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Ne postoji jedan savršen doručak za dug život, ali izbori šest stručnjaka mogu da posluže kao inspiracija za kvalitetniji početak dana

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Doručak ne mora da bude isti za sve.

Dok neki dan započinju jajima i povrćem, drugi biraju ovsene pahuljice, grčki jogurt ili čak proteinsku ledenu kafu. Ipak, kada se pogledaju navike stručnjaka koji se bave dugovečnošću, nekoliko namirnica i principa stalno se ponavlja.

Proteini, vlakna i zdrave masti čine osnovu većine njihovih doručaka, dok su bobičasto voće, ovsene pahuljice, avokado, jaja i čia semenke među najčešćim izborima.

Ne postoji jedan savršen doručak za dug život, ali izbori šest stručnjaka mogu da posluže kao inspiracija za kvalitetniji početak dana.

Zeleni smuti uz jaja i slaninu

Dr Ana Kabeka, ginekološkinja i stručnjakinja za menopauzu, dan započinje zelenim smutijem, uz koji kombinuje zdrave masti poput avokada ili kokosovog ulja, kao i kvalitetne proteine – jaja, slaninu i dinstano zeleno povrće.

Kako navodi, ovakav doručak joj pomaže da bude sita, dok proteini podržavaju mišiće i hormone. Praktikuje i povremeni post, pa prvi obrok najčešće jede oko 9 ili 10 sati, umesto odmah nakon buđenja.

Ovsena kaša sa bobičastim voćem i orašastim plodovima

Registrovana dijetetičarka Džeki Bridson kao jedan od svojih omiljenih doručaka izdvaja ovsene pahuljice od celog zrna, borovnice ili maline i orahe ili bademov puter. Za dodatne proteine ponekad dodaje i kajganu.

Ovas i bobičasto voće obezbeđuju vlakna i antioksidanse, orašasti plodovi zdrave masti, dok jaja doprinose unosu proteina.

Bridson ističe da joj ovakva kombinacija pomaže da ostane sita do ručka, a dovoljna količina vlakana i stabilniji nivo šećera u krvi važni su joj i zbog dugoročnog metaboličkog i kardiovaskularnog zdravlja.

Ovas i bobičasto voće obezbeđuju vlakna i antioksidanse, orašasti plodovi zdrave masti, dok jaja doprinose unosu proteina Foto: Shuterstock

Mladi sir sa bobičastim voćem i žitaricama bogatim vlaknima

Dijetetičarka Džohana Kac bira činiju mladog sira sa bobičastim voćem i žitaricama bogatim vlaknima. Cilj joj je da doručkom dobije kombinaciju proteina, vlakana i zdravih masti.

Kada ne jede mladi sir, bira grčki jogurt bez dodatog šećera i borovnice ili integralni tost sa avokadom, paradajzom i jajima.

Posebno joj je važno da već ujutru unese voće i povrće, jer tako lakše obezbeđuje dovoljan unos biljnih namirnica tokom celog dana.

Jaja i avokado

Lekar Majkl Dž. Mejgen nakon jutarnjeg treninga prekida post obrokom koji kombinuje tri stvari koje smatra važnim za doručak usmeren na dugovečnost: kvalitetne proteine, zdrave masti i namirnice koje podržavaju crevni mikrobiom.

Njegov uobičajeni izbor je šest celih jaja, avokado i kimči.

Jaja obezbeđuju proteine i različite hranljive materije, avokado zdrave mononezasićene masti i vlakna, dok kimči sadrži probiotike.

Prema njegovom mišljenju, doručak nije samo obrok kojim započinjemo dan, već prilika da organizmu obezbedimo hranljive materije važne za očuvanje mišićne mase, kognitivne funkcije i metaboličkog zdravlja.

Jaja obezbeđuju proteine i različite hranljive materije, avokado zdrave mononezasićene masti i vlakna Foto: Shutterstock

Proteinska ledena kafa

Za Hilari Lin, internistkinju i jednu od stručnjaka uključenih u tekst, doručak ponekad izgleda potpuno drugačije.

Ona jutro počinje ledenom kafom koja sadrži espreso, ultrafiltrirano obrano mleko i kikiriki-kakao prah. Prema njenim navodima, ovaj napitak obezbeđuje oko 25 grama proteina uz približno 175 kalorija. Uz to pije vodu sa psilijumom kako bi povećala unos vlakana.

Kada želi obilniji obrok, bira čia puding sa mlekom ili biljnim napitkom i voćem.

Lin naglašava da doručak ne mora nužno da bude najveći obrok u toku dana. Važnije je da bude dovoljno kvalitetan i prilagođen apetitu, potrebama i zdravstvenim ciljevima pojedinca.

Grčki jogurt, bobičasto voće i piletina

Hanij Demijan, specijalista medicine bola, takođe praktikuje povremeni post. Kada prekida post, kombinuje kvalitetne proteine, složene ugljene hidrate i zdrave masti.

Njegov obrok može da uključuje belanca, ćuretinu ili grilovanu piletinu uz grčki jogurt, bobičasto voće, ovsene pahuljice, neki zdrav hleb, kozji sir i avokado.

Kako objašnjava, proteini pomažu u izgradnji i očuvanju mišića i doprinose sitosti, složeni ugljeni hidrati obezbeđuju energiju, dok su zdrave masti važne za funkciju mozga, zdravlje srca i proizvodnju hormona.

Grčki jogurt je čest izbor za doručak Foto: Shutterstock

Šta je zajedničko ovim obrocima?

Iako se doručci šest stručnjaka značajno razlikuju, nekoliko principa se ponavlja.

Proteini su gotovo uvek prisutni – kroz jaja, grčki jogurt, mladi sir, mleko, piletinu ili orašaste plodove. Uz njih se često kombinuju kvalitetni ugljeni hidrati i zdrave masti, poput ovsa, integralnog hleba, avokada i čia semenki. Bobičasto voće takođe se pojavljuje u više kombinacija.

To pokazuje da kvalitetan doručak ne mora da prati jednu strogo određenu formulu.

Najvažnije je da obrok odgovara individualnim potrebama, da obezbeđuje hranljive materije i da dovoljno zasiti. Kako navodi dijetetičarka Džohana Kac, doručak ne mora da bude komplikovan – čak i ostaci hrane od prethodnog dana mogu biti dobar izbor.