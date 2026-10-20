Preterana konzumacija mandarina može izazvati nadimanje, gorušicu i oštećenje zubne gleđi, iako je ovo voće bogato vitaminom C i vlaknima

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Dolaskom hladnijih dana, mandarine ponovo postaju jedna od naših omiljenih voćnih grickalica. Slatke su, sočne, lako se gule, a često završimo tako što pojedemo nekoliko zaredom, gotovo neprimetno.

Ali da li se možete prejesti mandarinama i šta se dešava sa vašim telom? Mandarine su dobar izvor vitamina C, vlakana, vode i biljnih jedinjenja sa antioksidativnim svojstvima. Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunskog sistema i stvaranju kolagena, dok vlakna pomažu u održavanju normalnog varenja. Međutim, kao i kod druge hrane, važno je paziti na količinu.

Može doći do nadimanja i problema sa varenjem

Ako pojedete veliku količinu mandarina u kratkom vremenskom periodu, možete iskusiti nadimanje, grčeve ili nelagodnost u stomaku. Mandarine sadrže vlakna i prirodne šećere, a veće količine mogu izazvati probavne smetnje kod osetljivih osoba. Osobe sa sindromom iritabilnog creva (IBS) mogu biti posebno osetljive na veće porcije određenog voća, iako se mandarine generalno dobro podnose u umerenim količinama.

Mogu pogoršati gorušicu

Mandarine su citrusno voće i sadrže organske kiseline. Kod osoba koje imaju gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB) ili su sklone gorušici, konzumiranje velikih količina mandarina može izazvati neprijatan osećaj pečenja iza grudne kosti. To ne znači da svi treba da izbegavaju citrusno voće, ali je važno pratiti sopstvene reakcije na hranu.

Ako pojedete veliku količinu mandarina u kratkom vremenskom periodu, možete iskusiti nadimanje, grčeve ili nelagodnost u stoma Foto: Profimedia

Kiseline u citrusnom voću mogu privremeno omekšati površinu zubne gleđi. Ako često jedete mandarine tokom dana, zubi su više puta izloženi kiselinama, što dugoročno može povećati rizik od erozije gleđi. Možete isprati usta vodom nakon jela i sačekati oko 30 do 60 minuta pre nego što operete zube.

Koliko mandarina je previše?

Ne postoji univerzalna granica preko koje mandarine postaju štetne. Količina koju možete da podnesete zavisi od vašeg varenja, veličine voća i ostatka ishrane. Na primer, dve do tri male mandarine mogu biti sasvim odgovarajuća voćna užina za većinu zdravih odraslih osoba.