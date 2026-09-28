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Kraj leta i početak jeseni donose obilje grožđa, ali ono ne mora da završi samo u voćnoj salati ili desertu. Njegova prirodna slatkoća se savršeno uklapa sa slanim sirom, orasima i sočivom, a rezultat je lagano jelo koje se može poslužiti kao samostalni ručak, večera ili prilog.

Sočivo je vredan izvor biljnih proteina i vlakana, što doprinosi dužem osećaju sitosti. Grožđe donosi prirodnu slatkoću i antioksidante, dok orasi obogaćuju obrok nezasićenim masnim kiselinama. Feta sir obezbeđuje proteine i kalcijum i upotpunjuje kombinaciju slatkih, slanih i zemljanih ukusa. Dodajte celer, crveni luk, peršun i jednostavan dresing od maslinovog ulja i dobićete šarenu salatu koja najavljuje jesen, ali ipak zadržava lakoću leta.

Još jedna prednost ovog recepta je što se lako priprema. Salata je gotova za oko 25 minuta i može se čuvati u frižideru nekoliko dana, što je čini praktičnim izborom za ručak koji možete poneti na posao.

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Sočivo je bogato biljnim proteinima i vlaknima, pa može da doprinese dužem osećaju sitosti i predstavlja dobar izbor za uravnotežen obrok Foto: Shutterstock

Salata od sočiva, grožđa, oraha i feta sira

Vreme pripreme: 10 minuta
Vreme kuvanja: 15 minuta
Ukupno: 25 minuta
Količina: 4 do 6 porcija

Potrebno je:

  • 1 šolja francuskog zelenog sočiva
  • 1 kocka bujona
  • vode prema uputstvu na pakovanju sočiva
  • 2 šolje crvenog grožđa bez koštica
  • 2 stabljike celera
  • 2 kašike sitno seckanog crvenog luka
  • 2 kašike seckanog peršuna
  • 1 velika šaka oraha
  • oko 60 g feta sira
  • 3 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašika crvenog vinskog sirćeta
  • 1 čen belog luka
  • 1 kašičica meda
  • so i sveže mleveni crni biber
salata sa sočivima
Ovakve salate su jednostavan način da u obrok unesete više povrća, vlakana i drugih važnih nutrijenata, a mogu biti i lagan, ali zasitan obrok Foto: Shutterstock

Priprema

Skuvajte sočivo sa povrtnim bujonom prema uputstvu na pakovanju. Pazite da ga ne prekuvate – za salatu treba da ostane čvrsto i da zadrži oblik.

Dok se sočivo kuva, prepolovite grožđe, tanko iseckajte celer i sitno iseckajte luk i peršun. Fetu isecite na kockice ili grubo izmrvite.

Za dresing pomešajte maslinovo ulje, vinsko sirće, zgnječeni beli luk, med, so i biber. Ocedite kuvano sočivo, isperite hladnom vodom da se ne kuva i ostavite da se dobro ocedi.

U velikoj posudi pomešajte sočivo, grožđe, celer, crveni luk, peršun i orahe. Dodajte dresing, promešajte, a zatim lagano umešajte feta sir. Poslužite odmah ili stavite u frižider i sačuvajte za ručak sledećeg dana.

Izvor: Ordinacija.vecernji.hr/Zdravlje.Kurir.rs

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