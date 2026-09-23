Mnogi jedu šargarepu zbog zdravlja creva: Evo šta kažu nutricionisti o njenom uticaju na varenje
Sve češće se govori o tome da jedna sirova šargarepa dnevno može poboljšati varenje. Iako za to postoji određena logika, nutricionisti upozoravaju da nema ničeg magičnog u pravilu „jedna šargarepa dnevno“.
Da li jedna šargarepa dnevno pomaže varenju?
Jedna srednja šargarepa sadrži oko 1,5 grama vlakana, dok je preporučeni dnevni unos za odrasle oko 25 do 38 grama.
- Hoće li jedna šargarepa potpuno transformisati vašu probavu? Ne - kaže registrovana dijetetičarka Alison Neov.
Istraživanja koja se posebno bave uticajem šargarepe na varenje su ograničena, a nema dovoljno dokaza da samo jedna sirova šargarepa dnevno ima poseban efekat na zdravlje creva.
Mnogo je važnija ukupna ishrana i raznovrsnost namirnica.
- Da biste promenili crevni mikrobiom, važno je jesti raznovrsno voće, povrće, pasulj, integralne žitarice i mahunarke tokom dana, a ne fokusirati se samo na jednu namirnicu - objašnjava Neov.
Šargarepa sadrži rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna. Nerastvorljiva vlakna povećavaju zapreminu stolice i pomažu njenom kretanju kroz digestivni sistem, dok rastvorljiva vlakna mogu podržati korisne crevne bakterije.
Šargarepa sadrži i vlakna RG-I, za koja istraživanja pokazuju da mogu imati prebiotski efekat.
Sirova ili kuvana?
Većina ljudi može bez problema da jede sirovu šargarepu, ali osobama sa osetljivim digestivnim sistemom, IBS-om ili pogoršanjem inflamatorne bolesti creva kuvana šargarepa može biti lakša za varenje.
- Kuvanje šargarepe je omekšava i može je učiniti lakšom za varenje - kaže registrovana dijetetičarka Lindzi Hol.
Kuvanje takođe povećava bioraspoloživost beta-karotena, pa i sirova i kuvana šargarepa imaju mesto u zdravoj ishrani.
Može li previše šargarepe da škodi?
Veoma velike količine šargarepe tokom dužeg perioda mogu izazvati karotenemiju, zbog nakupljanja beta-karotena, pri čemu koža može poprimiti žućkastu ili narandžastu boju. Stanje je bezopasno i uglavnom se povlači nakon smanjenja unosa beta-karotena.
Jedna šargarepa nije dovoljna
Šargarepa može biti dobar način da unesete više vlakana i povrća, ali ne treba očekivati da će rešiti zatvor ili potpuno promeniti zdravlje creva.
- Drago mi je što ljudi postaju zainteresovani za konzumiranje više povrća, ali ono što je zaista važno jeste veličina porcije, raznovrsnost i kako se određena hrana uklapa u celokupnu ishranu - zaključuje Neov.
Izvor: Ordinacija.vecernji.hr/Zdravlje.Kurir.rs
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