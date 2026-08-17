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Ovaj jednostavan recept oslanja se na prirodnu slatkoću dunja, uz dodatak limuna, cimeta i malo vanile za bogatiji ukus

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Domaći pekmez od dunja može da bude mirisan, ukusan i gust i bez dodavanja šećera.

Ovaj jednostavan recept oslanja se na prirodnu slatkoćudunja, uz dodatak limuna, cimeta i malo vanile za bogatiji ukus. Posebno može biti zanimljiv onima koji žele da smanje unos dodatog šećera, ali je važno imati na umu da dunje, kao i drugo voće, prirodno sadrže šećere. Zato je i kod ovakvog pekmeza važna umerena količina, naročito kod osoba koje prate nivo glukoze u krvi.

- Dunje prirodno sadrže šećere, pa oznaka „bez dodatog šećera” ne znači da se pekmez može jesti neograničeno. Preporučena početna porcija je jedna ravna supena kašika (oko 20 g), najbolje uz obrok koji sadrži proteine i vlakna, na primer uz integralni hleb i sveži sir. Pratite glikemiju i prilagodite količinu individualnom odgovoru - savetuje dr Veroslava Stanković, dijetolog.

Dunje prirodno sadrže šećere, pa oznaka „bez dodatog šećera” ne znači da se pekmez može jesti neograničeno Foto: Shutterstock

Recept za pekmez od dunja

Potrebno je

* 1 kg očišćenih dunja

* 200–300 ml vode

* sok od 1 limuna

* ½ kašičice cimeta

* malo vanile po želji

* stevija ili eritritol po ukusu — opciono

Priprema

Dunje operite, oljuštite, odstranite semenke i isecite na kockice.

Stavite ih u šerpu, dodajte vodu i limunov sok.

Kuvajte poklopljeno na tihoj vatri 30–40 minuta, dok potpuno ne omekšaju.

Izmiksajte štapnim mikserom.

Dodajte cimet i, po želji, zaslađivač. Kuvajte još 15–25 minuta uz često mešanje, dok se pekmez ne zgusne.