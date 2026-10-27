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Povrće je riznica vitamina, minerala i vlakana i generalno se savetuje svima. Ipak, određene vrste povrća nisu u podjednakoj meri bezbedne za svakoga. Povrće sa visokim sadržajem ugljenih hidrata može da izazove nagli skok nivoa šećera (glukoze u krvi). Poseban oprez potreban je kod osoba s dijabetesom ili insulinskom rezistencijom.

Koje vrste povrća podižu nivo šećera u krvi?

Skrobno povrće ima veće količine složenih ugljenih hidrata (skroba), višu kalorijsku vrednost i veći glikemijski indeks. Ovo povrće brže povećava nivo glukoze.

Kada konzumirate namirnice bogate skrobom, organizam ih brzo razgrađuje do jednostavnih šećera koji dospevaju u krvotok. Ovaj proces zahteva brzo lučenje insulina kako bi se organizam izborio sa povećanim unosom glukoze, što može predstavljati dodatno opterećenje za osobe sa insulinskom rezistencijom ili dijabetesom.

Krompir i batat

Krompir i batat mogu da imaju visok glikemijski indeks, u zavisnosti od sorte, načina pripreme i drugih faktora, i mogu dovesti do brzog porasta nivoa glukoze u krvi. Visok sadržaj amilopektina, vrste skroba koji se relativno lako vari, doprinosi brzoj razgradnji šećera tokom varenja. Zbog toga glikemijski indeks krompira, naročito u određenim načinima pripreme, može biti visok.

Iako batat sadrži više dijetetskih vlakana i vitamina A u poređenju sa drugim vrstama krompira, i dalje predstavlja značajan izvor ugljenih hidrata.

Praktičan savet: Hlađenjem kuvanog krompira može se povećati količina rezistentnog skroba, koji se teže vari i apsorbuje. Kada konzumirate prohlađen krompir, manje je mogućnosti da dođe do brzih skokova šećera u krvi.

Iako batat sadrži više dijetetskih vlakana i vitamina A u poređenju sa drugim vrstama krompira, i dalje predstavlja značajan izvor ugljenih hidrata Foto: Shutterstock

Kukuruz

Kukuruz sadrži skrob i prirodno prisutne šećere koji mogu povećati nivo glukoze u krvi. Iako se u kulinarstvu često svrstava u povrće, kukuruz se sa nutritivnog stanovišta ubraja u žitarice. Sadrži približno 21 gram ugljenih hidrata na 100 grama, mada tačna količina zavisi od vrste i načina pripreme.

Praktičan savet: Obratite pažnju na količinu kukuruza koju dodajete salatama. Kod konzerviranog kukuruza proverite deklaraciju i birajte proizvode bez dodatog šećera ili glukoznog sirupa.

Zeleni grašak

Zeleni grašak sadrži značajnu količinu ugljenih hidrata i može uticati na nivo glukoze u krvi, posebno ako se konzumira u velikim količinama.

Iako je grašak odličan izvor biljnih proteina, vitamina i minerala, sadrži više skroba od mnogih drugih zelenih vrsta povrća, zbog čega njegov uticaj na glikemiju može biti umeren.

Praktičan savet: Kontrolišite veličinu porcije graška. Kombinujte ga s nemasnim izvorima proteina, poput piletine ili ribe, kao i sa drugim vrstama povrća, kako biste dobili uravnotežen obrok.

Cvekla

Cvekla sadrži prirodne šećere, uključujući saharozu, koji mogu doprineti povećanju nivoa glukoze u krvi. Njen karakterističan slatkast ukus potiče od prirodno prisutnih šećera. Kuvanje može promeniti strukturu cvekle i njenu svarljivost, ali uticaj na glikemiju zavisi i od količine, stepena termičke obrade i sastava celog obroka.

