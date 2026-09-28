Rana jesen na tanjiru: Zdrava salata od sočiva, grožđa i fete
Kraj leta i početak jeseni donose obilje grožđa, ali ono ne mora da završi samo u voćnoj salati ili desertu. Njegova prirodna slatkoća se savršeno uklapa sa slanim sirom, orasima i sočivom, a rezultat je lagano jelo koje se može poslužiti kao samostalni ručak, večera ili prilog.
Sočivo je vredan izvor biljnih proteina i vlakana, što doprinosi dužem osećaju sitosti. Grožđe donosi prirodnu slatkoću i antioksidante, dok orasi obogaćuju obrok nezasićenim masnim kiselinama. Feta sir obezbeđuje proteine i kalcijum i upotpunjuje kombinaciju slatkih, slanih i zemljanih ukusa. Dodajte celer, crveni luk, peršun i jednostavan dresing od maslinovog ulja i dobićete šarenu salatu koja najavljuje jesen, ali ipak zadržava lakoću leta.
Još jedna prednost ovog recepta je što se lako priprema. Salata je gotova za oko 25 minuta i može se čuvati u frižideru nekoliko dana, što je čini praktičnim izborom za ručak koji možete poneti na posao.
Salata od sočiva, grožđa, oraha i feta sira
Vreme pripreme: 10 minuta
Vreme kuvanja: 15 minuta
Ukupno: 25 minuta
Količina: 4 do 6 porcija
Potrebno je:
- 1 šolja francuskog zelenog sočiva
- 1 kocka bujona
- vode prema uputstvu na pakovanju sočiva
- 2 šolje crvenog grožđa bez koštica
- 2 stabljike celera
- 2 kašike sitno seckanog crvenog luka
- 2 kašike seckanog peršuna
- 1 velika šaka oraha
- oko 60 g feta sira
- 3 kašike maslinovog ulja
- 1 kašika crvenog vinskog sirćeta
- 1 čen belog luka
- 1 kašičica meda
- so i sveže mleveni crni biber
Priprema
Skuvajte sočivo sa povrtnim bujonom prema uputstvu na pakovanju. Pazite da ga ne prekuvate – za salatu treba da ostane čvrsto i da zadrži oblik.
Dok se sočivo kuva, prepolovite grožđe, tanko iseckajte celer i sitno iseckajte luk i peršun. Fetu isecite na kockice ili grubo izmrvite.
Za dresing pomešajte maslinovo ulje, vinsko sirće, zgnječeni beli luk, med, so i biber. Ocedite kuvano sočivo, isperite hladnom vodom da se ne kuva i ostavite da se dobro ocedi.
U velikoj posudi pomešajte sočivo, grožđe, celer, crveni luk, peršun i orahe. Dodajte dresing, promešajte, a zatim lagano umešajte feta sir. Poslužite odmah ili stavite u frižider i sačuvajte za ručak sledećeg dana.
Izvor: Ordinacija.vecernji.hr/Zdravlje.Kurir.rs
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