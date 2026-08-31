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Grčki jogurt obezbeđuje proteine, bobičasto voće ugljene hidrate i vlakna, dok orasi i čia semenke daju zdrave masti i dodatna vlakna

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Ako već sat vremena nakon doručka osećate glad, umor ili pad energije, možda problem nije u tome što ste doručkovali, već u tome šta ste stavili na tanjir.

Dijetetičarka Lindzi DeSoto savetuje kombinaciju proteina, vlakana i zdravih masti koja može da obezbedi dugotrajniju sitost i stabilniju energiju.

Ne postoji jedan savršen doručak koji odgovara svima, ali postoje namirnice koje je dobro kombinovati kako biste iz prvog obroka dobili ono što je organizmu potrebno za dobar početak dana.

Jedna od kombinacija koju dijetetičarka preporučuje jeste grčki jogurt sa bobičastim voćem, orasima i čia semenkama.

Ovaj jednostavan obrok sadrži tri važne komponente dobrog doručka – proteine, ugljene hidrate bogate vlaknima i zdrave masti.

Grčki jogurt obezbeđuje proteine, bobičasto voće ugljene hidrate i vlakna, dok orasi i čia semenke daju zdrave masti i dodatna vlakna.

Zašto je važna kombinacija namirnica?

Doručak ne bi trebalo da se zasniva samo na jednoj grupi namirnica. Kombinovanje proteina, vlakana i zdravih masti može pomoći da duže ostanete siti i smanjite mogućnost naglog pada energije tokom jutra.

Proteini produžavaju sitost

Proteini su važni za izgradnju i održavanje mišića, ali imaju i značajnu ulogu kada je reč o sitosti.

Za doručak možete birati:

* jaja

* grčki jogurt

* sveži sir

* tofu

* mleko ili sojino mleko

* puter od kikirikija ili drugih orašastih plodova

Dobar cilj je da doručak sadrži oko 15 do 30 grama proteina.

Čia puding sa bobičastim voćem je zdrav i ukusan jutarnji jogurt Foto: Shutterstock

Vlakna obezbeđuju stabilniju energiju

Organizmu su potrebni ugljeni hidrati kao izvor energije, ali nije svejedno koje birate.

Namirnice bogate vlaknima, poput ovsa, voća i integralnih žitarica, sporije se vare i mogu doprineti stabilnijem nivou šećera u krvi, dužoj sitosti i manjem padu energije nakon obroka.

Dobri izbori za doručak su:

* ovsene pahuljice

* integralni hleb i žitarice

* bobičasto voće

* jabuke i kruške

* čia semenke

* mleveno laneno seme

Cilj može biti da doručkom unesete najmanje 5 grama vlakana.

Zdrave masti daju dodatnu sitost

Zdrave, odnosno nezasićene masti, takođe su važan deo uravnoteženog doručka. One obezbeđuju energiju i pomažu organizmu da apsorbuje vitamine A, D, E i K.

Možete ih pronaći u:

* orasima i bademima

* semenkama

* avokadu

* maslinama

* maslinovom ulju

* puteru od orašastih plodova

Ne morate da menjate ceo doručak

Ako ne volite grčki jogurt ili jednostavno nemate vremena za pripremu ovakvog obroka, nije potrebno da menjate čitavu jutarnju rutinu.

Često je dovoljno da svom uobičajenom doručku dodate proteine ili vlakna.

Na primer:

Umesto zašećerenih žitarica sa mlekom

Bolje: integralne žitarice sa mlekom, bobičastim voćem i orasima

Umesto obične ovsene kaše

Bolje:ovsena kaša sa puterom od kikirikija, čia semenkama i voćem

Umesto tosta sa džemom

Bolje: integralni tost sa puterom od orašastih plodova i bananom

Umesto smutija napravljenog samo od voća

Bolje: smuti od voća, grčkog jogurta ili sojinog mleka i putera od orašastih plodova

Umesto kafe i peciva

Bolje: pecivo uz jaja ili grčki jogurt

Foto: Shutterstock

Najjednostavnije pravilo

Ako želite doručak koji će vas duže držati sitim i obezbediti energiju za početak dana, razmišljajte o jednostavnoj kombinaciji: izvor proteina + namirnica bogata vlaknima + zdrave masti.