Praktičan savet: Cveklu možete jesti sirovu, narendanu u salati, ili kuvanu. Nema potrebe da potpuno izbegavate kuvanu cveklu; važnije je voditi računa o veličini porcije i ukupnom sastavu obroka.

Cveklu možete jesti sirovu, narendanu u salati, ili kuvanu Foto: Shutterstock

Kako povrće utiče na nivo glukoze?

Jedan od osnovnih principa održavanja zdravog nivoa glukoze u krvi jeste razlikovanje skrobnog i neskrobnog povrća. Na nivo šećera u krvi utiču i glikemijski indeks i glikemijsko opterećenje. Glikemijski indeks pokazuje koliko brzo određena namirnica koja sadrži ugljene hidrate povećava nivo glukoze u krvi u poređenju sa referentnom namirnicom, dok glikemijsko opterećenje uzima u obzir i količinu ugljenih hidrata u uobičajenoj porciji.

Zato nije važna samo vrsta povrća, već i način pripreme i kombinovanja povrća s drugim namirnicama.

Način pripreme

Termička obrada i pasiranje povrća mogu povećati količinu skroba i promeniti brzinu kojom se glukoza oslobađa tokom varenja hrane.

Kada povrće kuvate dugo ili ga pasirate, kao što je slučaj sa krem čorbama i pireima, menja se njegova ćelijska struktura. Zbog toga digestivni enzimi mogu lakše da razgrade deo skroba i da u određenim slučajevima dođe do bržeg porasta glukoze u krvi nego kada se ta ista namirnica konzumira u manje obrađenom obliku.

Evo nekoliko praktičnih saveta:

Kuvajte povrće tako da ostane blago čvrsto. Na taj način možete sačuvati njegovu strukturu i izbeći prekomernu termičku obradu.

Dodajte sirće ili limunov sok. Kiselina u obroku može ublažiti porast glukoze nakon jela u određenim okolnostima, mada efekat zavisi od celog obroka.

Kiselina u obroku može ublažiti porast glukoze nakon jela Foto: Shutterstock

Birajte cele namirnice umesto potpuno pasiranih kada vam to odgovara. Žvakanje i struktura hrane mogu uticati na brzinu varenja i sitost.

Važno je napomenuti da kuvanje ili pasiranje ne povećavaju uvek glikemijski odgovor u istoj meri. Uticaj zavisi od vrste povrća i načina pripreme.

Koje vrste povrća pomažu u regulaciji nivoa šećera u krvi?

Neskrobno povrće bogato vlaknima i vodom može doprineti boljoj kontroli glukoze u krvi. Dijetetska vlakna usporavaju varenje i usporavaju brzinu apsorpcije glukoze. Bitno je da se u jelovniku nađu različite vrste povrća.

Brokoli i karfiol: Sadrže vlakna i različite bioaktivne supstance. Sulforafan iz brokolija proučava se zbog mogućih povoljnih metaboličkih efekata, ali nije zamena za propisanu terapiju.

Spanać i drugo lisnato zeleno povrće: Bogati su vitaminima, mineralima i vlaknima, a uglavnom sadrže malo svarljivih ugljenih hidrata.

Bogati su vitaminima, mineralima i vlaknima, a uglavnom sadrže malo svarljivih ugljenih hidrata. Foto: Shutterstock

Bamija: Sadrži rastvorljiva vlakna i sluzave materije koje mogu uticati na varenje i apsorpciju hranljivih materija. Istraživanja o njenom direktnom uticaju na glukozu kod ljudi i dalje su ograničena.

Najvažnije je zapamtiti da nijednu vrstu povrća ne treba automatski smatrati zabranjenom. Kontrola nivoa šećera u krvi ne zahteva potpuno izbacivanje krompira, batata, graška ili cvekle iz ishrane. Mnogo je bitnije voditi računa o veličini porcija, načinu pripreme i kombinovanju namirnica sa izvorima proteina, vlakana i zdravih masti, kako bi se izbegli nagli naleti šećera posle jela.