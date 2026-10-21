Žumance za vitamin D, čia semenke za magnezijum: 5 saveta za ishranu koje su odobrili dijetetičari
- Dijetetičari izdvajaju male promene u ishrani koje mogu da pomognu zdravlju bubrega, srca i regulaciji šećera u krvi.
- Među savetima su čaša vode posle večere, žumance za vitamin D i čia semenke kao dobar biljni izvor magnezijuma.
- Jabuke uz doručak, posebno uz proteine i zdrave masti, mogu da pomognu u boljoj kontroli glukoze i dužem osećaju sitosti.
Male promene u svakodnevnoj ishrani mogu da doprinesu boljem zdravlju, od očuvanja funkcije bubrega do regulacije šećera u krvi.
Dijetetičari izdvajaju pet jednostavnih navika koje možete da uvedete već ove nedelje – od čaše vode posle večere do dodavanja čia semenki i jabuka u obroke.
Nije potrebno potpuno menjati način ishrane da biste napravili korak ka zdravijim navikama. Ponekad je dovoljno da obratite pažnju na izbor namirnica i način na koji ih kombinujete. Voda, jaja, semenke i voće mogu da budu jednostavni saveznici uravnotežene ishrane, posebno kada ih redovno uključujete u jelovnik.
Evo pet saveta koji mogu da vam pomognu da obogatite ishranu važnim nutrijentima i lakše održavate zdrave navike.
Pijte vodu posle večere za zdravlje bubrega
Voda je važna za normalno funkcionisanje bubrega, koji filtriraju krv i učestvuju u izlučivanju otpadnih materija iz organizma. Dovoljan unos tečnosti pomaže u održavanju odgovarajuće hidratacije, a može da doprinese i smanjenju rizika od nastanka bubrežnih kamenaca.
Možete da popijete čašu vode posle večere, u skladu sa svojim potrebama i preporukama lekara. Ne postoji univerzalna količina tečnosti koja odgovara svima, a osobe sa određenim bolestima srca ili bubrega možda moraju da ograniče njen unos.
Jedite žumance za više vitamina D
Jaja su jedna od retkih namirnica koje prirodno sadrževitamin D. Većina ovog vitamina u jajetu nalazi se u žumancetu, koje sadrži i masti važne za njegovu apsorpciju.
Način pripreme takođe može da utiče na količinu vitamina D koja ostaje u jajetu. Istraživanje iz 2023. godine ukazalo je na razlike u njegovom zadržavanju u zavisnosti od načina pripreme, pri čemu su kajgana i poširana jaja imala prednost u odnosu na tvrdo kuvana i pržena jaja.
Birajte semenke suncokreta zbog zdravih masti
Semenke suncokreta i bundeve sadrže zdrave masti, alisemenke suncokreta imaju nešto veći udeo ukupnih masti u istoj količini.
Oko 85 odsto masti u semenkama suncokreta čine nezasićene masne kiseline, koje se povezuju sa povoljnim uticajem na zdravlje srca. I semenke bundeve su nutritivno vredne, pa obe vrste mogu da budu deo uravnotežene ishrane. Važno je obratiti pažnju na veličinu porcije i birati neslane varijante kad god je to moguće.
Dodajte čia semenke za više magnezijuma
Čia semenke su dobar biljni izvor magnezijuma, minerala koji učestvuje u brojnim procesima u organizmu, uključujući rad mišića i nerava.
Porcija od 40 grama čia semenki sadrži oko 95 miligrama magnezijuma. To je približno 23 odsto preporučenog dnevnog unosa za muškarce i 31 odsto za žene, prema vrednostima navedenim u izvoru.
Čia semenke možete da dodate u jogurt, vodu ili smuti, kao i da ih potopite u mleko i ostavite preko noći kako biste pripremili čia puding.
Jedite jabuke uz doručak za bolju kontrolu šećera u krvi
Jabuke su bogate vlaknima, a njihov glikemijski indeks relativno je nizak. Zbog toga mogu da budu dobar izbor za osobe koje vode računa o nivou šećera u krvi.
Kombinovanje jabuka sa namirnicama koje sadrže proteine i zdrave masti može da pomogne u ublažavanju porasta glukoze nakon obroka.
Na primer, jabuku možete da pojedete uz jogurt, orašaste plodove ili doručak koji sadrži jaja.
Zahvaljujući vlaknima, jabuke mogu da doprinesu i dužem osećaju sitosti i normalnom radu sistema za varenje.
Izvor: health.com/zdravlje.kurir.rs
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