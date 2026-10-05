Da biste osigurali bogat i živopisan ukus ovog klasičnog posnog boršča, obavezno pratite poslednji korak: supa mora da odstoji, poželjno na šporetu koji se hladi, kako bi se ukusi svih sastojaka sjedinili u harmoničnu celinu

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Boršč je tradicionalna ruska čorba prepoznatljive crvene boje, a njegov glavni sastojak je cvekla.

Uz nju se najčešće dodaju kupus, šargarepa, luk, krompir i paradajz, pa ovaj obrok može da bude bogat vlaknima, vitaminima, mineralima i biljnim jedinjenjima. Iako boršč nije lek i ne može da zameni terapiju, njegova kombinacija povrća čini ga zanimljivim izborom za zdravu ishranu.

Boršč se priprema u brojnim varijantama, a recepti se razlikuju od kraja do kraja. Negde se dodaje meso, negde se pravi potpuno bez njega, dok se često servira uz kašiku pavlake.

Upravo zbog obilja povrća i karakteristične cvekle, boršč se često opisuje kao „lekovita čorba“. Međutim, mnogo je korisnije posmatrati ga kao hranljiv obrok koji može da doprinese raznovrsnoj i uravnoteženoj ishrani, a ne kao prirodni lek.

Posni boršč: Klasičan recept

Posni boršč, pripremljen po klasičnom receptu, aromatičan je i ukusan.

Takođe je veoma lep, zahvaljujući soku od cvekle koji se dodaje na samom kraju kuvanja. Da biste osigurali bogat i živopisan ukus ovog klasičnog posnog boršča, obavezno pratite poslednji korak: supa mora da odstoji, poželjno na šporetu koji se hladi, kako bi se ukusi svih sastojaka sjedinili u harmoničnu celinu.

Uzgred, ova lagana, niskokalorična supa preporučuje se ne samo onima koji poste već i onima koji žele da smršaju.

Potrebno je

* 2 cvekle

* 1 šargarepa

* 2 krompira

* 1 glavica crnog luka

* 1/2 glavice kupusa

* 2 paradajza

* 2 kašike biljnog ulja

* šećer i sirće po ukusu

* 1 lovorov list

* 1 kašika soli

* 2 čena belog luka

Priprema

Za posni boršč operite, oljuštite i tanko isecite cveklu, šargarepu, krompir i crni luk. Uklonite spoljne listove kupusa, operite ga i sitno iseckajte. Paradajz kratko blanširajte u ključaloj vodi, oljuštite i isecite na kockice. Oljuštite i izgnječite beli luk. U velikoj šerpi prokuvajte vodu, blago posolite i dodajte krompir i kupus. Smanjite temperaturu na najnižu.

U međuvremenu, zagrejte biljno ulje u tiganju, dodajte luk i šargarepu. Pržite uz stalno mešanje oko 5 minuta.

Dodajte polovinu pripremljene cvekle, sirće i šećer.

Promešajte, smanjite temperaturu na najnižu i dinstajte 10 minuta. Preostalu cveklu stavite u posudu, prelijte ključalom vodom, dodajte jednu kašičicu sirćeta i ostavite da odstoji.

Dobijeni sok od cvekle koristiće se na kraju kuvanja kako bi se pojačala boja boršča.

Ubacite paradajz u tiganj sa povrćem, začinite solju i biberom po ukusu, poklopite i dinstajte 20 minuta. Dinstano povrće prebacite u šerpu sa krompirom i kupusom. Dodajte lovorov list.

Pojačajte temperaturu, pustite da boršč provri i pažljivo uklonite penu kašikom.Dodajte beli luk u boršč. Poklopite i odmah sklonite sa šporeta.

Ostavite poklopljeno da odstoji 10 minuta, kako bi se ukusi sjedinili.

Cvekla je glavna zvezda boršča Foto: Shutterstock

Cvekla je glavna zvezda boršča

Cvekla je posebno zanimljiva zbog prirodnih nitrata. Oni se u organizmu mogu pretvoriti u azot-monoksid, jedinjenje koje ima važnu ulogu u širenju krvnih sudova i protoku krvi.

Zbog toga se cvekla i sok od cvekle proučavaju u kontekstu krvnog pritiska i kardiovaskularnog zdravlja. To, međutim, ne znači da boršč treba posmatrati kao terapiju za hipertenziju – on može biti deo zdrave ishrane, dok se povišen krvni pritisak leči prema savetima lekara.

Kupus donosi vlakna

Kupus je još jedna važna namirnica u ovoj čorbi. Sadrži vlakna koja doprinose normalnom radu sistema za varenje, a istovremeno obezbeđuje i vitamin C i druge korisne biljne materije.

Kada se više vrsta povrća kombinuje u jednom obroku, boršč postaje dobar način da se u ishranu uključi raznovrsno povrće.

Kupus sadrži vlakna koja doprinose normalnom radu sistema za varenje, a istovremeno obezbeđuje i vitamin C i druge korisne biljne materije Foto: Shutterstock

Paradajz je izvor likopena

U mnogim receptima nalazi se i paradajz ili paradajz-pire. Paradajz je poznat po likopenu, antioksidansu iz grupe karotenoida.

Zanimljivo je da se likopen iz termički obrađenog paradajza može bolje iskoristiti nego iz sirovog, naročito kada se jede uz izvor masti. Zato tradicionalni boršč, u zavisnosti od recepta i načina pripreme, može biti dobar način da se u obrok uključe različita biljna jedinjenja.

Šargarepa i luk dodatno obogaćuju čorbu

Šargarepa je poznata po beta-karotenu, koji se u organizmu pretvara u vitamin A, važan za normalan vid, kožu i funkciju imunog sistema.

Luk, s druge strane, sadrži biljna jedinjenja koja su predmet brojnih istraživanja. Iako količine zavise od recepta i načina pripreme, njegovo prisustvo dodatno povećava raznovrsnost povrća u boršču.

Šargarepa je poznata po beta-karotenu, koji se u organizmu pretvara u vitamin A Foto: Shutterstock

Kako da boršč bude još zdraviji?

Ako želite da od boršča napravite uravnotežen obrok, važnije je kako ga pripremate nego da li ga zovete „lekovitom čorbom“.

Možete:

* staviti više različitog povrća

* koristiti manje soli

* birati nemasnije meso ako ga dodajete

* ne preterivati sa masnoćom

* pavlaku koristiti umereno