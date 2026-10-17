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Nakon decenija tiranije gaziranih veštački obojenih, prezaslađenih napitaka, punih praznih kalorija, emulgatora i otrova, vraćamo se pravim vrednostima. Boza je ukusna, zdrava i hranljiva, a tradicionalno se priprema od kukuruznog brašna, vode, šećera i kvasca, dok se u drugim krajevima koriste i proso, ječam ili leblebije. Dajte joj šansu, apeluje na svom Instagram nalogu čuveni novirar i fitoterapeut Momčilo Antonijević

Recept za domaću bozu

Potrebno vam je 

  • 1 l vode
    100 g kukuruznog griza/palente
    oko 80 g šećera

Za fermentaciju

  • 1 g suvog kvasca ili 3 g svežeg pekarskog kvasca ili 100 ml već fermentisane boze

Priprema

Skuvajte palentu uz mešanje. Dok je još topla, dodajte šećer, promešajte i ostavite da se ohladi. Kada bude mlaka (ispod 30 °C), dodajte kvasac ili već fermentisanu bozu, pa umutite blenderom radi bolje strukture. Pokrijte posudu čistom krpom i ostavite na sobnoj temperaturi 12-24 sata. Probajte. Kada dobije karakterističan slatkasto-kiselkasti ukus, prebacite je u frižider i dobro ohladite.

čaša boze na stolu
Boza nastaje procesom laktofermentacije, zbog čega je reč o "živom" napitku Foto: Shutterstock

Zašto je boza dobra za zdravlje?

Boza je nutritivno kvalitetan i hranljiv napitak, posebno koristan za sistem za varenje, ističe Antonijević.

- Bogata je vitaminima B grupe, čak i više od pojedinih namirnica koje su poznate po njihovom visokom sadržaju. Nastaje procesom laktofermentacije, zbog čega je reč o "živom" napitku, a njena dodatna prednost je jednostavan, prirodan sastav, bez emulgatora, veštačkih boja i pojačivača ukusa - poručuje Momčilo Antonojević.

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