Zovu ga tečni retinol, a pravi se od 4 sastojka: Obiluje beta karotenom i vitaminom C
Kombinacija šargarepe, pomorandže, limuna i đumbira donosi obilje beta karotena i vitamina C, zbog čega je ovaj napitak na društvenim mrežama dobio nadimak "retinol koji se pije". Iako nijedan sok nije čarobna formula protiv starenja, sastojci ovog napitka obezbeđuju nutrijente važne za kožu, vid, imunitet i stvaranje kolagena.
Napitak za mladolik izgled kože
Potrebno vam je
- 3 pomorandže
limun
6 šargarepa
2-3 cm svežeg đumbira
Priprema
Voće i povrće očistite, po potrebi isecite i propustite kroz sokovnik. Sok promešajte i poslužite odmah.
Zašto je ovaj napitak dobar?
Šargarepa je jedan od najboljih prehrambenih izvora beta karotena, provitamina koji organizam prema potrebi pretvara u vitamin A. On učestvuje u održavanju zdravlja kože i sluzokože, važan je za vid i funkcionisanje imunskog sistema, dok sam beta karoten deluje kao antioksidans.
Pomorandža i limun obezbeđuju vitamin C, koji je neophodan za sintezu kolagena - proteina koji daje strukturu koži, krvnim sudovima, hrskavici i kostima. Vitamin C istovremeno štiti ćelije od oksidativnog stresa.
Đumbir sadrži bioaktivna jedinjenja, među kojima su najpoznatiji gingeroli, odgovorni i za njegov karakterističan ljut ukus. Gingeroli imaju protivupalno dejstvo, a njihov uticaj na procese povezane sa hroničnim zapaljenjem predmet je brojnih istraživanja.
Izvor: Instagram Tasha Krsmanovic/Zdravlje.kurir.rs