Svakodnevno jedenje jabuka može povoljno uticati na regulaciju šećera u krvi i zdravlje creva, ali dokazi još nisu dovoljni da potvrde da jedna jabuka dnevno sprečava bolesti

Slušaj vest

Stara izreka kaže da jedna jabuka dnevno drži doktora podalje, ali šta nauka zapravo kaže o tome? Novi sistematski pregled 38 studija na ljudima pokazuje da redovno jedenje jabuka može imati određene zdravstvene koristi.

Međutim, istraživači upozoravaju da dokazi nisu podjednako jaki za sve ove efekte. U sistematskom pregledu objavljenom 2026. godine u časopisu Food & Function, naučnici sa Univerziteta u Milanu analizirali su 38 intervencijskih studija u kojima su ispitanici konzumirali cele jabuke ili proizvode od jabuka.

Mogu imati blagotvoran efekat na šećer u krvi

Kratkoročne studije su uglavnom ispitivale šta se dešava nakon jedenja jabuka. Rezultati su pokazali da jabuke mogu pomoći u smanjenju porasta glukoze u krvi nakon obroka, a neke studije su takođe izvestile o blagotvornim efektima na markere funkcije krvnih sudova.

Jabuke mogu pomoći u kontroli glukoze u krvi, jer vlakna i druga bioaktivna jedinjenja iz ovog voća mogu ublažiti porast šećera nakon obroka Foto: Shutterstock

Jabuke sadrže vlakna, uključujući pektin, i razne polifenole, a ova jedinjenja se proučavaju kao mogući razlozi za blagotvorne efekte jedenja jabuka.

Šta se dešava u crevima?

Rezultati dugoročnih studija su takođe zanimljivi. Novi sistematski pregled izveštava da je 5 od 7 studija koje su se bavile funkcijom creva pronašlo značajne promene povezane sa bakterijskom fermentacijom ili sastavom mikrobiote. Neke studije su pokazale povećanje Bifidobacterium i Lactobacillus, a efekti su se verovatnije videli nakon konzumiranja celih jabuka nego proizvoda od jabuka.

Međutim, broj studija je i dalje mali, a rezultati nisu bili dosledni u svim studijama. Stoga još uvek istraživači ne mogu reći da će jedna jabuka dnevno promeniti sastav crevne mikrobiote svakog čoveka.

Dakle, da li staro pravilo „jedna jabuka dnevno“ i dalje važi za zdravlje? Autori pregleda zaključuju da rezultati ukazuju na moguće blagotvorne efekte jabuka na neke metaboličke i funkcionalne indikatore, ali dokazi još uvek nisu dovoljno jaki da potvrde dobro poznato pravilo da „jedna jabuka dnevno drži doktora podalje“.