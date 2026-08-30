Zelje sadrži kalcijum, kalijum, fosfor i magnezijum, bogato je i vlaknima koja doprinose normalnom radu sistema za varenje. Ipak, kod nekih osoba veća količina lisnatog povrća može izazvati nadimanje

Slušaj vest

Sarmice od zelja su tradicionalno jelo, potvrđeno ukusan i hranljiv obrok. Zelje je bogato vlaknima, vitaminom C, vitaminom K i drugim mikronutrijentima, dok meso obezbeđuje proteine, gvožđe i vitamine B grupe. Pirinač je izvor ugljenih hidrata i energije.

Zelje izvor vitamina i minerala

Zelje sadrži kalcijum, kalijum, fosfor i magnezijum, bogato je i vlaknima koja doprinose normalnom radu sistema za varenje. Ipak, kod nekih osoba veća količina lisnatog povrća može izazvati nadimanje.U tradicionalnoj upotrebi zelju se pripisuju različita korisna svojstva. U korenu zelja ima rumicina, za koji se tradicionalno smatra da deluje kao blagi laksativ i da može pomoći kod pojedinih stomačnih tegoba i problema sa desnima.

Za lakši obrok birajte nemasnije meso

Ako želite nešto lakšu verziju ovog jela, možete koristiti nemasnije meso i umerenu količinu pirinča, kao i manje ulja ili masti. Posebnu pažnju treba obratiti na količinu soli, jer suvo meso i slanina mogu znatno povećati sadržaj soli, kalorija i zasićenih masti.

Listovima zelja istanjite deblji deo drške kako bi se lakše savijali. Prelijte ih vrelom vodom, poklopite i ostavite nekoliko minuta da omekšaju Foto: Promo

Sastojci za sarmice od zelja

Za pripremu je potrebno oko 20 većih listova zelja, 500 g mešanog mlevenog mesa, jedna glavica crnog luka, četvrtina srednjeg korena celera i 40 g pirinča. Po želji se može dodati i jedna manja suva svinjska kost. Od začina su potrebni svinjska mast ili ulje, so, biber i slatka aleva paprika, a količinu možete prilagoditi ukusu.

Priprema

Pirinač stavite u šerpu i prelijte sa 120 ml vode. Kada voda provri, kuvajte još nekoliko minuta, zatim isključite ringlu i poklopite. Ostavite pirinač da odstoji dok ne upije preostalu vodu.

Luk sitno iseckajte, dodajte malo soli i stavite da se dinsta na ulju ili masti. Kada omekša, dodajte sitno iseckan ili narendan celer.

Ubacite mleveno meso i sve zajedno kratko prodinstajte, tek toliko da meso promeni boju. Nije potrebno da bude potpuno skuvano, jer će se nadev termički obraditi tokom kuvanja sarmica. Sklonite sa ringle, pa umešajte pripremljeni pirinač, biber i slatku alevu papriku.

Nije potrebno da bude potpuno skuvano, jer će se nadev termički obraditi tokom kuvanja sarmica Foto: Shutterstock

Priprema listova zelja

Listovima zelja istanjite deblji deo drške kako bi se lakše savijali. Prelijte ih vrelom vodom, poklopite i ostavite nekoliko minuta da omekšaju. Kada listovi postanu dovoljno mekani za savijanje, spremni su za uvijanje sarmica.

Na dno šerpe poređajte sarmice jednu uz drugu. Ako koristite suvu svinjsku kost, rasporedite je između sarmica. Nalijte vodom toliko da sarmice ogreznu. Kada voda provri, smanjite temperaturu, poklopite šerpu i ostavite da se sarmice lagano kuvaju oko sat vremena.

Tokom kuvanja povremeno proverite količinu tečnosti i, ukoliko je potrebno, dolijte još malo vode.

Zašto se sarmice služe sa kiselim mlekom?

Prema savetu iskusnih domaćica, sarmice od zelja najlepše je poslužiti tople, uz hladno kiselo mleko. Njegova blaga kiselost i kremasta tekstura lepo se slažu sa bogatijim ukusom mesa i safta.

Kiselo mleko je takođe izvor proteina, kalcijuma i vitamina B grupe, dok zelje doprinosi unosu vlakana, vitamina C, vitamina K. Sadrži i folate koji pomažu u izgradnji i popravci genetskog materijala, učestvuju u stvaranju crvenih i belih krvnih zrnaca, sprečavaju oštećenja nervnog sistema i kičmene moždine kod beba.