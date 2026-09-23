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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Jedna šargarepa dnevno može doprineti unosu vlakana i zdravlju creva, ali raznovrsna ishrana ima mnogo veći značaj za probavu

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Sve češće se govori o tome da jedna sirova šargarepa dnevno može poboljšati varenje. Iako za to postoji određena logika, nutricionisti upozoravaju da nema ničeg magičnog u pravilu „jedna šargarepa dnevno“.

Da li jedna šargarepa dnevno pomaže varenju?

Jedna srednja šargarepa sadrži oko 1,5 grama vlakana, dok je preporučeni dnevni unos za odrasle oko 25 do 38 grama.

- Hoće li jedna šargarepa potpuno transformisati vašu probavu? Ne - kaže registrovana dijetetičarka Alison Neov.

Istraživanja koja se posebno bave uticajem šargarepe na varenje su ograničena, a nema dovoljno dokaza da samo jedna sirova šargarepa dnevno ima poseban efekat na zdravlje creva.

Šargarepa je bogata vlaknima koja mogu podržati redovnu probavu i zdravlje creva, ali jedna namirnica nije dovoljna za značajne promene Foto: Shutterstock

Mnogo je važnija ukupna ishrana i raznovrsnost namirnica.

- Da biste promenili crevni mikrobiom, važno je jesti raznovrsno voće, povrće, pasulj, integralne žitarice i mahunarke tokom dana, a ne fokusirati se samo na jednu namirnicu - objašnjava Neov.

Kako šargarepa može pomoći? Šargarepa sadrži rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna. Nerastvorljiva vlakna povećavaju zapreminu stolice i pomažu njenom kretanju kroz digestivni sistem, dok rastvorljiva vlakna mogu podržati korisne crevne bakterije.

Šargarepa sadrži i vlakna RG-I, za koja istraživanja pokazuju da mogu imati prebiotski efekat.

Sirova ili kuvana?

Većina ljudi može bez problema da jede sirovu šargarepu, ali osobama sa osetljivim digestivnim sistemom, IBS-om ili pogoršanjem inflamatorne bolesti creva kuvana šargarepa može biti lakša za varenje.

- Kuvanje šargarepe je omekšava i može je učiniti lakšom za varenje - kaže registrovana dijetetičarka Lindzi Hol.

Kuvanje takođe povećava bioraspoloživost beta-karotena, pa i sirova i kuvana šargarepa imaju mesto u zdravoj ishrani.

Sirova ili kuvana, šargarepa može biti deo zdrave ishrane, ali način pripreme može uticati na njenu svarljivost i iskorišćenost hranljivih materija Foto: Shutterstock

Može li previše šargarepe da škodi?

Veoma velike količine šargarepe tokom dužeg perioda mogu izazvati karotenemiju, zbog nakupljanja beta-karotena, pri čemu koža može poprimiti žućkastu ili narandžastu boju. Stanje je bezopasno i uglavnom se povlači nakon smanjenja unosa beta-karotena.

Jedna šargarepa nije dovoljna

Šargarepa može biti dobar način da unesete više vlakana i povrća, ali ne treba očekivati da će rešiti zatvor ili potpuno promeniti zdravlje creva.