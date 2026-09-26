Kod masne jetre najvažnije su dugoročne promene navika – uravnotežena ishrana, fizička aktivnost i postepeno smanjenje telesne težine ako postoji višak kilograma

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Masna jetra može dugo ostati neprimećena i često se otkriva slučajno, tokom ultrazvuka abdomena ili analiza krvi. Iako naziv može navesti na pomisao da je dovoljno „čistiti jetru“, stvarnost je drugačija. Masnoća se najčešće nakuplja kao deo metaboličkog problema, a važnu ulogu imaju ishrana, fizička aktivnost i telesna težina. Savremene smernice koriste naziv metabolički povezana steatozna bolest jetre, odnosno MASLD, ranije poznata kao nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD).

Zašto se masti nakupljaju u jetri?

Kada telo duže vreme dobija više energije nego što mu je potrebno, višak masti može da se nakuplja u ćelijama jetre. MASLD je povezan sa gojaznošću, dijabetesom tipa 2, insulinskom rezistencijom i poremećajima masnoća u krvi.

Kod ljudi sa prekomernom težinom, gubitak 3 do 5 procenata telesne težine može smanjiti količinu masti u jetri, dok se za izraženija poboljšanja upale i ožiljaka često preporučuje gubitak 7 do 10 procenata. Važno je da mršavljenje bude postepeno, jer nagli gubitak težine i neuhranjenost mogu biti štetni.

Mediteranska ishrana kao dobar izbor

Ne postoji jedna namirnica koja može „popraviti“ masnu jetru. Važan je ukupan način ishrane. Mediteranska ishrana zasniva se na povrću, voću, mahunarkama, integralnim žitaricama, orašastim plodovima, ribi i maslinovom ulju, uz umeren unos namirnica životinjskog porekla.

Mediteranska ishrana može biti dobar izbor jer se zasniva na povrću, voću, integralnim žitaricama, ribi, mahunarkama i maslinovom ulju Foto: Shutterstock

Evropske smernice za MASLD preporučuju neprerađenu i minimalno prerađenu hranu. Takav način ishrane povećava unos vlakana, a smanjuje unos zasićenih masti, dodatog šećera i viška kalorija.

Šta češće stavljati na tanjir?

Dobri izbori su:

povrće svih vrsta

celo voće umesto sokova

ovas, ječam, smeđi pirinač i druge integralne žitarice

pasulj, sočivo, leblebije i druge mahunarke

orasi i semenke u umerenim količinama

maslinovo ulje i drugi izvori nezasićenih masti

riba i nemasna živina.

Međunarodni stručni konsenzus iz 2024. godine preporučuje više integralnih žitarica, biljnih izvora proteina, ribe, povrća i voća, a manje crvenog i prerađenog mesa, zasićenih i trans masti, ultra-prerađene hrane, dodatog šećera i alkohola.

Šećer i zaslađena pića

Gazirana i energetska pića, zaslađeni čajevi i druga pića sa dodatim šećerom mogu povećati njegov unos bez osećaja sitosti. Fruktoza iz zaslađenih proizvoda i pića posebno se proučava u kontekstu nakupljanja masti u jetri.

Zaslađena gazirana pića treba ograničiti jer sadrže mnogo dodatog šećera, koji može doprineti nakupljanju masti u jetri Foto: Shutterstock

To ne znači da treba izbegavati celo voće, koje sadrži vlakna i deo je uravnotežene ishrane. Veći problem predstavljaju voćni sokovi i proizvodi sa dodatim šećerima.

Nisu sve masti iste

Masna jetra nije razlog da se potpuno izbace masti iz ishrane. Maslinovo ulje, orašasti plodovi, semenke, avokado i riba sadrže pretežno nezasićene masti, dok zasićene i trans masti treba ograničiti.

Zato riba i maslinovo ulje mogu biti češće na meniju, a masno meso, kobasice, slanina, pržena hrana i industrijska peciva ređe.

Alkohol takođe treba ograničiti

Alkohol može oštetiti jetru, a kod osoba koje već imaju steatoznu bolest jetre dodatni unos može biti posebno štetan. Evropske smernice zato preporučuju izbegavanje alkohola kod masne bolesti jetre.

Ako je masna jetra već dijagnostikovana, o količini alkohola treba razgovarati sa lekarom, posebno ako postoje povišeni enzimi jetre, upala ili znaci oštećenja.

Ishrana nije jedini deo terapije

Redovna fizička aktivnost može smanjiti količinu masti u jetri čak i bez trenutnog gubitka težine. Za zdravlje jetre zato su važne uravnotežena ishrana, odgovarajuće porcije, fizička aktivnost, postepeno mršavljenje i kontrola šećera i masnoća u krvi.

Redovna fizička aktivnost može smanjiti količinu masti u jetri čak i bez trenutnog gubitka težine. Foto: Shutterstock

Ako su enzimi jetre povišeni, potrebno je praćenje prema preporuci lekara. Savremene smernice preporučuju i procenu rizika od fibroze, odnosno ožiljaka na jetri, kod osoba sa metaboličkim faktorima rizika ili trajno povišenim enzimima.

Najvažnije promene