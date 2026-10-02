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DA LI STE ZNALI?

Crveno i ljubičasto voće i povrće bogato antocijaninima i polifenolima može doprineti zdravlju srca i krvnih sudova

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Kardiovaskularne bolesti odnose procenjenih 20 miliona života širom sveta svake godine. Istraživanja sugerišu da dodavanje više crvene i ljubičaste hrane u ishranu može doprineti zdravlju srca.

To je delimično zahvaljujući antocijaninima, antioksidativnim biljnim jedinjenjima koja daju boju mnogim crvenim i ljubičastim vrstama voća i povrća. Ona pripadaju grupi polifenola.

Istraživanja potvrđuju potencijalne koristi

Novi pregled 37 studija objavljen u časopisu „Nutrients“ istakao je potencijalnu ulogu voća bogatog polifenolima u zdravlju srca. Istraživanja su pokazala poboljšanja važnih faktora rizika, uključujući funkciju krvnih sudova, holesterol i krvni pritisak.

Dr Ema Derbišir, nutricionistkinja za javno zdravlje i koautorka rada, navela je da se devet studija fokusiralo na grožđe i proizvode od grožđa. Neke su pokazale smanjenje ukupnog i LDL holesterola. U jednoj osmonedeljnoj studiji, učesnici sa visokim holesterolom koji su svakodnevno konzumirali 500 g crvenog grožđa imali su smanjenje ukupnog i LDL holesterola.

Odvojeno istraživanje, objavljeno u Američkom časopisu za kliničku ishranu, pokazalo je da je veći unos antocijanina povezan sa 26 odsto manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, 18% manjim rizikom od srčanog udara i 8 odsto manjim rizikom od razvoja visokog krvnog pritiska.

Visok krvni pritisak može opteretiti srce i krvne sudove, zbog čega su pravilna ishrana i redovno merenje važni Foto: Shutterstock

Dr Nisa Aslam, lekarka opšte prakse i koautorka pregleda, istakla je da je, s obzirom na veliki broj ljudi koji žive sa kardiovaskularnim bolestima, važno učiniti sve što možemo da zaštitimo srce, uključujući i konzumiranje crvene i ljubičaste hrane.

Dr Nisa Aslam otkriva pet crvenih i ljubičastih namirnica koje treba dodati u ishranu Crveno bobičasto grožđe

- Za razliku od konvencionalnog stonog grožđa, grožđe sa crvenim bobicama ima upečatljivu duboko crvenu pulpu, kao i duboko crveno-ljubičastu boju od kožice do sredine, što znači da se njihova antocijanin pigmentacija proteže po celoj površini. U stvari, imaju zapanjujućih šest puta više antocijanina od tradicionalnog stonog grožđa sa crnom kožicom.“

Crveno grožđe takođe sadrži polifenole i resveratrol, jedinjenja koja se nalaze i u brojnim drugim biljkama. Istraživanja su pokazala da ishrana bogata polifenolima potencijalno može pomoći u smanjenju rizika od razvoja kardiovaskularnih bolesti za 46 odsto, dok je resveratrol poznat po svojim antioksidativnim i antiinflamatornim svojstvima.

Borovnice

- Borovnice dobijaju svoju prepoznatljivu plavo-ljubičastu boju od antocijanina, koji čine do 60% polifenola koji se nalaze u voću. Odlične su posute po kaši i jogurtu.

1/5 Vidi galeriju Crvene i ljubičaste namirnice bogate su antioksidansima koji mogu pomoći u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i podržati zdravlje srca Foto: Shutterstock

Crveni luk

Seckan u sos ili jeden sirov u salati, crveni luk sadrži antocijanine, posebno u svojoj suvoj spoljašnjoj ljusci. Crveni luk takođe sadrži kvercetin, za koji je utvrđeno da pomaže u snižavanju krvnog pritiska.

Kupine

Sezona kupina je stigla, tako da nema boljeg vremena nego sada da uživate u ovoj tamnoj bobici koja se dobro slaže sa salatama i jednostavno se jede sama. Antocijanini daju kupinama njihovu bogatu, tamnu boju. Istraživanja sugerišu da ovi antocijanini imaju blagotvorno dejstvo na metabolički sindrom.

Ovo je naziv za skup stanja, uključujući visok krvni pritisak, visok šećer u krvi, višak telesne masti oko struka i abnormalne nivoe holesterola.

Foto: Shutterstock

Crveni kupus