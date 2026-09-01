Pet supa koje mogu da smire stomak nakon prejedanja: Nutricionista otkriva svoju omiljenu
Ako ste tokom vikenda jeli obilnije nego inače, nema potrebe da preskačete obroke ili pribegavate restriktivnim dijetama. Umesto toga, naredni obrok može biti lagan, topao i jednostavan za varenje.
Ove supe pripremaju se u jednom loncu, a u frižideru mogu da se čuvaju do tri dana:
- Pileća supa
- Supa od sočiva
- Paradajz supa
- Zelena supa od tikvica
- Krem supa od bundeve
Kuvano povrće je za neke osobe lakše za varenje od sirovog, zbog čega lagana supa može biti prikladan izbor nakon obilnijeg obroka ili vikenda.
Recept nutricioniste za pileću supu
Pileća supa sa spanaćem može biti dobar izbor. Piletina obezbeđuje proteine, dok svež baby spanać daje jelu dodatnu količinu povrća i karakterističan ukus. Priprema je jednostavna, a supa se može čuvati u frižideru do tri dana.
- Osim piletine kao proteinskog sastojka u supi, dodala sam i bejbi spanać koji pomaže u detoksikaciji krvi, osnaživanju respiratornog sistema, utiče na lepši izgled kože, bolje varenje i brojne druge funkcije organizma. Uz sve to, jelu pruža specifičnu, pomalo egzotičnu aromu. Evo kako se pravi pileća supa sa spanaćem - navodi Tatjana Popović, nutricionista.
Potrebo je:
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 glavica crnog luka, izblendiranog u secku
- 2 čena belog luka, izgnječena
- 2 šargarepe, oguljene i isečene na štapiće
- 8 šolja vode
- 2 parčeta pilećeg belog mesa, tanko seckana
- prstohvat himalajske soli
- prstohvat crnog bibera
- 3 šake bebi spanaća
Priprema
Zagrejati ulje u šerpi na srednje jakoj temperaturi, dodati crni i beli luk, te ih dinstati 2-3 minuta. Nakon toga dodati vodu, a potom šargarepu i pileće belo meso. Supu kuvati na laganoj vatri 30 minuta. Začiniti je solju, crnim biberom i na samom kraju dodati svež baby spanać. Ugasiti ringlu, poklopiti šerpu i ostaviti supu da odstoji 5-10 minuta. Poslužiti.
Izvor: totallywellness.rs/Zdravlje.Kurir.rs