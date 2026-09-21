Jesenje povrće poput cvekle, prokelja, bundeve i slatkog krompira bogato je vlaknima i važnim nutrijentima, pa može biti vredan deo uravnotežene ishrane

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Jesen donosi ne samo svežiji vazduh i topliju odeću, već i obilje sezonske hrane koja može pomoći u rešavanju široko rasprostranjenog problema sa ishranom. Podaci pokazuju da veliki deo populacije ne konzumira dovoljno vlakana, a jesenje povrće može da popuni ovu prazninu.

Nutricionistkinja i dijetetičarka Elizabet Vord, za Only ima svoje omiljene namirnice.

- Moji omiljeni sastojci vlakana i drugih važnih hranljivih materija su muškatna tikva, cvekla, prokelj i slatki krompir - kaže Vord za EatingWell. Evo pet jesenjih namirnica bogatih vlaknima, zajedno sa savetima kako da ih lako uključite u svoju ishranu.

Cvekla

Cvekla je čest izbor među nutricionistima jer oko 150 grama cvekle sadrži skoro četiri grama vlakana, što doprinosi osećaju sitosti. Njihove koristi prevazilaze sadržaj vlakana. Cvekla je jedinstvena jer sadrži nitrate, koji pomažu u opuštanju i širenju krvnih sudova. Ovo omogućava bolji protok krvi, što zauzvrat pomaže u snižavanju krvnog pritiska.

- Ovaj efekat može poboljšati isporuku hranljivih materija i kiseonika mišićima, a samim tim i sportske performanse - objašnjava nutricionistkinja Roksana Ehsani, koja predlaže pečenje u rerni i kombinovanje sa celim žitaricama u hranljivim činijama ili kao dodatak sendvičima sa povrćem.

Cvekla je bogata vlaknima i nitratima, koji mogu doprineti boljoj probavi i regulaciji krvnog pritiska Foto: Shutterstock

Prokelj

Oko 100 grama prokelja obezbeđuje četiri grama vlakana i odličan je izvor vitamina C i K, napominje Vord. Vitamin K je važan za zdravlje kostiju i zgrušavanje krvi.

Ehsani dodaje da je vitamin C ključan za jačanje imuniteta, što je posebno važno u jesen sa početkom sezone prehlade i gripa. U prodavnicama možete pronaći prethodno isečen prokelj, pogodan za salate, a svež se može brzo pripremiti u rerni ili fritezi na vruć vazduh.

Muškatna tikva

Narandžasta boja muškatne tikvice ukazuje na njeno bogatstvo hranljivim materijama. Sa oko 140 grama, sadrži skoro sedam grama vlakana i oko 60 miligrama magnezijuma, minerala neophodnog za više od 300 procesa u telu, uključujući proizvodnju energije i regulaciju krvnog pritiska. Muškatna tikva je takođe izuzetno bogat izvor beta-karotena, koji pokriva dnevne potrebe za vitaminom A.

Telo pretvara beta-karoten u vitamin A, koji podržava zdravlje očiju i imuni sistem. Vord ističe da je bundeva laka za pripremu. On predlaže pečenje sa drugim povrćem, pravljenje krem supa ili korišćenje pirea kao osnove za sosove, kao što je testenina sa sirom.

Bundeva

Bundeva je verovatno najpoznatije jesenje povrće i popularna je s razlogom. Pored svog prepoznatljivog ukusa, 225 grama pirea od bundeve sadrži sedam grama vlakana, što pomaže u regulisanju težine i šećera u krvi. Kao i muškatna tikva, bundeva je moćan izvor beta-karotena i vitamina A.

Bundeva je bogata vlaknima i beta-karotenom, važnim za zdravlje očiju i imunitet Foto: Shutterstock

Ehsani naglašava da je unos karotenoida važan za jačanje imuniteta tokom hladne sezone. Preporučuje dodavanje pirea od bundeve u ovsene pahuljice pripremljene prethodne večeri ili u deserte.

- Konzervirani pire od bundeve možete koristiti u receptima za hleb, kolačiće ili braunije. Bundeva je takođe odlična u supama i slanim jelima.

Slatki krompir

Slatki krompir ili batat je još jedan jesenji favorit među nutricionistima. Ehsani objašnjava njegove prednosti:

- Slatki krompir sadrži i nerastvorljiva i rastvorljiva vlakna. Usporava varenje, podstiče redovnost i pomaže hrani da se lakše kreće kroz digestivni sistem, što sprečava zatvor.