Keto dijeta, odnosno način ishrane sa veoma malo ugljenih hidrata i mnogo masti, dovela je do znatno većeg smanjenja masnoće u jetri u poređenju sa mediteranskom i dijetom sa niskim sadržajem masti, pokazalo je novo istraživanje

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Keto dijeta, odnosno način ishrane sa veoma malo ugljenih hidrata i mnogo masti, dovela je do znatno većeg smanjenja masnoće u jetri u poređenju sa mediteranskom i dijetom sa niskim sadržajem masti, pokazalo je novo kliničko istraživanje.

Studija, objavljena 27. avgusta u časopisu „Cell Metabolism“, obuhvatila je osobe sa gojaznošću, predijabetesom i masnom bolešću jetre. Iako su učesnici u sve tri grupe izgubili približno 10 odsto telesne težine, efekti na masnoću u jetri i predijabetes bili su izraženiji kod onih koji su pratili ketogenu dijetu.

Tri dijete, sličan gubitak kilograma

Istraživači sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Vašington u Sent Luisu pratili su 42 osobe koje su nasumično raspoređene u tri grupe: keto dijetu, mediteransku dijetu i dijetu sa niskim sadržajem masti i visokim unosom biljne hrane.

Učesnicima je obezbeđivana sva hrana, a jednom nedeljno razgovarali su sa dijetetičarem kako bi lakše pratili propisani režim ishrane.

Keto dijeta je obezbeđivala svega oko 4 odsto kalorija iz ugljenih hidrata, dok je čak 73 odsto kalorija dolazilo iz masti. Kod mediteranske dijete oko 50 odsto kalorija poticalo je iz ugljenih hidrata, a 35 odsto iz masti. U grupi sa ishranom bogatom biljnim namirnicama, ugljeni hidrati činili su oko 70 odsto kalorija, a masti 15 odsto.

Istraživači su prilagođavali unos kalorija tako da učesnici u sve tri grupe izgube približno 10 odsto telesne težine. Do tog cilja dolazili su za oko četiri do pet meseci.

Keto dijeta podrazumeva visok unos masti i minimalan unos ugljenih hidrata, privlači sve više pažnje zbog svojih potencijalnih zdravstvenih benefita i efikasnosti u korekciji telesne težine.

Kod učesnika koji su pratili keto dijetu, masnoća u jetri smanjena je u proseku za 67 odsto Foto: Shutterstock

Masnoća u jetri smanjena za 67 odsto

Najveća razlika zabeležena je kada je u pitanju količina masti u jetri.

Kod učesnika koji su pratili keto dijetu, masnoća u jetri smanjena je u proseku za 67 odsto. U grupama koje su pratile mediteransku dijetu i ishranu bogatu biljnim namirnicama, smanjenje je iznosilo oko 45 odsto.

Istovremeno, sve tri grupe zabeležile su poboljšanje osetljivosti na insulin, što znači da je organizam efikasnije koristio insulin i bolje regulisao nivo šećera u krvi.

Prema rečima Samjuela Klajna, autora studije sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Vašington, rezultati ukazuju na to da smanjenje unosa ugljenih hidrata kod osoba koje imaju mnogo masnoće u jetri i predijabetes može imati metaboličke efekte koji prevazilaze samo gubitak kilograma.

Oko polovine učesnika više nije imalo predijabetes

Keto dijeta je pokazala prednost i kada je u pitanju predijabetes.

Nakon četiri do pet meseci, oko 50 odsto učesnika iz keto grupe više nije ispunjavalo kriterijume za predijabetes. U mediteranskoj grupi taj procenat iznosio je 29 odsto, dok je u grupi koja je pratila ishranu bogatu biljnim namirnicama iznosio 7 odsto.

Istraživači su tokom studije pratili i promene u metabolizmu. Učesnici na keto dijeti imali su najveći porast glukagona, hormona koji učestvuje u razgradnji masti, kao i najveći pad nivoa insulina u krvi. Ove promene mogu doprineti smanjenju količine masti koja se skladišti u jetri.

Keto dijeta je pokazala prednost i kada je u pitanju predijabetes Foto: Shutterstock

Rezultati ne znače da je keto dijeta najbolja za svakoga

Istraživači naglašavaju da je gubitak telesne težine sam po sebi imao značajne koristi za metaboličko zdravlje učesnika, bez obzira na vrstu dijete.

Zanimljivo je i da, uprkos tome što su učesnici na keto dijeti unosili najveći procenat masti, istraživači nisu zabeležili povećanje nivoa masti u krvi ili holesterola tokom perioda praćenja.