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Ajvar je sastavni deo srpske kuhinje, neizostavni deo svetkovina i slava, posebno tokom jesenjih i zimskih meseci. Priprema se od najbolje crvene paprike i zdrav je kada se kuva na pravi način. Bogat je vitaminima i antioksidansima. Crvena paprika prirodno sadrži dosta vitamina C, koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Crvena paprika je takođe bogata karotenoidima, uključujući beta-karoten, a sadrži i druge biljne komponente sa antioksidativnim svojstvima.

Ajvar i vitamin C

Ajvar sadrži vitamin C, jer se najčešće pravi od crvene paprike, koja je prirodno bogata ovim vitaminom. Međutim, količina vitamina C u ajvaru je manja nego u svežoj paprici, zato što se deo vitamina C gubi tokom pečenja. Količina zavisi i od recepta, sorte paprike i načina pripreme.

Toplotna obrada smanjuje sadržaj vitamina C, osetljivog na visoke temperature. Istraživanja na paprici pokazuju da gubici tokom pečenja mogu biti značajni, ali variraju u zavisnosti od temperature, trajanja pečenja i sorte paprike.

Toplotna obrada smanjuje sadržaj vitamina C Foto: Shutterstock

Unos povrća

Ajvar može doprineti unosu povrća. Nekoliko kašika ajvara može biti jednostavan način da se u obrok uključi povrće, naročito uz integralni hleb, nemasne proteine ili druge namirnice, savetuju nutricionisti.

Može biti deo zdrave ishrane za srce. Ako se priprema sa kvalitetnim biljnim uljem i umerenom količinom soli, ajvar može da bude deo uravnotežene ishrane. Međutim, količina ulja direktno utiče na energetsku vrednost proizvoda, dok previše soli povećava unos natrijuma.

Na šta treba obratiti pažnju?

Najveća razlika između različitih vrsta ajvara je u količini ulja i soli. Domaći ajvar može imati veoma različit sastav, dok kod kupovnog treba pogledati deklaraciju.

Ako želite zdraviju varijantu, birajte ajvar sa: većim udelom paprike, manje dodatog ulja, manje soli, bez nepotrebnih dodataka.

Domaći ajvar se pravi isključivo od paprike Foto: Димитрије Давидовић / Alamy / Profimedia

Šta kažu domaćice?

Iskusne domaćice podvlače da je za kvalitetan ajvar bitno da paprika bude što kvalitetnija. Potrebno je i strpljenje i vreme. Kada se paprika ispeče na plotni, savet je da se zatvori u kesi, kako bi se lako ljuštila.

Kada se oljušti i oslobodi semenki, paprika se stavlja u džakčić sa prorezima od luka i cedi se što bolje, da ima što manje nepotrebne vode. Potom se melje, obično u mašini za meso. Doda se patlidžan, po ukusu, beli luk, postoji slatki i ljut ajvar s dodatkom ljute papričice po ukusu. Sve se prelije uljem, posoli po želji, doda malo šećera i sirće, pred sam kraj kuvanja. Ajvar se kuva oko dva sata, na umerenoj vatri i uz neprekidno mešanje. Gotov je kada se posle mešanja vidi dno šerpe.