Slušaj vest

Kesteni su mnogo više od sezonske poslastice koja nas razveseljava u hladnijim danima. Ove hranljive semenke kestena (Castanea) bogate su vitaminima, mineralima i antioksidansima. Za razliku od drugih orašastih plodova, kesteni imaju manje masti i kalorija, što ih čini pogodnim za održavanje zdrave težine i zdravlja srca.

Zbog svoje meke i skrobne teksture, kesteni su lako svarljivi i veoma svestrani u kuhinji. Mogu se peći, kuvati ili dodavati raznim jelima kao što su supe, čorbe, salate i deserti.

Nutritivna vrednost potvrđena naukom

Studija objavljena u časopisu Foods potvrđuje da su slatki kesteni (Castanea sativa) bogati ugljenim hidratima, posebno skrobom, a istovremeno imaju malo masti. Takođe ne sadrže gluten, što ih čini bezbednim izborom za osobe sa celijakijom ili osetljivošću na gluten.

Antioksidansi koji štite telo

Kesteni sadrže brojne antioksidanse, uključujući vitamin C, galnu i elaginsku kiselinu i polifenole. Ova jedinjenja pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i oksidativnog stresa, čime se smanjuje rizik od hroničnih bolesti, kao što su srčana oboljenja, dijabetes i rak. Redovna konzumacija kestena može usporiti starenje i doprineti zdravijem izgledu kože.

Kesteni sadrže brojne antioksidanse, uključujući vitamin C, galnu i elaginsku kiselinu i polifenole Foto: Shutterstock

Saveznici za zdravlje srca

Sastojci kestena mogu pomoći u regulisanju krvnog pritiska, smanjenju upale i zaštiti krvnih sudova. Njihov unos pomaže u sprečavanju oštećenja holesterola i nakupljanja plaka u arterijama, što može smanjiti rizik od srčanih oboljenja na duži rok.

Koristi za varenje

Zahvaljujući visokom sadržaju vlakana, kesteni podržavaju zdravo varenje. Vlakna podstiču redovnu stolicu, smanjuju rizik od zatvora i hrane korisne crevne bakterije. Zdrav mikrobiom direktno je povezan sa jačim imunitetom, boljim raspoloženjem i boljom apsorpcijom hranljivih materija.

Stabilan nivo šećera u krvi

Iako su bogati ugljenim hidratima, kesteni imaju nizak glikemijski indeks. To znači da polako oslobađaju šećer u krv, bez izazivanja naglih skokova nivoa glukoze. Zbog toga su dobar izbor za ljude koji žele da održe ravnotežu šećera u krvi ili da kontrolišu dijabetes.

Pomoć u kontroli težine

U poređenju sa drugim orašastim plodovima, kesteni imaju manje kalorija i masti. Njihov visok sadržaj vlakana pomaže da se duže osećate siti i smanjuje potrebu za nepotrebnim grickalicama. Kao deo uravnotežene ishrane, kesteni mogu pomoći u kontroli apetita i održavanju zdrave težine.

U poređenju sa drugim orašastim plodovima, kesteni imaju manje kalorija i masti Foto: Profimedia

Smanjenje upale u telu

Kesteni sadrže prirodna jedinjenja sa antiinflamatornim svojstvima, kao što su flavonoidi i tanini. Redovna konzumacija može pomoći u ublažavanju simptoma hroničnih inflamatornih bolesti, kao što je artritis, i smanjiti nelagodnost u zglobovima.

Dobri su i za mozak

Antioksidansi i druge važne supstance u kestenima mogu doprineti zdravlju mozga. Oni smanjuju oksidativni stres, koji je povezan sa kognitivnim padom i bolestima poput demencije. Kesteni stoga mogu poboljšati koncentraciju i mentalnu jasnoću.

Jačanje imuniteta

Zahvaljujući vitaminu C i drugim antioksidansima, kesteni jačaju odbrambene mehanizme organizma. Pomažu telu da se bori protiv infekcija i brže oporavi od bolesti.

Svestrani u pripremi hrane