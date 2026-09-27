Raznovrsna ishrana sa više mahunarki, paradajza, bobičastog i kupusastog povrća i integralnih žitarica može doprineti zdravlju prostate

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Zdravlje prostatepostaje sve važnije kako starimo. Neki faktori, poput genetike i porodične istorije, su van naše kontrole, ali svakodnevne navike, posebno ishrana, mogu igrati ulogu u održavanju zdravlja prostate, piše EatingWell.

- Ishrana može doprineti zdravlju prostate tako što pomaže u održavanju zdrave težine i obezbeđuje vlakna, antioksidanse i biljna jedinjenja koja mogu pomoći u smanjenju upale - objašnjava urolog dr Džejson B. Karter.

Nijedna pojedinačna hrana ne može sprečiti probleme sa prostatom, ali raznovrsna, hranljivim materijama bogata ishrana može doprineti opštem zdravlju. Hrana koja se često povezuje sa zdravljem prostate uključuje pasulj, paradajz, bobičasto voće, kupusnjače i integralne žitarice.

Pasulj i sočivo

Pasulj i sočivo su dobar izbor jer su bogati vlaknima i proteinima biljnog porekla. Mogu biti dobra zamena za meso, posebno prerađeno meso, koje je povezano sa većim rizikom od raka prostate.

Sočivo je bogato je vlaknima i biljnim proteinima, pa može biti dobar izbor u svakodnevnoj ishrani Foto: Shutterstock

Vlakna pomažu kod varenja i održavanja zdrave težine, a neke studije su povezale veći unos vlakana sa manjim rizikom od određenih bolesti. Pasulj i sočivo se lako mogu dodati u čorbe, salate, jela od pirinča ili koristiti kao zamena za meso u raznim receptima.

Paradajz

Paradajz je bogat likopenom, antioksidansom koji mu daje karakterističnu crvenu boju. Ovo biljno jedinjenje je predmet mnogih istraživanja zbog njegove moguće veze sa zdravljem prostate.

- Likopen može uticati na oksidativni stres, rast ćelija i određene procese povezane sa muškim polnim hormonima - rekao je Karter.

Dosadašnja istraživanja nisu konačno dokazala da li likopen može direktno smanjiti rizik od raka prostate, ali paradajz je i dalje vredan deo uravnotežene ishrane. Telo bolje koristi likopen iz kuvanog paradajza, posebno kada se kombinuje sa ishranom sa niskim sadržajem masti. Dobar izbor uključuje sosove od paradajza, supe ili pečeni paradajz.

Bobičasto voće

Borovnice, maline i kupine sadrže vlakna, vitamine i biljna jedinjenja poput polifenola i antocijanina, koji im daju intenzivnu boju. Do sada su istraživanja uglavnom pokazala potencijalne koristi ovih jedinjenja u laboratorijskim uslovima, ali je potrebno više istraživanja kako bi se potvrdili njihovi efekti na zdravlje prostate.

Šaka bobičastog voća može biti jednostavna užina, ali se može dodati i u jogurt, ovsene pahuljice ili smuti.

Kupus

Brokoli, karfiol, prokelj, kelj i kupus sadrže jedinjenja poput glukozinolata, koja su povezana sa blagotvornim efektima na zdravlje ćelija. Neka istraživanja su pokazala da veći unos krstastog povrća može biti povezan sa manjim rizikom od raka prostate, iako je potrebno više istraživanja.

Brokoli sadrži biljna jedinjenja koja mogu doprineti zaštiti i zdravlju ćelija Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

Ovo povrće je lako uključiti u ishranu. Može se kuvati, peći, pripremati na pari ili dodavati raznim jelima.

Cela zrna

Ovsena kaša, ječam, kinoa i smeđi pirinač bogati su vlaknima, koja pomažu u varenju, održavanju zdrave težine i regulisanju šećera u krvi. Pored vlakana, sadrže vitamine, minerale i biljna jedinjenja sa antioksidativnim svojstvima.