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Ključno je kombinovanje proteina, vlakana, zdravih masti i ugljenih hidrata

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Glad pred spavanje ne mora da znači da bi trebalo da legnete praznog stomaka, ali ni da posegnete za teškim obrokom. Četiri dijetologa otkrila su koje namirnice biraju kada ogladne kasno uveče, a zajedničko njihovim predlozima jeste kombinovanje proteina, vlakana, zdravih masti i ugljenih hidrata kako bi užina bila lagana, ali zasitna.

Kokice i semenke bundeve

Dijetolog Lindzi DeSoto bira blago posoljene kokice sa šakom semenki bundeve. Kokice obezbeđuju integralne žitarice i vlakna, dok semenke dodaju proteine, zdrave masti i magnezijum.

Ako želite drugačiji ukus, semenke bundeve mogu da se zamene orasima ili bademima, a kokicama da se doda malo cimeta.

Kokice mogu da budu zdrav izbor sve dok ne preterate sa uljem i solju Foto: Shutterstock

Toplo mleko i orasi

Za Loren Manaker izbor je čaša toplog mleka uz šaku oraha. Mleko sadrži triptofan, aminokiselinu koja učestvuje u stvaranju serotonina i melatonina, jedinjenja važnih za regulaciju cirkadijalnog ritma i sna.

Orasi takođe sadrže triptofan, kao i biljni melatonin, magnezijum i vitamine B grupe. Topao napitak pritom za nju predstavlja i signal da je vreme za odmor.

Banana sa puterom od kikirikija

Kada joj se pred spavanje jede nešto slatko, Alison Heris bira bananu sa puterom od kikirikija. Ova kombinacija obezbeđuje ugljene hidrate, proteine i zdrave masti, kao i magnezijum, koji ima važnu ulogu u brojnim procesima povezanim sa snom.

Banana sadrži nekoliko nutrijenata koji učestvuju u procesima važnim za opuštanje organizma i regulaciju sna Foto: Shutter

Umesto banane mogu da se koriste kriške jabuke, dok puter od kikirikija pomaže da užina bude zasitnija.

Grčki jogurt sa bobičastim voćem

Obri Red bira grčki jogurt sa bobičastim voćem jer je lagan, a istovremeno sadrži proteine, ugljene hidrate i zdrave masti. Proteini iz jogurta doprinose sitosti, dok bobičasto voće obezbeđuje vlakna i antioksidanse.