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Sezona šljiva je u punom jeku, a ovo sočno voće osim što je ukusno, može da bude i deo zdrave i raznovrsne ishrane. Šljive su bogate vlaknima, vitaminima C i K, kalijumom i biljnim jedinjenjima sa antioksidativnim svojstvima.

Osim što se jedu sveže ili suve, šljive su odlične za pripremu domaćeg džema. Ako imate zrele plodove, uz ovaj jednostavan recept možete napraviti zimnicu koju ćete koristiti tokom cele godine.

Šljive mogu da pomognu varenju

Zbog sadržaja vlakana, šljive mogu da doprinesu urednijem pražnjenju creva, dok su suve šljive posebno poznate po tome što mogu da pomognu kod zatvora. Sadrže i vitamin C, vitamin K, kalijum i polifenole.

Neke studije ukazuju da redovan unos voća bogatog vlaknima i biljnim jedinjenjima može da bude koristan za zdravlje srca i krvnih sudova, dok šljive mogu imati i pozitivan uticaj na zdravlje kostiju. Ipak, one nisu zamena za terapiju kod osteoporoze ili drugih bolesti.

Unos voća bogatog vlaknima i biljnim jedinjenjima može da bude koristan za zdravlje srca i krvnih sudova, Foto: Shutterstock

Kada je potreban oprez?

Iako većina ljudi može bez problema da jede šljive u umerenim količinama, preterivanje može izazvati nadimanje, gasove ili proliv. To je naročito moguće kod suvih šljiva, koje sadrže dosta vlakana i prirodnih šećera.

Osobe koje imaju određene vrste kamena u bubregu, posebno one povezane sa oksalatima, trebalo bi da se posavetuju sa lekarom o količini šljiva koju mogu da jedu. Oprez je potreban i kod osoba sa hroničnom bolešću bubrega, zbog sadržaja kalijuma.

Recept za domaći džem od šljiva

Sastojci:

- 2 kg zrelih šljiva

- 100 g šećera, po želji

- cimet, vanila ili rum, po ukusu

Priprema:

Šljive operite, prepolovite i uklonite koštice. Ako su veoma zrele i mekane, možete ih izgnječiti rukama, dok čvršće plodove isecite na manje komade. Stavite šljive u veću šerpu i kuvajte na tihoj vatri. Šećer možete dodati odmah ili ga potpuno izostaviti ako su plodovi dovoljno slatki.

Kuvajte uz povremeno mešanje, a kako se smesa bude zgušnjavala, mešajte češće kako džem ne bi zagoreo. Vreme kuvanja zavisi od sorte i zrelosti šljiva, pa je najbolje da gustinu proveravate tokom pripreme. Pred kraj možete dodati malo cimeta, vanile ili ruma za dodatnu aromu.

Vreme kuvanja zavisi od sorte i zrelosti šljiva Foto: RINA

Koristite zagrejane tegle

Vruć džem sipajte u prethodno oprane i zagrejane tegle, a zatim ih dobro zatvorite odgovarajućim poklopcima.

Tegle možete ušuškati u ćebe ili peškire i ostaviti da se hlade oko 24 sata. Međutim, samo postepeno hlađenje nije zamena za konzervisanje ako džem planirate da čuvate duže vreme.

Tegle možete zagrejati u rerni na oko 100 °C približno 15 minuta, a zatim ih držati toplim do punjenja. Vreo džem pažljivo sipajte u zagrejane tegle, zatvorite odgovarajućim poklopcima i ostavite da se ohladi.

Za bezbedno čuvanje zimnice važno je koristiti čiste i neoštećene tegle i poklopce. Ako džem planirate da čuvate duže vreme, nemojte se oslanjati samo na postepeno hlađenje i stvaranje vakuuma, već koristite proverene postupke termičke obrade.

Tegle čuvajte na hladnom, tamnom i suvom mestu, a nakon otvaranja džem držite u frižideru.