Voće ne trebalo izbegavati zbog prirodnih šećera, a bobičasto voće, jabuke, kruške i pomorandže mogu biti dobar izbor za osobe koje vode računa o nivou šećera u krvi

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Ako pratite nivo šećera u krvi, možda se pitate da li zbog prirodnih šećera treba da ograničite voće. Odgovor je uglavnom – ne. Zahvaljujući vlaknima, antioksidansima i drugim korisnim biljnim jedinjenjima, pojedine vrste voća mogu biti deo uravnotežene ishrane. Endokrinolozi izdvajaju četiri vrste voća koje mogu biti dobar izbor za osobe koje vode računa o nivou šećera u krvi.

Bobičasto voće

Bobičasto voće često sadrže manje šećera od ostalog voća i bogate su vlaknima i polifenolima.

- Najbolji izbor za kontrolu glukoze u krvi je voće sa niskim glikemijskim indeksom, bogato vlaknima i polifenolima, poput bobičastog voća - kaže dr Paskval De Santis.

Jedna studija kod odraslih sa predijabetesom otkrila je da je svakodnevna konzumacija određene količine jagoda povezana sa poboljšanjem glukoze na prazan stomak, HbA1c i insulinske rezistencije. Međutim, ovo je bila ograničena studija, tako da se rezultati možda ne odnose na sve vrste i količine bobičastog voća.

Dr Anastasios Manesis preporučuje uparivanje bobičastog voća sa proteinima ili zdravim mastima. Na primer, mogu se jesti sa grčkim jogurtom, orasima ili semenkama.

Kruške

Kruške su bogate vlaknima, a kruška srednje veličine sadrži oko 5 do 7 grama. Većina vlakana se nalazi u kori, zbog čega je najbolje ne ljuštiti kruške. Vlakna usporavaju varenje i mogu pomoći u smanjenju naglog skoka šećera u krvi nakon obroka. Kruške takođe sadrže polifenole i puno vode, što vam može pomoći da se osećate siti.

Voće ne treba izbegavati zbog prirodnih šećera, a bobičasto voće, jabuke, kruške i pomorandže mogu biti dobar izbor za osobe koje vode računa o nivou šećera u krvi Foto: Shutterstock

Jabuke

Jabuke su još jedan dobar izbor, posebno ako ih jedete sa korom.

- Kora jabuke sadrži mnogo vlakana, koja mogu usporiti varenje i apsorpciju šećera - objašnjava dr Ari Ekman. Jabuke takođe imaju nizak glikemijski indeks, pa šećer u krvi raste postepenije nakon što ih pojedete.

Mala studija je takođe otkrila da su ljudi sa oštećenom tolerancijom na glukozu imali niži nivo šećera u krvi nakon obroka kada su jeli jabuku pre belog pirinča nego posle njega. Ekman dodaje da kombinovanje jabuke sa puterom od kikirikija može dodatno usporiti apsorpciju šećera.

Pomorandže

Dr De Santis takođe preporučuje citrusno voće poput pomorandži. Ono sadrži polifenole, odnosno biljna jedinjenja koja mogu imati blagotvorno dejstvo na regulaciju šećera u krvi. Istraživanja citrusnih flavanona su do sada pokazala obećavajuće rezultate, ali su potrebna dodatna istraživanja na ljudima. Kada je u pitanju regulacija šećera u krvi, i dalje je bolje jesti celu pomorandžu umesto soka, jer celo voće sadrži vlakna.

Pomorandže su dobar izbor za osobe koje prate šećer u krvi, a celu voćku je bolje birati od soka zbog sadržaja vlakana Foto: Shutterstock

Kako jesti voće ako pazite na unos šećera?

Voće se najbolje uparuje sa proteinima ili zdravim mastima, kao što su bobičasto voće sa grčkim jogurtom i orašastim plodovima ili jabuka sa puterom od kikirikija. Takve kombinacije mogu usporiti apsorpciju šećera i duže vas održati sitim.

Jabuke, kruške, breskve i nektarine, kada je moguće, najbolje je jesti sa korom, jer sadrži veliku količinu vlakana. Veličina porcije je takođe važna, jer čak i voće sa manje šećera sadrži ugljene hidrate. Nema potrebe da izbegavate zamrznuto voće. Ako nema dodatog šećera ili sirupa, može biti veoma slično nutritivno svežem voću.