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Kardiolozi upozoravaju na deset kategorija hrane i pića na koje bi trebalo obratiti pažnju kako bi se zaštitilo zdravlje srca i bubrega

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Ishrana ima važnu ulogu u kontroli krvnog pritiska, a problem često nije samo so koju dodajemo jelima, već i ona koja se krije u prerađenom mesu, gotovim supama, sosovima i industrijskim grickalicama.

Deset namirnica i proizvoda na koje bi trebalo obratiti pažnju

Visok krvni pritisak jedan je od važnih faktora rizika za bolesti srca i krvnih sudova, ali i za oštećenje bubrega. Na njegove vrednosti utiču genetika, godine, fizička aktivnost, telesna težina, terapija i svakodnevne navike, među kojima značajno mesto zauzima ishrana.

Prema savetima kardiologa koje prenosi zdravstveni portal Health, jedan od najvažnijih koraka jeste smanjenje unosa natrijuma, odnosno soli, posebno iz industrijski prerađenih proizvoda. Istovremeno, korisno je češće birati sveže namirnice, povrće, voće, mahunarke i druge izvore hranljivih materija koje doprinose zdravoj ishrani.

Ovo je deset kategorija hrane i pića čiji unos vredi preispitati.

Prerađeno meso

Slanina, kobasice, viršle i suhomesnati proizvodi često sadrže velike količine soli. Prekomeran unos natrijuma može doprineti porastu krvnog pritiska, naročito kod osoba koje su osetljive na so.

Kardiološkinja dr Pritha Gupta upozorava i na sadržaj zasićenih masti u pojedinim vrstama prerađenog mesa, koje mogu doprineti povećanju LDL holesterola.

Kao češću alternativu preporučuje se sveže meso, poput piletine, riba ili mahunarke, uz pripremu sa što manje dodatne soli.

Slanina, kobasice, viršle i suhomesnati proizvodi često sadrže velike količine soli Foto: Shutterstock

Supe iz kesice i konzerve, kao i konzervisano povrće

Gotove supe i konzervirano povrće mogu sadržati znatne količine natrijuma, koji se često dodaje radi očuvanja proizvoda i poboljšanja ukusa.

Kardiološkinja Johanna Contreras savetuje da se pažljivo čitaju deklaracije, čak i kada je reč o namirnicama koje se na prvi pogled smatraju praktičnim i bezazlenim.

Zamrznuto povrće bez dodatih sosova i soli može biti dobar izbor. Kada je reč o supama, prednost imaju domaće varijante pripremljene od svežih sastojaka i sa malo soli. Ako se kupuju gotove, vredi potražiti proizvode sa smanjenim sadržajem natrijuma.

Pica sa suhomesnatim proizvodima

Pica sa kulenom, kobasicom ili drugim suhomesnatim dodacima može sadržati dosta soli. Ona se nalazi u testu, sosu, siru i mesnim proizvodima, pa se količina natrijuma povećava sa svakim dodatkom.

Sličan problem može postojati i kod drugih gotovih obroka iz restorana brze hrane.

Domaća pica sa povrćem, umerenom količinom sira i bez prerađenog mesa može biti bolji izbor, posebno ako se kontroliše količina soli.

Industrijski prerađene grickalice

Čips, slani krekeri i druge upakovane grickalice često sadrže mnogo soli. Pojedini proizvodi koji se reklamiraju kao zdraviji izbor i dalje mogu imati nepovoljan nutritivni sastav.

Kardiolog Clyde Yancy savetuje da se obrati pažnja na sastav industrijski prerađene hrane, dok dr Gupta preporučuje da takvi proizvodi ne budu svakodnevni izbor.

Umesto njih, češće se mogu birati sveže voće, povrće i neslani orašasti plodovi, uz prilagođavanje količine individualnim potrebama.

Zaslađena pića

Gazirani sokovi, zaslađeni napici od kafe i druga pića sa dodatim šećerom mogu doprineti prekomernom unosu kalorija i povećanju telesne težine, što otežava kontrolu krvnog pritiska.

