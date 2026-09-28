Slatko grožđe, sočivo, feta i orasi čine ukusnu i zasitnu salatu koja se lako priprema i idealna je za lagan ručak ili večeru

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Kraj leta i početak jeseni donose obilje grožđa, ali ono ne mora da završi samo u voćnoj salati ili desertu. Njegova prirodna slatkoća se savršeno uklapa sa slanim sirom, orasima i sočivom, a rezultat je lagano jelo koje se može poslužiti kao samostalni ručak, večera ili prilog.

Sočivo je vredan izvor biljnih proteina i vlakana, što doprinosi dužem osećaju sitosti. Grožđe donosi prirodnu slatkoću i antioksidante, dok orasi obogaćuju obrok nezasićenim masnim kiselinama. Feta sir obezbeđuje proteine i kalcijum i upotpunjuje kombinaciju slatkih, slanih i zemljanih ukusa. Dodajte celer, crveni luk, peršun i jednostavan dresing od maslinovog ulja i dobićete šarenu salatu koja najavljuje jesen, ali ipak zadržava lakoću leta.

Još jedna prednost ovog recepta je što se lako priprema. Salata je gotova za oko 25 minuta i može se čuvati u frižideru nekoliko dana, što je čini praktičnim izborom za ručak koji možete poneti na posao.

Sočivo je bogato biljnim proteinima i vlaknima, pa može da doprinese dužem osećaju sitosti i predstavlja dobar izbor za uravnotežen obrok Foto: Shutterstock

Salata od sočiva, grožđa, oraha i feta sira

Vreme pripreme: 10 minuta

Vreme kuvanja: 15 minuta

Ukupno: 25 minuta

Količina: 4 do 6 porcija

Potrebno je: 1 šolja francuskog zelenog sočiva

1 kocka bujona

vode prema uputstvu na pakovanju sočiva

2 šolje crvenog grožđa bez koštica

2 stabljike celera

2 kašike sitno seckanog crvenog luka

2 kašike seckanog peršuna

1 velika šaka oraha

oko 60 g feta sira

3 kašike maslinovog ulja

1 kašika crvenog vinskog sirćeta

1 čen belog luka

1 kašičica meda

so i sveže mleveni crni biber

Ovakve salate su jednostavan način da u obrok unesete više povrća, vlakana i drugih važnih nutrijenata, a mogu biti i lagan, ali zasitan obrok Foto: Shutterstock

Priprema

Skuvajte sočivo sa povrtnim bujonom prema uputstvu na pakovanju. Pazite da ga ne prekuvate – za salatu treba da ostane čvrsto i da zadrži oblik.

Dok se sočivo kuva, prepolovite grožđe, tanko iseckajte celer i sitno iseckajte luk i peršun. Fetu isecite na kockice ili grubo izmrvite.

Za dresing pomešajte maslinovo ulje, vinsko sirće, zgnječeni beli luk, med, so i biber. Ocedite kuvano sočivo, isperite hladnom vodom da se ne kuva i ostavite da se dobro ocedi.