju

Priprema

Lazanje skuvati u slanoj vodi prema uputstvu, ocediti ih, isprati hladnom vodom i ostaviti da se ohlade. U tiganju na blago zagrejanom maslinovom ulju izdinstati crni luk, beli luk i pečurke. Tofu dobro ocediti koristeći ubrus ili čistu krpu. Izmrviti ga u činiju, dadati biljno mleko, sok od limuna, bosiljak, so i izdinstano povrće pa dobro izmešati da se sjedini. Rernu zagrejati na 180 stepeni. Pleh za pečenje prvo namazati paradajz sosom, zatim poređati četiri kore za lazanje, dodati mešavinu sa povrćem, još jedan sloj paradajz sosa pa drugi sloj kora. Ponoviti postupak dok se ne utroši sav materijal, na kraju sve preliti ostatkom paradajz sosa. Peći 45 minuta. Na kraju ukrasiti listovima svežeg bosiljka.

Peku se 45 minuta i na kraju ukrašavaju listovima svežeg bosiljka Foto: Shutterstock

Zašto su ove lazanje dobar izbor?