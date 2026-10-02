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Jetra je glavna biohemijska laboratorija organizma, obavlja više od 500 vitalnih funkcija, ključna je za detoksikaciju toksina, stvaranje žuči, metabolizam.

Jetra filtrira više od 1,5 litara krvi u minutu, a kada ne radi pravilno povećava se rizik od stanja kao što su masna jetra, ciroza, čak i rak jetre. Ishrana bogata celovitim, minimalno prerađenim namirnicama jedan je od najboljih načina za podršku opštem zdravlju, s tim da određene namirnice mogu biti posebno korisne za zdravlje jetre.

Šta nam je potrebno za zdravu jetru?

U slučaju da lekar primeti nepravilan rad jetre, jedna od prvih preporuka obično je promena načina ishrane. Dr Suza Kejs, gastroenterolog, hepatolog i specijalista za inflamatorne bolesti creva, predlaže jednostavan, svima dostupan i pre svega zdrav doručak za jetru i ceo organizam.

Doručak broj jedan za jetru, prema dr Kejs, sastavljen je od jaja u vidu kajgane, tvrdo kuvanih jaja ili jaja na oko. Tu je i ovsena kaša sa bobičastim voćem i orašastim plodovima ili semenkama i šolja crne kafe.

jaja kajgana
Novija istraživanja pokazuju da umerena konzumacija jaja kod većine zdravih ljudi nije povezana sa povećanim rizikom od srčanih oboljenja i može biti deo uravnotežene ishrane Foto: Shutterstock

- Jaja su odličan izvor proteina, sadrže holin koji je koristan za dobro funkcionisanje jetre. Kombinacija jaja i ovsene kaše ne samo da povećava unos vlakana, već pomaže i u smanjenju nakupljanja masti u jetri i regulisanju nivoa šećera i holesterola u krvi - napominje dr Kejs.

Uloga holina

Holin u jajima ima važnu ulogu u transportu masti iz jetre. Holin gradi fosfolipid fosfatidilholin, neophodan da se masti i trigliceridi upakuju u čestice veoma niske gustine i iznesu iz jetre.

Holin omogućava stvaranje nosača koji prenose masti i holesterol iz jetrenih ćelija. Kada ne bi bilo dovoljno holina, masti bi ostale u jetri i došlo bi vremenom do razvoja masne jetre (steatoze). Vredni izvori holina su žumance iz jaja, meso, goveđa džigerica, riba. Ima ga u orašastim plodovima.

Bolja osetljivost na isulin, kontrola telesne težine

Sledeći sastojak doručka za zdravu jetru je ovas bogat rastvorljivim vlaknima, koja poboljšavaju osetljivost tela na insulin i doprinose kontroli telesne težine. Bobičasto voće, poput jagoda i borovnica, bogato je antioksidansima, kao što su antocijanini i polifenoli, koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i smanjuju upalu jetre.

dvoje ljudi ispijaju kafu zajedno, kucanje šoljicama kafe
Mnoga istraživanja potvrdila su vezu između konzumiranja kafe sa manjom učestalošću fibroze i ciroze Foto: Shutterstock

Crna kafa za kraj

Orašasti plodovi i semenke obezbeđuju zdrave masti, a sve je upotpunjeno šoljom crne kafe. Stručnjaci napominju da su mnoga istraživanja potvrdila vezu između konzumiranja kafe sa manjom učestalošću fibroze, ciroze i drugih oblika hroničnih bolesti jetre, zahvaljujući antiinflamatornim i antioksidativnim jedinjenjima kafe.

Ukoliko vam se predložene namirnice ne dopadaju, dr Kejs preporučuje kombinaciju kvalitetnog izvora proteina sa složenim ugljenim hidratima i porcijom voća, koja obezbeđuje prirodne šećere i vlakna.

Ovaj doručak obezbediće dovoljno energije, pomoći da nivo šećera u krvi ostane stabilan i obezbediti vlakna neophodna za varenje i dobar metabolizam. Bićete siti i skoncentrisani tokom celog jutra.

Izvor: mensjournal.com/ zdravlje.kurir.rs

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