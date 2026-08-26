Slušaj vest

Ako želite da svom telu obezbedite obilje hranljivih materija i malo kalorija, matematika je prilično jednostavna – jedite povrće. Među sezonskim namirnicama ističe se patlidžan, koji je bogat hranljivim materijama i može imati brojne zdravstvene koristi. Sto grama patlidžana sadrži oko 25 kalorija, 1 gram proteina, 0,2 grama masti, 6 grama ugljenih hidrata i 3 grama vlakana.

Odličan izvor vitamina i minerala

Patlidžan je dobar izvor vitamina C, vitamina K, vitamina B6, tiamina, niacina, magnezijuma, mangana, fosfora, bakra, vlakana, folne kiseline, kalijuma i drugih vitamina i minerala.

Poboljšava varenje

Visok sadržaj vlakana u patlidžanu može doprineti zdravlju sistema za varenje. Redovna konzumacija namirnica bogatih vlaknima može pomoći i u održavanju uredne stolice.

Visok sadržaj vlakana u patlidžanu može doprineti zdravlju sistema za varenje Foto: Shutterstock

Jača zdravlje srca

Osim što doprinose boljem varenju, vlakna mogu biti korisna i za zdravlje srca. Ona mogu smanjiti količinu holesterola koju telo apsorbuje tako što se vezuju za žučne kiseline, koje se potom izlučuju iz organizma.

Sadrži antioksidanse

Antioksidansi su važni za zaštitu organizma od oksidativnog stresa. Patlidžan sadrži različita biljna jedinjenja sa antioksidativnim svojstvima koja mogu doprineti zaštiti ćelija.

Može doprineti zdravlju kostiju

Patlidžan svoju karakterističnu ljubičastu boju duguje biljnim pigmentima koji se povezuju sa zdravljem kostiju. Pored toga, sadrži i minerale poput gvožđa i kalcijuma, koji imaju važnu ulogu u očuvanju koštanog sistema.

Doprinosi unosu gvožđa

Nedovoljan unos gvožđa može dovesti do anemije, koja se često ispoljava umorom i slabošću. Namirnice koje sadrže gvožđe mogu doprineti adekvatnom unosu ovog važnog minerala.

Može biti koristan za zdravlje mozga

Patlidžan sadrži fitonutrijente koji mogu doprineti zdravlju mozga i cirkulaciji. Dobar protok krvi važan je za normalno funkcionisanje mozga i kognitivne sposobnosti.

Patlidžan sadrži fitonutrijente koji mogu doprineti zdravlju mozga i cirkulaciji Foto: Shutterstock

Može li biti opasan?

Patlidžan sadrži solanin, prirodno jedinjenje koje se nalazi u pojedinim biljkama iz porodice pomoćnica. Ne postoje jaki dokazi da količina solanina koja se nalazi u patlidžanu pogoršava simptome artritisa. Ipak, ako primetite da se bolovi u zglobovima javljaju ili pogoršavaju nakon konzumiranja ove namirnice, razgovarajte sa lekarom i razmotrite njeno izbegavanje.

Alergija na patlidžan veoma je retka, a simptomi mogu uključivati osip, otok lica, svrab, plikove i promuklost.

Kako ga pripremiti i čuvati

Operite patlidžan i odsecite vrhove pre upotrebe. Kora je jestiva, ali ako vam je previše tvrda ili žilava, možete je oljuštiti. Patlidžan je prirodno blago gorak. Pospite ga solju i ostavite da odstoji oko pola sata. So će izvući deo gorčine, a može pomoći i da patlidžan tokom pripreme ne upije previše ulja. Višak soli isperite pre kuvanja ili pečenja.

Patlidžan možete peći, pržiti, pripremati na roštilju ili pari, kao i dodavati u sosove, čorbe i musaku. Iako je pohovani patlidžan popularno jelo, prezle i prženje povećavaju količinu kalorija i masti. Ako želite lakšu varijantu, možete ga ispeći u rerni.

Pre pečenja izbockajte koru viljuškom i pecite oko 30 minuta. Nakon toga sredinu možete izdubiti i koristiti za punjenje ili pripremu sosa.

Foto: Shutterstock