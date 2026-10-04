Stručnjaci savetuju da: ograničite unos pržene i masne hrane, kao i namirnica bogatih holesterolom

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Žučna kesa je organ kruškastog oblika na desnoj strani stomaka, ispod jetre. Njena osnovna namena je da skladišti žuč i pomaže varenje. Jak bol ispod desnog rebra, često nakon masnog jela, povraćanje, mučnina, osećaj težine, nadimanje, neke su od tegoba koje upućuju na mogući problem sa žučnom kesom. Jedan od osnovnih stubova lečenja jeste izmena načina ishrane. Savetuju se namirnice sa malo masti i više vlakana koje mogu da spreče napad žuči i smanje rizik od bolova.

- Izbegavanje masti i konzumiranje dosta hranljivih namirnica, poput voća, povrća i integralnih žitarica, pomaže u održavanju zdravog crevnog mikrobioma i može smanjiti rizik od napada žuči - kaže dijetetičar Bet Červoni.

Kako ishrana deluje na žučnu kesu?

Određeni faktori u ishrani, poput velike količine zasićenih masti i nedovoljnog unosa vlakana, mogu povećati rizik od problema sa žučnom kesom.

- Ako imate problema sa žučnom kesom, najbolje je da se pridržavate ishrane sa malo masti i mnogo vlakana.To neće garantovati da se budući napadi neće dogoditi, ali značajno će doprineti prevenciji - kaže Červoni.

Sve se svodi na način na koji žučna kesa funkcioniše. Ovaj mali organ nalik kesici, koji se nalazi neposredno ispod jetre, čuva tečnost za varenje koja se naziva žuč. Jetra proizvodi žuč kako bi pomogla organizmu da razgradi masti, što je važan deo procesa varenja.

Ako imate problema sa žučnom kesom, najbolje je da se pridržavate ishrane sa malo masti i mnogo vlakana Foto: Shutterstock

Nažalost, u žučnoj kesi mogu da se nakupe i žučni kamenčići, kao i takozvani „žučni mulj“ - mešavina holesterola, kalcijuma, bilirubina i drugih jedinjenja.

- Kada žuč počne da se kreće, pokreću se žučni kamenčići i mulj. U zavisnosti od toga koliko je žuč aktivna, kamen može da se pokrene i prođe kroz žučne puteve. To može dovesti do napada žuči, odnosno kratkotrajnog, ali intenzivnog bola nakon jela - kaže Červoni.

Međutim, održavanje zdravog crevnog sistema pravilnim izborom hrane može pomoći u prevenciji ovih problema.

- Ako već imate žučne kamenčiće, oni neće biti ponovo apsorbovani; oni će ostati prisutni. Ali ako žuč nije naročito aktivna, rizik od napada žuči može biti manji - dodaje dijetetičar.

Koje namirnice da izbegavate ili smanjite?

Izbegavanje ili manja konzumacija određenih vrsta namirnica može da smanji verovatnoću javljanja bola u žučnoj kesi. Posebno je važno ograničiti zasićene masti i rafinisane ugljene hidrate.

- Što manje zasićenih masti unosite, to je manja količina žuči koju telo treba da oslobodi kako bi ih svarilo. Što se manje žuči oslobađa, manja je verovatnoća da ćete doživeti napad žuči - objašnjava Červoni.

Rafinisani ugljeni hidrati, odnosno jednostavni ugljeni hidrati, su obrađeni i lišeni vlakana. Smanjenje unosa slatke hrane i namirnica napravljenih od belog brašna može pomoći u sprečavanju stvaranja žučnih kamenaca.

Savetuje se da se izbegavaju sledeće namirnice

Puter i svinjska mast

Pržena hrana, uključujući brzu hranu

Punomasni mlečni proizvodi - punomasno mleko, jogurt i sir

Hrana bogata natrijumom (solju)

Crveno meso, naročito masne komade

Prerađeno meso, uključujući slaninu, mesne prerađevine i viršle

Slatke dodatke i prelive - kečap, sos i dresing

Zaslađena pića - gazirani i energetski napici

Visoko prerađena hrana, poput peciva, krekera i zaslađenih žitarica za doručak

Beli hleb i testenina od belog brašna

Izbegavajte prerađeno meso, uključujući slaninu, mesne prerađevine i viršle Foto: Cseh Ioan / Alamy / Alamy / Profimedia

Koja hrana je dobra za žučnu kesu?

