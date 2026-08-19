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Narandžastu boju šargarepi daje upravo beta karoten, pigment koji organizam pretvara u vitamin A

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Kombinacija šargarepe, pomorandže, limuna i đumbira donosi obilje beta karotena i vitamina C, zbog čega je ovaj napitak na društvenim mrežama dobio nadimak "retinol koji se pije". Iako nijedan sok nije čarobna formula protiv starenja, sastojci ovog napitka obezbeđuju nutrijente važne za kožu, vid, imunitet i stvaranje kolagena.

Napitak za mladolik izgled kože

Potrebno vam je

3 pomorandže

limun

6 šargarepa

2-3 cm svežeg đumbira

Priprema

Voće i povrće očistite, po potrebi isecite i propustite kroz sokovnik. Sok promešajte i poslužite odmah.

Sok je najbolje popiti odmah, dok je svež Foto: Shutterstock

Zašto je ovaj napitak dobar?

Šargarepa je jedan od najboljih prehrambenih izvora beta karotena, provitamina koji organizam prema potrebi pretvara u vitamin A. On učestvuje u održavanju zdravlja kože i sluzokože, važan je za vid i funkcionisanje imunskog sistema, dok sam beta karoten deluje kao antioksidans.

Pomorandža i limun obezbeđuju vitamin C, koji je neophodan za sintezu kolagena - proteina koji daje strukturu koži, krvnim sudovima, hrskavici i kostima. Vitamin C istovremeno štiti ćelije od oksidativnog stresa.