Neki sportski napici sadrže i značajne količine natrijuma, pa njihov sastav treba prilagoditi stvarnim potrebama organizma. Oni nisu neophodni većini ljudi tokom uobičajenih svakodnevnih aktivnosti.

Voda je najčešće najbolji izbor za hidrataciju, dok zaslađene napitke treba konzumirati umereno.

Zaslađene napitke bi trebalo konzumirati umereno Foto: Profimedia

Alkohol

Alkoholmože povećati krvni pritisak, naročito ako se konzumira često ili u većim količinama. Zbog toga kardiolozi ne preporučuju njegovo pijenje kao način zaštite srca.

Dr Gupta savetuje da se unos alkohola smanji što je više moguće. Važno je i da se vino ne smatra izuzetkom koji automatski donosi korist za kardiovaskularno zdravlje.

Za osobe koje imaju povišen krvni pritisak, razgovor sa lekarom o alkoholu može biti važan deo procene ukupnog rizika i kontrole bolesti.

Gotove mešavine začina

Mešavine začina mogu olakšati pripremu obroka, ali neke sadrže dosta soli. Problem nastaje kada se so iz gotove mešavine ne uračuna u ukupnu količinu koja se dodaje jelu.

Kardiološkinja Johanna Contreras preporučuje da se za poboljšanje ukusa češće koriste limun, beli luk, crni biber i sveže ili sušeno začinsko bilje.

Tako se jelima može dati intenzivniji ukus bez nepotrebnog povećavanja unosa natrijuma.

Kupovni sosovi i prelivi

Kečap, roštilj sosovi i gotovi prelivi za salate mogu sadržati dosta soli, a neki i značajne količine dodatog šećera.

Zbog toga nije dovoljno obratiti pažnju samo na ukus ili veličinu porcije. Važno je pročitati deklaraciju i uporediti proizvode, jer se njihov sastav može znatno razlikovati.

Jednostavan preliv od maslinovog ulja, sirćeta, limunovog soka i začinskog bilja može biti praktična alternativa kupovnim varijantama.

Gotovi zamrznuti obroci

Zamrznuta hrana nije automatski nezdrava. Obično zamrznuto povrće bez dodataka može biti odličan izbor, ali gotovi obroci često sadrže više soli, naročito kada uključuju industrijske sosove i začinske dodatke.

Contreras upozorava da čak i jela koja se reklamiraju kao zdravija mogu imati visok sadržaj natrijuma.

Ako se kupuju gotovi zamrznuti obroci, treba proveriti deklaraciju i obratiti pažnju na količinu soli po porciji, a ne samo na vrednosti navedene za 100 grama proizvoda.

Meso pripremljeno na otvorenom plamenu

Priprema mesa na veoma visokim temperaturama i direktnom plamenu može dovesti do stvaranja određenih jedinjenja koja se proučavaju zbog mogućih štetnih efekata na zdravlje.

Ipak, nije opravdano tvrditi da meso sa roštilja samo po sebi direktno izaziva visok krvni pritisak. Za kontrolu pritiska mnogo je značajnije obratiti pažnju na količinu soli, masnoću mesa, veličinu porcije i ukupne prehrambene navike.

Prilikom pripreme mesa korisno je izbegavati zagorevanje, uklanjati pougljenisane delove i kombinovati ga sa povrćem, umesto da obrok pretežno čine meso, hleb i slani sosovi.

Priprema mesa na veoma visokim temperaturama i direktnom plamenu može dovesti do stvaranja određenih jedinjenja koja se proučavaju zbog mogućih štetnih efekata na zdravlje Foto: Filippo Carlot / Alamy / Profimedia

Šta je najvažnije za kontrolu krvnog pritiska?

Ograničavanje soli i pažljiviji izbor industrijski prerađene hrane mogu pomoći u kontroli krvnog pritiska, ali nijedna pojedinačna promena nije dovoljna za svakoga. Važno je da ishrana bude raznovrsna, sa više povrća, voća, mahunarki i drugih nutritivno vrednih namirnica.