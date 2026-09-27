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Blagotvorna svojstva bundeve su odavno poznata u narodnoj medicini. Idealna je za sve koji pate od stomačnih i crevnih bolesti; pomaže kod zatvora i upale debelog creva. Diuretik je, pa se preporučuje osobama sa artritisom. Štiti oči jer je bogata karotenoidima.

Zasitna je i niskokalorična, pa je idealna za mršavljenje. Pomaže u smanjenju holesterola, a kašika soka od bundeve dnevno zaštitiće vas i od bolesti bešike, jetre i prostate.

Krem supa Potrebno je (za 4 osobe): 1 kg sveže bundeve

1 veliki luk

2 čena belog luka

2 kašike maslinovog ulja

1-2 krompira (opciono)

800 ml povrtne ili pileće čorbe

½ kašičice muškatnog oraščića

so i sveže mleveni crni biber

Bundeva ima antioksidativna svojstva, pomaže u regulisanju krvnog pritiska i jačanju imuniteta Foto: Shuttershtock

Priprema

Bundevu operite, uklonite seme i isecite na kockice. U šerpi zagrejte maslinovo ulje i propržite sitno seckani luk dok ne omekša, a zatim dodajte beli luk, bundevu i krompir i dinstajte još 2-3 minuta. Sipajte čorbu i kuvajte 20-25 minuta, pa supu sameljite štapnim mikserom. Dodajte muškatni oraščić, so i biber i zagrevajte još nekoliko minuta.

Poslužite sa pečenim semenkama bundeve, nekoliko kapi ulja od bundevinih semenki, kašikom pavlake, sveže seckanim peršunom ili vlašcem, domaćim krutonima ili prepečenim hlebom.

Seme bundeve

Bogate su kvalitetnim proteinima i mastima, a sadrže i aminokiseline, triptofan, glutamat, vitamine E i B, bakar, mangan, kalijum, gvožđe, cink i selen.