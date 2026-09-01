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Ako ste tokom vikenda jeli obilnije nego inače, nema potrebe da preskačete obroke ili pribegavate restriktivnim dijetama. Umesto toga, naredni obrok može biti lagan, topao i jednostavan za varenje.

Ove supe pripremaju se u jednom loncu, a u frižideru mogu da se čuvaju do tri dana:

  • Pileća supa
  • Supa od sočiva
  • Paradajz supa
  • Zelena supa od tikvica
  • Krem supa od bundeve

Kuvano povrće je za neke osobe lakše za varenje od sirovog, zbog čega lagana supa može biti prikladan izbor nakon obilnijeg obroka ili vikenda.

želja iznad drvene daske za sečenej ljušti krompir na stolu na kom je lonac sa piletinom i povrćem za supu
Supe su praktičan izbor za lagan i hranljiv obrok, posebno kada se pripremaju od povrća, kvalitetnih izvora proteina i umerene količine soli Foto: Shutterstock

Recept nutricioniste za pileću supu

Pileća supa sa spanaćem može biti dobar izbor. Piletina obezbeđuje proteine, dok svež baby spanać daje jelu dodatnu količinu povrća i karakterističan ukus. Priprema je jednostavna, a supa se može čuvati u frižideru do tri dana.

- Osim piletine kao proteinskog sastojka u supi, dodala sam i bejbi spanać koji pomaže u detoksikaciji krvi, osnaživanju respiratornog sistema, utiče na lepši izgled kože, bolje varenje i brojne druge funkcije organizma. Uz sve to, jelu pruža specifičnu, pomalo egzotičnu aromu. Evo kako se pravi pileća supa sa spanaćem - navodi Tatjana Popović, nutricionista.

Potrebo je:

  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 glavica crnog luka, izblendiranog u secku
  • 2 čena belog luka, izgnječena
  • 2 šargarepe, oguljene i isečene na štapiće
  • 8 šolja vode
  • 2 parčeta pilećeg belog mesa, tanko seckana
  • prstohvat himalajske soli
  • prstohvat crnog bibera
  • 3 šake bebi spanaća
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Pileća supa sa spanaćem dobar je izbor za lagan i hranljiv obrok, jer kombinuje proteine iz piletine i povrće, a jednostavna je za pripremu i može se čuvati do tri dana Foto: Shutterstock

Priprema

Zagrejati ulje u šerpi na srednje jakoj temperaturi, dodati crni i beli luk, te ih dinstati 2-3 minuta. Nakon toga dodati vodu, a potom šargarepu i pileće belo meso. Supu kuvati na laganoj vatri 30 minuta. Začiniti je solju, crnim biberom i na samom kraju dodati svež baby spanać. Ugasiti ringlu, poklopiti šerpu i ostaviti supu da odstoji 5-10 minuta. Poslužiti.

Izvor: totallywellness.rs/Zdravlje.Kurir.rs

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