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Dijetetičari izdvajaju pet jednostavnih navika koje možete da uvedete već ove nedelje – od čaše vode posle večere do dodavanja čia semenki i jabuka u obroke

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Male promene u svakodnevnoj ishrani mogu da doprinesu boljem zdravlju, od očuvanja funkcije bubrega do regulacije šećera u krvi.

Dijetetičari izdvajaju pet jednostavnih navika koje možete da uvedete već ove nedelje – od čaše vode posle večere do dodavanja čia semenki i jabuka u obroke.

Nije potrebno potpuno menjati način ishrane da biste napravili korak ka zdravijim navikama. Ponekad je dovoljno da obratite pažnju na izbor namirnica i način na koji ih kombinujete. Voda, jaja, semenke i voće mogu da budu jednostavni saveznici uravnotežene ishrane, posebno kada ih redovno uključujete u jelovnik.

Evo pet saveta koji mogu da vam pomognu da obogatite ishranu važnim nutrijentima i lakše održavate zdrave navike.

Pijte vodu posle večere za zdravlje bubrega

Voda je važna za normalno funkcionisanje bubrega, koji filtriraju krv i učestvuju u izlučivanju otpadnih materija iz organizma. Dovoljan unos tečnosti pomaže u održavanju odgovarajuće hidratacije, a može da doprinese i smanjenju rizika od nastanka bubrežnih kamenaca.

Možete da popijete čašu vode posle večere, u skladu sa svojim potrebama i preporukama lekara. Ne postoji univerzalna količina tečnosti koja odgovara svima, a osobe sa određenim bolestima srca ili bubrega možda moraju da ograniče njen unos.

Dovoljan unos tečnosti pomaže u održavanju odgovarajuće hidratacije, a može da doprinese i smanjenju rizika od nastanka bubrežnih kamenaca Foto: Shutterstock

Jedite žumance za više vitamina D

Jaja su jedna od retkih namirnica koje prirodno sadrževitamin D. Većina ovog vitamina u jajetu nalazi se u žumancetu, koje sadrži i masti važne za njegovu apsorpciju.

Način pripreme takođe može da utiče na količinu vitamina D koja ostaje u jajetu. Istraživanje iz 2023. godine ukazalo je na razlike u njegovom zadržavanju u zavisnosti od načina pripreme, pri čemu su kajgana i poširana jaja imala prednost u odnosu na tvrdo kuvana i pržena jaja.

Birajte semenke suncokreta zbog zdravih masti

Semenke suncokreta i bundeve sadrže zdrave masti, alisemenke suncokreta imaju nešto veći udeo ukupnih masti u istoj količini.

Oko 85 odsto masti u semenkama suncokreta čine nezasićene masne kiseline, koje se povezuju sa povoljnim uticajem na zdravlje srca. I semenke bundeve su nutritivno vredne, pa obe vrste mogu da budu deo uravnotežene ishrane. Važno je obratiti pažnju na veličinu porcije i birati neslane varijante kad god je to moguće.

Oko 85 odsto masti u semenkama suncokreta čine nezasićene masne kiseline, koje se povezuju sa povoljnim uticajem na zdravlje srca Foto: Profimedia

Dodajte čia semenke za više magnezijuma

Čia semenke su dobar biljni izvor magnezijuma, minerala koji učestvuje u brojnim procesima u organizmu, uključujući rad mišića i nerava.

Porcija od 40 grama čia semenki sadrži oko 95 miligrama magnezijuma. To je približno 23 odsto preporučenog dnevnog unosa za muškarce i 31 odsto za žene, prema vrednostima navedenim u izvoru.

Čia semenke možete da dodate u jogurt, vodu ili smuti, kao i da ih potopite u mleko i ostavite preko noći kako biste pripremili čia puding.

Jabuke su bogate vlaknima, a njihov glikemijski indeks relativno je nizak Foto: Shutterstock

Jedite jabuke uz doručak za bolju kontrolu šećera u krvi

Jabuke su bogate vlaknima, a njihov glikemijski indeks relativno je nizak. Zbog toga mogu da budu dobar izbor za osobe koje vode računa o nivou šećera u krvi.

Kombinovanje jabuka sa namirnicama koje sadrže proteine i zdrave masti može da pomogne u ublažavanju porasta glukoze nakon obroka.

Na primer, jabuku možete da pojedete uz jogurt, orašaste plodove ili doručak koji sadrži jaja.