Ne postoji posebna, precizno definisana dijeta za žučne kamence. Ali dok iz ishrane smanjujete zasićene masti i rafinisane ugljene hidrate, trudite se da ih zamenite zdravijim namirnicama koje imaju manje masti i više vlakana, napominju stručnjaci.

- Ne postoji određena namirnica koja će poboljšati zdravlje žučne kese. Važno je da se hranite zdravo i uravnoteženo, sa posebnom pažnjom na količinu masti i vlakana koju unosite - ponavlja Červoni.

Usmerite ishranu na sledeće namirnice i grupe namirnica:

Namirnice bogate vlaknima

Vlakna, koja omogućavaju organizmu da se oslobodi viška masti, mogu pomoći u smanjenju rizika od nastanka žučnih kamenaca. Međutim, većina osoba savremenog sveta ne unosi dovoljne količine vlakana.

Voće i povrće

Voće i povrće često sadrže dosta vlakana, kao i vitamin C i vitamin E, koji takođe mogu pomoći u zaštiti od žučnih kamenaca.

Nemasno meso i riba

Ovi izvori proteina sadrže manje zasićenih masti u odnosu na crveno i prerađeno meso. Pored toga, mnoge vrste ribe bogate su omega-3 masnim kiselinama, vrstom polinezasićenih masti koje mogu imati zaštitni efekat u odnosu na žučne kamence.

Namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama Foto: Shutterstock

Integralne žitarice

Zamenite rafinisane ugljene hidrate namirnicama bogatim vlaknima, kao što su integralni hleb i testenina, smeđi pirinač i ječam.

Niskomasni mlečni proizvodi

Birajte obrano mleko, mleko sa manjim procentom mlečne masti, posni sir, kao i niskomasne jogurte i sireve. Oni mogu biti dobra zamena za punomasne mlečne proizvode.

Orašasti plodovi

Orašasti plodovi mogu pomoći u smanjenju rizika od nastanka žučnih kamenaca kod muškaraca.

Šta da jedem za doručak ako imam problem sa žučnom kesom?

Ishrana koja pogoduje zdravlju žučne kese uglavnom se zasniva na zdravijim zamenama. Na primer, ako tražite dobar doručak kada imate problema sa žučnom kesom, umesto slanine i peciva možete izabrati grčki jogurt, tost od integralnog pšeničnog hleba, umućena belanca.

Ipak, nekada je pronalaženje odgovarajućih zamena teško, a njihovo uključivanje u svakodnevnu ishranu još teže.

- Uvek preporučujem razgovor sa dijetetičarem, koji vam može pomoći da bolje razumete kako namirnice koje konzumirate deluju na žučnu kesu - savetuje Červoni.

Dva načina ishrane mogu da spreče bol u žuči

Dva načina zdrave ishrane mogu pomoći u smanjenju rizika od bolova izazvanih žučnim kamencima:

Mediteranska ishrana

Ovaj način ishrane, karakterističan za zemlje oko Sredozemnog mora, zasniva se na celovitim namirnicama i zdravim mastima.

Kod mediteranske i DASH ishrane nećete pronaći stroga, agresivna i previše restriktivna pravila Foto: Shutterstock

DASH dijeta

DASH je skraćenica za „Dietary Approaches to Stop Hypertension“ (ishrana za zaustavljanje hipertenzije). Ovaj način ishrane osmišljen je da smanji rizik od visokog krvnog pritiska, uz fokus na hranu bogatu vlaknima, zdravu za srce i sa malo natrijuma.

Važno je da se oba načina ishrane zasnivaju na zdravim životnim navikama, a ne na rizičnim i neodrživim, strogim dijetama.

- Kod mediteranske i DASH ishrane nećete pronaći stroga, agresivna i previše restriktivna pravila. Umesto toga, one podstiču i usmeravaju ljude da jedu zdrave, celovite i hranljive namirnice koje mogu doprineti boljem opštem zdravlju - tvrdi Červoni.