Kiseli kupus sadrži vitamin C i vlakna, ali zbog visokog sadržaja soli i kiselosti osobe sa visokim krvnim pritiskom, bubrežnim oboljenjima i tegobama sa želucem treba da obrate pažnju na količinu koju konzumiraju

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Kiseli kupus je jedna od omiljenih namirnica tokom jeseni i zime. Nezaobilazni je sastojak sarme, često se služi uz pečeno meso, kobasice ili pasulj, a mnogi ljudi vole da ga jedu i kao salatu. Pored toga što je ukusan i pristupačan, sadrži vlakna, vitamin C i druge korisne hranljive materije. Međutim, postoje zdravstvena stanja kod kojih treba biti oprezan sa njegovom konzumacijom.

Problem obično nije u samom kupusu, već u soli koja se koristi tokom fermentacije, kiselosti hrane i načinu na koji telo reaguje na fermentisanu hranu. Kod nekih ljudi kiseli kupus može pogoršati postojeće stanje ili zahtevati prilagođavanje ishrane.

Ljudi sa visokim krvnim pritiskom

Kiseli kupus može da sadrži značajne količine soli, odnosno natrijuma, koji u prekomernim količinama može doprineti povećanju krvnog pritiska i zadržavanju tečnosti u organizmu. Stoga osobe sa hipertenzijom treba da budu oprezne sa količinom kiselog kupusa koju jedu, posebno ako tokom dana konzumiraju i drugu slanu hranu.

Kiseli kupus može da povisi krvni pritisak zbog velike količine soli koju sadrži Foto: Shutterstock, New Africa/Shutterstock

To ne znači da moraju potpuno da ga isključe iz ishrane. Manje porcije i praćenje ukupnog dnevnog unosa soli mogu pomoći, a ispiranje kiselog kupusa vodom može ukloniti deo natrijuma.

Osobe sa hroničnom bolešću bubrega

Ishrana često zahteva posebnu pažnju kod bolesti bubrega, a jedan važan faktor može biti unos natrijuma. Kada bubrezi ne rade dovoljno dobro, telu može biti teže da održi ravnotežu tečnosti i minerala. Prekomerna konzumacija slane hrane može dodatno otežati kontrolu krvnog pritiska i doprineti zadržavanju tečnosti.

Međutim, preporuke za ishranu variraju u zavisnosti od stadijuma bolesti i individualnih nalaza. Stoga kiseli kupus nije automatski zabranjen svim ljudima sa bubrežnim oboljenjima, ali oni kojima se preporučuje ograničavanje soli treba da budu oprezni sa količinom.

Osobe sa gastritisom, refluksom i osetljivim crevima

Neki ljudi smatraju da je kiseli kupus odlična opcija, dok drugi mogu imati gorušicu, nadimanje, grčeve ili nelagodnost u stomaku. Osobe sa gastroezofagealnom refluksnom bolešću mogu primetiti pogoršanje simptoma nakon konzumiranja kisele hrane. Isto se može desiti i nekim ljudima sa gastritisom.

Kiseli kupus takođe može biti problem za ljude sa sindromom iritabilnog creva, posebno ako su skloni nadimanju i gasovima. Međutim, reakcije se razlikuju od osobe do osobe. Ako vam kiseli kupus ne izaziva nikakve probleme, sama dijagnoza ne znači nužno da morate da ga izbegavate. Važno je pratiti kako vaše telo reaguje i prilagoditi veličinu porcije.

Kiseli kupus može da izazove ili pogorša gorušicu kod nekih ljudi, posebno ako imaju gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB) Foto: Shutterstock

Ljudi osetljivi na histamin

Tokom fermentacije kiselog kupusa mogu se proizvesti biogeni amini, uključujući histamin. Kod osetljivih osoba konzumiranje hrane koja sadrži histamin može biti povezano sa glavoboljom, crvenilom kože, svrabom ili probavnim smetnjama.

Količina histamina u fermentisanim proizvodima nije uvek ista jer zavisi od načina pripreme, mikroorganizama i uslova skladištenja.

Važno je napomenuti da je intolerancija na histamin složena oblast i da se simptomi mogu preklapati sa brojnim drugim stanjima. Stoga se ne preporučuje samostalno eliminisanje velikog broja namirnica bez konsultacije sa zdravstvenim radnikom.

Ljudi koji uzimaju varfarin

Ljudi koji uzimaju varfarin, lek koji se koristi za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka, takođe treba da obrate posebnu pažnju. Kupus sadrži vitamin K, koji je uključen u proces zgrušavanja krvi i može uticati na dejstvo varfarina.

Međutim, to ne znači da ljudi na ovoj terapiji ne bi trebalo da jedu kiseli kupus. Najvažnije je da unos vitamina K bude što ujednačeniji. Naglo povećanje ili smanjenje količine namirnica koje ga sadrže može uticati na efikasnost terapije i vrednosti INR-a.

Ljudi koji uzimaju varfarin stoga ne bi trebalo da prave veće promene u ishrani bez konsultacije sa lekarom.

Kiseli kupus je bogat vitaminom C i vlaknima, a fermentacijom nastaju i mikroorganizmi koji mogu doprineti zdravlju creva, mada njihov broj zavisi od načina pripreme i čuvanja Foto: Profimedia

Da li treba da se odreknete kiselog kupusa?

Za većinu zdravih ljudi kiseli kupus može biti koristan deo raznovrsne ishrane. Sadrži vlakna i hranljive materije, a nepasterizovani proizvodi mogu sadržati i žive mikroorganizme nastale fermentacijom.

Treba napomenuti da sirov kiseli kupus nije isto što i kiseli kupus koji je dugo kuvan. Termička obrada uništava žive mikroorganizme, ali vlakna i deo hranljivih materija ostaju.