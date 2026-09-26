Pečene crvene paprike nisu samo ukusna zimnica, već su i vredan izvor vitamina C, beta-karotena i antioksidanasa koji doprinose zaštiti organizma

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Ova tradicija, duboko ukorenjena u našoj kulturi, pretvara skromnu crvenu papriku u kulinarsko blago i nutritivnu bombu koja nas hrani i leči tokom dugih zimskih meseci.

Pečene paprike su mnogo više od običnog jela; one su kulturna institucija i simbol zajedništva. Iako paprike potiču iz Amerike i stigle su u Evropu nakon Kolumbovih putovanja, svoj drugi dom pronašle su na Balkanu. Ovde su postale osnova za legendarne specijalitete poput ajvara, ljutenice i pinđura, kao i nezaobilazni prilog i salata. Proces pripreme, od pečenja na vatri ili roštilju koji joj daje karakterističan dimljeni ukus, do kuvanja na pari koja olakšava ljuštenje, do čišćenja semenki, je ritual koji povezuje generacije i čuva ukuse detinjstva.

Riznica zdravlja

Kada se ispeku i oljušte, paprike se transformišu u svestranu namirnicu spremnu za konzerviranje. Najpopularnija metoda je zamrzavanje, koje savršeno čuva njihovu teksturu i ukus, ili klasična metoda konzerviranja u teglama sa uljem, sirćetom, belim lukom i začinima. Međutim, drevna metoda koja se vraća je lakto-fermentacija.

Crvene paprike su bogate vitaminima i antioksidansima, a njihov sastav ih čini vrednim delom raznovrsne ishrane Foto: Shutterstock

Za razliku od kiseljenja u sirćetu, fermentacija koristi samo so i vodu, što podstiče rast dobrih bakterija. Tako fermentisane pečene paprike ne samo da duže traju, već postaju i probiotska hrana koja blagotvorno deluje na zdravlje creva, a sam proces fermentacije dodatno povećava apsorpciju vitamina C.

Osim što su ukusne, pečene crvene paprike su prava riznica zdravlja. Sa samo oko trideset kalorija na 100 grama, one su niskokalorična, ali nutritivno bogata hrana. Ono što ih posebno izdvaja je neverovatna količina vitamina C – sadrže ga skoro tri puta više od pomorandže. Vitamin C je ključan za jačanje imuniteta, zdravlje kože i apsorpciju gvožđa iz biljnih izvora, što paprike čini idealnom namirnicom u borbi protiv anemije. Pored toga, bogat su izvor beta-karotena, koji telo pretvara u vitamin A, neophodan za dobar vid, zdravu kožu i jak imuni sistem. Zanimljivo je da proces pečenja može čak povećati biodostupnost karotenoida, čineći ih lakše dostupnim našem telu.

Takođe sadrže važne vitamine B grupe, kao što su B6 i folat (B9), koji su neophodni za metabolizam, zdravlje nervnog sistema i stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Mineral kalijum, koga takođe obiluju, pomaže u regulisanju krvnog pritiska i održavanju zdravlja srca.

Njihova nutritivna vrednost ne zaustavlja se samo na vitaminima A i C. Takođe sadrže važne vitamine B grupe, kao što su B6 i folat (B9), koji su neophodni za metabolizam, zdravlje nervnog sistema i stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Mineral kalijum, kojim takođe obiluju, pomaže u regulisanju krvnog pritiska i održavanju zdravlja srca. Međutim, prava moć crvenih paprika leži u njihovom sadržaju antioksidanata.

Takođe paprike sadrže važne vitamine B grupe, kao što su B6 i folat (B9), koji su neophodni za metabolizam, zdravlje nervnog sistema i stvaranje crvenih krvnih zrnaca Foto: Shutterstock

Riznica jedinjenja koja štite zdravlje

Pečene crvene paprike sadrže čitav spektar moćnih antioksidativnih jedinjenja. Kapsantin, karotenoid koji im daje prelepu crvenu boju, je moćan antioksidans koji štiti ćelije od oštećenja. Takođe sadrže kvercetin, flavonoid sa antiinflamatornim svojstvima, i lutein i zeaksantin, karotenoide koji su neophodni za zdravlje očiju jer štite od makularne degeneracije povezane sa starenjem. Zajedno, ova jedinjenja sinergistički deluju na smanjenje upale u telu i zaštitu od hroničnih bolesti.