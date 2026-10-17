Zaboravljena boza se vraća u modu: Recept travara za napitak bogat B vitaminima
Nakon decenija tiranije gaziranih veštački obojenih, prezaslađenih napitaka, punih praznih kalorija, emulgatora i otrova, vraćamo se pravim vrednostima. Boza je ukusna, zdrava i hranljiva, a tradicionalno se priprema od kukuruznog brašna, vode, šećera i kvasca, dok se u drugim krajevima koriste i proso, ječam ili leblebije. Dajte joj šansu, apeluje na svom Instagram nalogu čuveni novirar i fitoterapeut Momčilo Antonijević.
Recept za domaću bozu
Potrebno vam je
- 1 l vode
100 g kukuruznog griza/palente
oko 80 g šećera
Za fermentaciju
- 1 g suvog kvasca ili 3 g svežeg pekarskog kvasca ili 100 ml već fermentisane boze
Priprema
Skuvajte palentu uz mešanje. Dok je još topla, dodajte šećer, promešajte i ostavite da se ohladi. Kada bude mlaka (ispod 30 °C), dodajte kvasac ili već fermentisanu bozu, pa umutite blenderom radi bolje strukture. Pokrijte posudu čistom krpom i ostavite na sobnoj temperaturi 12-24 sata. Probajte. Kada dobije karakterističan slatkasto-kiselkasti ukus, prebacite je u frižider i dobro ohladite.
Zašto je boza dobra za zdravlje?
Boza je nutritivno kvalitetan i hranljiv napitak, posebno koristan za sistem za varenje, ističe Antonijević.
- Bogata je vitaminima B grupe, čak i više od pojedinih namirnica koje su poznate po njihovom visokom sadržaju. Nastaje procesom laktofermentacije, zbog čega je reč o "živom" napitku, a njena dodatna prednost je jednostavan, prirodan sastav, bez emulgatora, veštačkih boja i pojačivača ukusa - poručuje Momčilo Antonojević.