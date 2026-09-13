Odlična je namirnica za osobe s dijabetesom, one koji muče muku s visokim krvnim pritiskom i neredovnom probavom

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Puterica ili bilo koja druga vrsta boranije je izuzetno hranljivo povrće. Iako se neke osobe namršte na pomen reči boranija, ova relativno jeftina namirnica pravi je čuvar zdravlja i ukusno jelo kada se spremi na pravi način. Odlična je namirnica za osobe s dijabetesom, one koji muče muku s visokim krvnim pritiskom i neredovnom probavom.

Sprečava nagle skokove šećera, kontroliše pritisak

Boranija je namirnica koja omogućava dobru kontrolu šećera u krvi. Ima nizak glikemijski indeks (oko 15) i bogata je vlaknima, što pomaže u sprečavanju naglih skokova šećera, zbog čega se savetuje osobama s dijabetesom.

Ovo povrće ima malo kalorija i masti, a pruža dugotrajan osećaj sitosti i tako čuva vitku liniju. Visok sadržaj dijetalnih vlakana stimuliše rad creva i zdravlje digestivnog trakta. Bogat je izvor vitamina A, C, K i B grupe. Ima i dosta minerala kao što su gvožđe, magnezijum i kalcijum.

Boranija sadrži dosta kalijuma koji pomaže u regulisanju krvnog pritiska, dok vlakna mogu da doprinesu smanjenju nivoa holesterola. Foto: Shutterstock

Boranija sadrži dosta kalijuma koji pomaže u regulisanju krvnog pritiska, dok vlakna mogu da doprinesu smanjenju nivoa holesterola. Boranija je prirodno siromašna natrijumom, a sadrži antioksidanse.

Kako se kuva boranija?

Stručnjaci kažu da je bitan način pripreme boranije. Ako se kuva sa mnogo soli i suhomesnatih proizvoda, neće uvek biti dobar izbor. Savet je da se kuva ili dinsta s malo soli, uz maslinovo ulje, beli luk i začinsko bilje.

Boranija u sirovom stanju sadrži toksično jedinjenje fazin, koje se uspešno neutrališe kuvanjem ili termičkom obradom na temperaturi iznad 70 °C. Preporuka je zato da se nikad ne konzumira u sirovom stanju.

Fazin izaziva slepljivanje crvenih krvnih zrnaca i oštećuje sluzokožu digestivnog trakta. Ima ga i u sirovom pasulju i može da izazove mučninu, jako povraćanje, grčeve u stomaku i dijareju.

Iskusne domaćice kažu da će boranija sačuvati važne minerale i vitamine ako se priprema kuvanjem kratko na pari ili blanširanjem. Najviše vitamina (posebno vitamina C) gubi se dugim kuvanjem u velikoj količini vode. Ako se kuva u vodi, savet je da to bude 4 do 7 minuta u ključaloj vodi, a zatim da se odmah prelije hladnom vodom kako bi se sačuvala boja povrća.

Domaćice kažu da nije dobro nalivati previše vode. Bitno je da znamo da su vitamini A i K koje sadrži boranija rastvorljivi u mastima. Dodavanje malo maslinovog ulja nakon kuvanja pomoći će telu da bolje apsorbuje ove vitamine.

Zdravi recepti

Salata od boranije sa belim lukom

Boraniju kratko obarite na pari ili je blanširajte, potom je ocedite. Kada se prohladi, u boraniju se doda maslinovo ulje, malo limunovog soka i sitno seckani beli luk. Može da se doda, po želji, malo susama ili mlevenog oraha.

Bitno je da znamo da su vitamini A i K koje sadrži boranija rastvorljivi u mastima Foto: Profimedia

Piletina sa boranijom iz rerne

U vatrostalnu posudu stavite očišćenu boraniju, iseckanu šargarepu, crni i beli luk. Preko stavite komade pilećeg filea. Po ukusu se dodaju maslinovo ulje, so, biber i začinske biljke; mirođija se dobro slaže.

Sve se prekrije folijom i peče na 200 °C oko 30 minuta, a zatim se skine folija na 10 minuta da blago porumeni.

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